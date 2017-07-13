Доклад БДИПЧ/ОБСЕ: “Выборы были организованы хорошо, основные свободы – соблюдены”

На днях был опубликован итоговый заключительный доклад миссии наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Армении, состоявшимся 2 апреля этого года.

В докладе озвучены оценки относительно всех этапов электорального процесса, а также предложения, которые призваны способствовать дальнейшему улучшению избирательных процессов. Согласно докладу, выборы оцениваются как «хорошо организованные, в целом в ходе выборов соблюдались основные свободы. Процесс регистрации партий, блоков и кандидатов, согласно докладу, был достаточно всеобъемлющим, а затем все участвующие субъекты смогли без ограничений проводить агиткампанию.

В связи с днем голосования представители наблюдательской миссии констатируют: день голосования в целом прошел спокойно и мирно, все процедуры, как правило, соблюдались, подсчет голосов осуществлялся прозрачно.

Однако, отмечая общее недоверие общественности к избирательному процессу, авторы рекомендуют властям и политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу и любой форме давления на граждан с целью их участия в избирательной кампании или голосования за того или иного кандидата. В докладе также содержится призыв к обеспечению более доступных и всеобъемлющих материалов по осведомленности избирателей. Предлагается также активизировать усилия по расширению доступа к процедурам голосования для людей с физическими недостатками и ограниченной мобильностью.

Правовое поле, регулирующее электоральный процесс, наблюдатели охарактеризовали как всеобъемлющее. Относительно Избирательного кодекса позитивно оценивается то обстоятельство, что разработка и принятие данного документа осуществлялись в условиях широкой консолидации, при этом были учтены некоторые предложения как Венецианской комиссии, так и БДИПЧ/ОБСЕ. Одновременно рекомендуется учитывать пробелы и двусмысленности в законодательстве, в том числе в отношении агитации, правил финансирования избирательных кампаний и правовых положений и сроков подачи жалоб и апелляций. В целях повышения прозрачности и эффективности мониторинга за финансированием кампаний наблюдатели рекомендуют, чтобы служба надзора и аудита располагала достаточными ресурсами, техническим опытом и независимостью. Среди других рекомендаций также отказ от обременительных процедур для регистрации групп наблюдателей, с тем чтобы обеспечить полную транспарентность избирательного процесса.

Авторы доклада положительно оценивают усилия властей по повышению точности списков избирателей, однако призывают продолжить меры по сокращению числа избирателей без полного адреса. В положительном ключе упоминается публикация отсканированных копий подписанных списков избирателей с участков в качестве важного фактора для идентификации избирателей, но рекомендуется, чтобы власти предприняли меры для обеспечения защиты личных данных избирателей.

Обращаясь к деятельности ЦИК, наблюдатели отмечают, что на протяжении всего процесса организации выборов ЦИК соблюдала все установленные законом сроки и действовала эффективно.

Отметим, что на этой неделе парламент заслушал отчет «О деятельности Центральной избирательной комиссии». В ходе представления отчета председатель ЦИК Тигран Мукучян акцентировал тот факт, что техническое оборудование, использованное в день голосования на парламентских выборах, решило достаточно серьезные проблемы, однозначно обеспечив исключение повторного голосования. На участках были применены 4 тысячи технических устройств для идентификации избирателей. В то же время Мукучян отметил, что техническое оборудование не нужно рассматривать как отдельно взятый инструмент, вместе с этим использовался и ряд других инструментов, в частности участие доверенных лиц на выборах, наблюдателей, комиссий, состоящих из представителей различных партий. Он напомнил, что для наблюдения за выборами были аккредитованы 650 международных и более 28 тысяч местных наблюдателей, а также более 1300 представителей местных и зарубежных СМИ.

«Весь электоральный процесс проходил беспрецедентно публично, были предварительно обнародованы избирательные списки, нарушения можно было легко выявить. На сайте были опубликованы подписанные списки избирателей, можно было узнать, встречается ли имя одного и того же избирателя в других списках или нет», – подчеркнул председатель ЦИК РА.

Напомним, что на парламентских выборах видеокамеры были размещены на 1500 избирательных участках из 2000. Для размещения видеокамер было выделено 2 млн 332 тыс. евро, из которых 2 млн евро предоставил Евросоюз, а остальные – государство.

Все это позволило Тиграну Мукучяну сделать вывод о том, что доверие в отношении Центральной избирательной комиссии однозначно повысилось. Комментируя ранее сделанное руководителем делегации Европейского союза в Армении, послом Петром Свитальским заявление касательно изменения состава комиссии с целью повышения доверия к ней, председатель ЦИК сказал, что относится к этому просто как к предложению: «Речь не шла об изменении состава ЦИК, речь шла о представлении институционального предложения касательно формирования комиссии, что позволило бы включить в состав комиссии представителей гражданского общества», - сказал Мукучян, отметив, что имеет определенные сомнения в плане реализации этого предложения. «Честно говоря, не представляю подобного решения, поскольку в подобном случае возникнет множество иных вопросов: как будет осуществляться выбор среди представителей гражданского общества, по какому принципу, кто должен быть избран и пр.» - добавил он.

Отметим, что оппозиционные депутаты не разделили оптимистичных оценок Тиграна Мукучяна относительно деятельности ЦИК, напомнив скандалы, связанные с злоупотреблениями административным ресурсом, предвыборными взятками, публикацией аудиозаписей директоров школ, списками избирателей, найденными в мусорных урнах… За председателя ЦИК, однако, вступился экс-генпрокурор, депутат от РПА Геворг Костанян, который, коснувшись критики со стороны оппозиции, заявил, что все эти обвинения не по адресу. «Складывается такое впечатление, словно Мукучян является генеральным прокурором. Все мы слышали эту аудиозапись, в курсе. Этот вопрос не относится к ведению Центральной избирательной комиссии, это задача правоохранительной системы. К тому же не может «бумажка», добытая из мусорной урны, становиться основанием для юридических последствий. Если бы Тигран Мукучян начал осуществлять юридические процедуры на основании найденных в мусорном ящике документов так, чтобы были нарушены права других участников выборного процесса, я сам бы его отдал под суд», - заявил Костанян.

Что касается заключительного доклада БДИПЧ/ОБСЕ, то ни власти, ни оппозиция его пока особо не комментируют, мотивируя это тем, что им нужно время для подробного изучения доклада. Вчера на пресс-конференции вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, касаясь этой темы, заявил, что они никогда не утверждали, что в республике проводятся идеальные выборы. По его словам, предпринимаются меры для искоренения упущений шаг за шагом.

«БДИПЧ/ОБСЕ – это та организация, которая провела серьезное исследование как в предварительном, так и заключительном докладах. Была дана взвешенная оценка, согласно которой положительно оцениваются усилия властей РА в деле организации выборов. В главном мы преуспели, и в заключительном докладе констатировано, что выборы были организованы хорошо, основополагающие свободы были соблюдены», – отметил вице-спикер НС.