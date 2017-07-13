Армения выходит из блокады?

Москва и Тбилиси договорились о восстановлении транспортных коммуникаций через Абхазию и Осетию

В минувшую пятницу в Праге состоялся последний и решающий тур грузино-российских переговоров по вопросу восстановления ныне бездействующих транспортных коридоров. Сторонам удалось прийти к согласию, что открывает перед Арменией перспективу прорыва транспортной блокады. Достигнутые договоренности позволяют надеяться на возможность возобновления прямого сообщения между Арменией и Россией через территорию Абхазии и Южной Осетии.

Межправительственное соглашение, призванное отрегулировать торговые коридоры, было подписано еще в ноябре 2011-го года. Этому предшествовали длительные переговоры относительно условий, которые должна была выполнить Москва для того, чтобы Грузия сняла свое вето на принятие России в члены Всемирной торговой организации. Главным требованием было согласие Кремля на то, чтобы торговые коридоры между Грузией и Россией регулировались международными посредниками, ответственными за контроль потока грузов и их маркировку. Была найдена формула партнерства, позволявшая задействовать коммуникации через Абхазию и Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса бывших грузинских автономий. Но сторонам тогда так и не удалось найти понимания в вопросе механизмов реализации достигнутых соглашений. Несколько туров консультаций, состоявшихся в Праге минувшей зимой, позволили нащупать точки соприкосновения интересов и вывести переговоры из тупика. На этот раз встреча заместителя главы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе увенчалась наконец договоренностью. Об этом по окончании пражской встречи заявили сами ее участники. “Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет. Теперь уже пора перейти к оформлению конкретных соглашений”, - заявил Абашидзе. “Мы пошли вперед. Сейчас мы находимся уже на этапе практической реализации договоренностей. Понимание того, как надо действовать, достигнуто”, - пояснил Карасин.

Для Грузии было принципиальным, чтобы таможенное оформление грузов осуществлялось на ее международно признанной границе. Но сделать это невозможно по вполне понятной причине. Официальный Тбилиси согласился несколько смягчить свою позицию и перестал настаивать на досмотре грузов на границе России с Абхазией и Южной Осетией. Это стало возможным благодаря предложению швейцарской компании “SGS”, которая обеспечит механизм электронного слежения за передвижением грузов по территории Абхазии и Осетии и их маркировку. Трейлеры и рефрижераторы будут распечатываться на границе, которую в Тбилиси считают административной, а в Москве - государственной. Стороны уже готовы приступить к обсуждению конкретных мест, где будут основаны контрольно-пропускные пункты. Этим займется трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа, которая будет сформирована в ближайшее время. Оформление контрактов со швейцарской фирмой SGS планируется завершить до конца года.

Хоть Армения и не была непосредственным участником проводимых в Праге консультаций, Ереван косвенно воздействовал на их ход, способствуя их результативности. Следует обратить внимание на то, что прорыв в грузино-российских переговорах наметился сразу после состоявшегося в начале года визита в Москву премьер-министра Армении. Карен Карапетян не раз намекал на то, что пока между Арменией и Россией нет бесперебойно функционирующих коммуникаций, прорыва в экономических отношениях быть не может. А это в свою очередь не может не сказываться на политических процессах. Карапетян недвусмысленно высказался об острой необходимости создания альтернативы ненадежной Военно-грузинской дороге. (Магистраль, пролегающая через “Верхий Ларс”, очень часто закрывается из-за селей и непогоды, что создает серьезнейшие проблемы и препятствует росту товарооборота.) Через считанные дни после встреч нашего премьера в Кремле Тбилиси и Москва заявили о сближении позиций по вопросу задействования коридоров. Думаю, все это не случайно...

Принципиальное согласие сторонами достигнуто. Но есть еще немало препятствий на пути реализации договоренностей. Грузинская оппозиция настроена против развития контактов с Россией. Фракция возглавляемой Михаилом Саакашвили партии “Национальное движение” еще весной вызвала Зураба Абашидзе в парламент для дачи разъяснений. Отрицательно настроены в вопросе задействования коммуникаций многие в Сухуми и Цхинвали. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выступило с заявлением, в котором говорится, что “вопрос транзита грузов может быть решен только в результате переговоров с властями Республики Южная Осетия и на основе соответствующей юридической базы”. В подобном духе были выдержаны и комментарии, прозвучавшие из Абхазии. Ясно, что Тбилиси никогда не пойдет на прямые переговоры с властями Цхинвали и Сухуми. Так что если у Москвы действительно есть достаточно политической воли для реализации достигнутых договоренностей, она сама должна урегулировать все спорные вопросы с правителями признанных ею республик.

При желании Россия легко сможет подавить противодействие со стороны властей Абхазии и Южной Осетии. Сложнее с Азербайджаном, который не скрывает своего намерения совать палки в колеса. Инициатива, реализация которой сулит нашей стране возможность выхода из транспортной изоляции, вызвала в Баку серьезное беспокойство. Азербайджанские правители осознают, что в случае восстановления бездействующих транспортных коридоров их усилия по блокированию Армении окажутся практически бессмысленными. Ереван обретет бесперебойный доступ к коммуникациям России и стран Евросоюза, товарооборот с которыми составляет две трети общего объема армянского импорта и экспорта. Ясно, что прорыв блокады непременно скажется на крепости позиций Армении в карабахском вопросе и приведет к изменению геополитического климата в регионе. Осознавая это, официальный Баку уже хватается за все возможные рычаги воздействия на Грузию с целью предотвратить открытие коридоров через Абхазию и Осетию. В своем стремлении насолить армянам Баку опустился до откровенных угроз и шантажа. “Если Грузия восстановит связь Армении с Россией, Азербайджан окажет поддержку сепаратистским режимам в Абхазии и Осетии”, - заявил пару лет назад депутат меджлиса от правящей партии “Ени Азербайджан” Муса Гасымлы. “Грузия должна учитывать интересы Азербайджана. Ведь экономика Грузии напрямую зависит от Азербайджана. Если Бидзина Иванишвили продолжит свою проармянскую политику, Баку вынужден будет предпринять соответствующие шаги”, - угрожал парламентарий.

Главный рычаг воздействия Азербайджана на Грузию энергетический. Львиную долю потребляемого страной газа Тбилиси покупает у Баку. Ясно, что, приказав поднять шлагбаум на дорогах, ведущих в Абхазию и Осетию, Георгию Квирикашвили труднее будет рассчитывать на дешевый азербайджанский газ. Прежде чем принять окончательное решение, премьер-министру предстоит взвесить все положительные и отрицательные последствия открытых дорог. Среди ожидаемых плюсов не только многомиллионные таможенные сборы за транзит грузов, следующих в Армению и из Армении. Бездействующие ныне коридоры могут стать звеном глобальной транспортной цепочки Север-Юг. В сторону Абхазии и Осетии потянутся трейлеры и рефрижераторы из Ирана. Статус транзитного государства между Европой и Ближним Востоком обеспечит дополнительный поток в государственную казну Грузии немалых денег. Кроме того, следует учесть обширные перспективы, которые откроются перед грузинскими фермерами и экспортерами, стремящимися вернуться на российский рынок. На противоположной стороне весов только доступ к относительно недорогим энергоносителям. Но сколько может Тбилиси терпеть политический диктат Алиева, держащего Грузию на коротком поводке и шантажирующего “правом вентиля”?..