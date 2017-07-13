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В Номере // ПОЛИТИКА // Будут ли пограничники России охранять границу Нагорного Карабаха?

Будут ли пограничники России охранять границу Нагорного Карабаха?

Москва чутко реагирует на изменение ситуации в Закавказье

Подразделения пограничного управления ФСБ России в Армении и погранвойск СНБ Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в Нагорно-Карабахскую Республику (Республика Арцах). Вот что говорится в официальном сообщении: «В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и НКР, попытавшись скрыться в горной местности.

По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан пограничным нарядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой».

 

Эта новость заслуживает особого внимания. Прежде всего потому, что такие учения с охватом территории Нагорного Карабаха проводятся, насколько известно, впервые. Это свидетельствует, что республика входит в зону обеспечения региональной безопасности. Второе. Легендирование условных нарушений связано с Ираном, а не Турцией, как это представлялось при традиционной оценке ситуации. У Ирана 100-километровая граница с Карабахом, тогда как с Арменией всего 35 километров. До недавнего времени эти границы считались спокойными. Но ситуация меняется. На Ближнем Востоке администрация США Дональда Трампа взяла курс противостояния с Тегераном. Создается напряженность, которая может быть проецирована на Закавказье, независимо от официальной иранской позиции.

В Иране в приграничных районах в непосредственном соседстве с Арменией и Нагорным Карабахом живут около 20 миллионов азербайджанцев. Большая часть их имеет родственников в Азербайджане, находятся в общении, естественно, не могут не поддаваться пропаганде, которую ведет Баку. К тому же, судя по поступающей информации, определенные силы пытаются «раскачать» ситуацию. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что в Иране существует точка зрения, согласно которой Азербайджан, как и Нагорный Карабах, являются иранской территорией, отторгнутой Россией в результате войн начала XIX века. Поэтому появление на карабахской земле каких-либо международных сил в рамках реализации одного из сценариев по урегулированию конфликта может вызвать негативную реакцию в Тегеране. Так что нужно быть готовыми к самому невероятному развитию событий в регионе. В этом смысле в укреплении с участием России контроля на границе между Ираном с Нагорным Карабахом объективно должен быть заинтересован и Азербайджан.

Тем не менее Баку обратился к Москве за разъяснением касательно российско-армянских учений пограничников. «Начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев направил письмо первому заместителю директора — руководителю пограничной службы ФСБ России генералу армии Владимиру Кулишову», — говорится в сообщении, распространенном азербайджанским агентством APA. В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Баку изучает появившуюся в армянских СМИ информацию о совместных учениях армянских и российских пограничников на территории оккупированного Нагорного Карабаха». А что тут изучать? Меняются структуры нагорно-карабахского конфликта, предпринимаются попытки слома существующего международного механизма его урегулирования, чего, кстати, добивается и азербайджанская дипломатия. Соответственно тому действует Россия.

Напомним, статус российских пограничников на территории Армении определяется межгосударственным договором, подписанным в Ереване 30 сентября 1992 года. Статья 2 гласит: «Республика Армения в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской Федерации и коллективной безопасности государств — участников СНГ, делегирует вопросы охраны государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории». Как видим, ситуация меняется, исходя из «новых политических реальностей в мире и в Закавказском регионе».

А если вдаваться в историю, то Туркманчайский договор, подписанный 10 февраля 1828 года по итогам войны России с Персией в 1826-1828 годах, «на вечные времена» закреплял территориальные приобретения России, сделанные по Гюлистанскому мирному договору 1813 года. И устанавливал переход в состав Российской империи Эриванского и Нахичеванского ханств с Ордубатским округом. Так что Россия не собирается покидать этот регион. Ее пограничники вместе с пограничниками Армении своей службой вносят весомый и ощутимый вклад в дело поддержания безопасности и стабильности в регионе, которому реально угрожает «геополитический вакуум». И делают это независимо от того, нравится кому-то или нет наша работа. Добавим еще к тому, что, по имеющейся информации, Москва намерена принять активное участие в технической реконструкции границы между Нагорным Карабахом и Ираном.

Станислав ТАРАСОВ,

Regnum, 12.07.17

 

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Последнее обновление ( 13.07.17 11:57 )

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