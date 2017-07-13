Reuters, BBC, российские СМИ

“Халиф” умер! Да здравствует “халиф”?

Главарь бандитского «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади мертв, пишет арабская пресса со ссылкой на различные источники, включая самих экстремистов.

Руководство ИГ опубликовало заявление, в котором признало, что аль-Багдади погиб, на его место в скором времени будет назначен преемник. Напомним, что информация о смерти самозванного «халифа» была ранее распространена Министерством обороны России после массированного авиаудара 28 мая по южному предместью города Ракки – т.н. «сирийской столицы» ИГ. Тогда же, как сообщалось, были ликвидированы около 30 полевых командиров, которых «халиф» созвал на совещание, и около 300 боевиков их личной охраны.

Татарам не все равно!

Казань грозит Москве «последствиями» в случае аннулирования особого статуса республики

Депутаты местного Госсовета написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят президента возобновить истекающий договор от 2007 года о разграничении полномочий» между Казанью и Москвой. Благодаря этому документу Татарстан, будучи субъектом РФ, имеет при всем том немало самостоятельности.

Основной причиной требования продлить статус считаются правовые последствия, которые повлечет за собой прекращение договора. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что в республике может появиться правовой вакуум, для исправления которого потребуются вносить правки в законы республики и России.

Ранее сообщалось, что в Кремле Казани отказали. Между тем Татарстан настаивает на своем особом статусе, угрожая вынести проблему на Всемирный конгресс татар, объединяющий представителей диаспоры из 40 стран мира.