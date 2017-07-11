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В Номере // ПОЛИТИКА // Баку использует методы террористов

Баку использует методы террористов

До тех пор, пока Азербайджан не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках соглашений о перемирии от 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности о создании механизмов расследования нарушений перемирия, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций.

Об этом заявил глава МИД Эдвард Налбандян на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД стран “Восточного партнерства” в Кишиневе. По словам министра, безопасность в регионе продолжает оставаться под угрозой из-за постоянно звучащих из Баку угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта. Налбандян отметил, что в апреле 2016 года Азербайджан развязал агрессию против Арцаха, которая «сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, варварствами против гражданского населения, в том числе детей и женщин, отсечением голов в стиле ДАЕШ, глумлением над телами погибших». «4 июля руководство Азербайджана также в стиле террористических организаций использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха из тяжелой артиллерии, в том числе реактивной артиллерии. В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена предпринять самооборону против агрессивных действий азербайджанской стороны», - отметил министр.

 

***

Парламентская ассамблея ОБСЕ по итогам завершившейся накануне сессии в Минске распространила заявление по поводу очередной вспышки насилия в зоне карабахского конфликта.

Организация выразила сожаление в связи с отсутствием прогресса на переговорах по урегулированию. Участники сессии призвали стороны конфликта начать «предметные переговоры» для поиска путей разрешения кризиса. В ПА ОБСЕ также считают, что международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) должны активизировать свои усилия в этом направлении.

 

 

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