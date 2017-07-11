“Позвольте выразить сожаление, что никто не потребовал наказания для убивших трех совершенно невиновных полицейских”

«Сасна црер»: мифы и реалии

Вчера в ходе представления в парламенте отчета о деятельности Генпрокуратуры за 2016 год генпрокурор Артур Давтян, отвечая на адресованные ему со стороны депутатов вопросы, заявил о том, чего он так и не услышал от ратующих за справедливость парламентариев призыва справедливо наказать членов группы «Сасна црер».

«Я приветствую представляемое в парламенте генпрокурору громогласное требование наказать чиновника-преступника. Но позвольте выразить сожаление по поводу того, что никто не потребовал от меня в том же духе обеспечить справедливое наказание членам вооруженной группы, нарушавшей покой страны на протяжении 15 дней. Никто не потребовал обеспечить наказание убившим трех совершенно невиновных полицейских, отдававших свой долг перед родиной. Это также мой долг», - заявил генпрокурор.

Напомним, что вооруженная группа “Сасна црер” 17 июля прошлого года захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, требуя отставки властей и освобождения лидера радикального оппозиционного движения “Учредительный парламент” Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном хранении оружия. На протяжении двух недель они удерживали здание и лишь 31 июля сложили оружие и сдались властям. При захвате здания ППС был убит полковник полиции Артур Ваноян, спустя почти месяц, не приходя в сознание, скончался прапорщик Гагик Мкртчян. 30 июля от руки снайпера был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян. В заложниках у вооруженной группы “Сасна црер” находились 11 человек, сначала семеро сотрудников полиции, затем четверо медработников “Скорой помощи”. Последние двое медиков были отпущены в ночь на 31 июля.

Первое судебное заседание по делу о захвате вооруженной группой «Сасна црер» полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции в Ереване в отношении 14 обвиняемых началось еще в начале июня, но мало продвинулось вперед, застопорившись на санкциях из-за неуважения к суду. С самого начала все 14 обвиняемых в знак протеста отказались встать при входе судьи, заявив, что не признают выдвинутого обвинения и не собираются подчиняться суду. “Мы – не преступники. Нас не должны судить по криминальной статье”, - сказал в суде один из лидеров группы Варужан Аветисян. После того как во время одного из судебных заседаний Варужан Аветисян, перебив судью, озвучил призывы к вооруженному восстанию, против него было возбуждено новое уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам статьи 301 УК РА (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). Еще один инцидент произошел 28 июня, когда четверо из подсудимых обвинили служащих полиции в применении насилия к ним. Полиция распространила в связи с этим заявление, в котором назвала эту информацию клеветой. «В действительности за нарушение общественного порядка, отказ подчиниться законным требованиям служащих полиции некоторые члены группы были выведены из зала заседания суда. После их вывода они проявили в отношении сотрудников полиции активное неподчинение, нанесли полицейским личные оскорбления. С целью пресечения неповиновения в отношении упомянутых подсудимых была применена соразмерная физическая сила», - говорится в заявлении полиции. Позднее в Специальной следственной службе по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

А 3 июля состоялось первое заседание по выделенному в отдельное производство делу еще о 18 членах группы «Сасна црер». Согласно обвинительному заключению, 16 фигурантов дела обвиняются в вооруженном нападении на полк патрульно-постовой службы и захвате заложников. Кроме того, им вменяется умышленная порча имущества и хищение более 14 миллионов драмов из банкомата. Еще два фигуранта дела, по версии следствия, присоединились к мятежникам позже. Члены организованной группировки заранее изучили территорию полка ППС, распределили обязанности каждого, незаконно приобрели и хранили 14 автоматов, боевые патроны, самодельные пистолеты, 20 гранат, а также тротиловые шашки, сказано в обвинительном заключении…

Судебные процессы в обоих случаях проходят под председательством одного и того же судьи Артуша Габриеляна, причем в достаточно напряженной обстановке, по одному и тому же сценарию. Обвиняемые отказываются вставать, выказывая тем самым неуважение к суду, судья, соответственно, применяет судебные санкции, адвокаты прибегают к демаршам, требуют самоотвода судьи, сторонники группы шумят. На последнем заседании, состявшемся 6 июля, судья применил санкции за неуважение к суду в отношении 16 из 18 членов вооруженной группы «Сасна црер».

Тактика защиты строится на попытках политизировать процесс, сторонники группы предпринимают попытки героизации обвиняемых. Между тем, даже по оценкам оппозиционных депутатов, в действиях членов вооруженной группы «Сасна црер» есть состав уголовного преступления. По словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Елк» юриста Эдмона Марукяна, там есть и серьезная проблема, мы имеем убитых людей, мы имеем незаконный оборот оружия. «Если я, к примеру, повешу на плечо оружие и буду ходить по улицам, чтобы дать интервью в СМИ, и меня арестуют, мы сможем утверждать, что Эдмон Марукян является политзаключенным? …Если я сейчас раздобуду оружие, пойду и захвачу Общественное телевидение, скажу, что они плохо освещают, хочу выйти в эфир, а потом меня поймают, арестуют, и я скажу, что хотел реализовать свободу слова… Если люди с автоматами идут захватывать полк, разве я могу здесь однозначно сказать, что это нормально, что в их действиях нет состава преступления?» - эти оценки оппозиционный депутат озвучил в эфире радио “Азатутюн”, после чего подвергся нападкам со стороны сторонников вооруженной группы. Смеем предположить, что схожими вопросами задается не один Марукян. Однако, ситуация вокруг судебного процесса складывается неоднозначная и мало кто рискует называть вещи своими именами… Так что замечание, озвученное вчера прокурором в парламенте, было далеко не случайным. Отметим, что следующее заседание по делу 18 членов группы «Сасна црер» состоится 13 июля.