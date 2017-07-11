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В Номере // ПОЛИТИКА // На Солнце творится нечто странное

На Солнце творится нечто странное

Начинается очередной «малый ледниковый период»?

Возможно, нынешние погодные катаклизмы и землетрясения связаны с Солнцем. С нашим светилом в последние дни творится нечто странное, пишет Kp.ru.

Снимки, сделанные солнечной обсерваторией американского космического агентства НАСА, свидетельствуют: с нашего светила опять пропали все пятна. Они не появляются уже второй день подряд. То единственное, которое было 9 июня 2017 года, исчезло. Пятен не было 10 и 11 июня. Как отмечают эксперты, в течение нынешнего года уже 32 дня солнечный диск остается абсолютно чистым. Ровно столько же “чистых” дней было и в прошлом году. Но это за весь год. А ныне - всего за 5 месяцев. Дело, возможно, идет к заметному снижению солнечной активности. Что грозит глобальным похолоданием. И кто знает, вдруг наблюдаемые причуды погоды (снег после весеннего тепла) - это предвестники надвигающегося катаклизма. Вместе с солнечной активностью снизится интенсивность ультрафиолетового излучения. В результате чего более разряженными станут верхние слои атмосферы Земли. А это приведет к тому, что космический мусор будет накапливаться, а не сгорать. И в 2014 году с Солнца исчезали пятна. Уже тогда это выглядело подозрительно, потому что светило находилось в середине 11-летнего цикла своей активности, то есть на максимуме. Оно должно было быть усыпано пятнами, которые как раз свидетельствуют об активности. И вот опять что-то не так. Ученые озабочены. Не исключено, полагают они, что пятна могут исчезнуть надолго, на десятилетия. Об этом еще в 2010 году - почти в начале нынешнего 24-го цикла солнечной активности - предупреждали ученые американской Национальной солнечной обсерватории и других научных центров. Они обнаружили странности в движении плазменных потоков внутри светила, аномальные изменения в магнитных полях. А именно от этих полей главным образом и зависит формирование пятен. И если пятна исчезнут вовсе, то Солнце, скорее всего, погрузится в длительный минимум активности. В истории человечества нечто подобное уже бывало. Например, с 1310 по 1370 годы, с 1645 по 1715 годы. В те времена количество солнечных пятен снижалось в тысячу раз по сравнению с “обычными” годами. А Землю охватывали так называемые малые ледниковые периоды. По свидетельствам летописцев, замерзали Темза и Сена, снег выпадал даже на юге Италии. По поводу того, когда же ждать нового малого ледникового периода, мнение исследователей расходятся. Одни грозят, что Земля начнет замерзать с 2020 года, другие - что раньше. Мол, уже начала.

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