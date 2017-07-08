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В Номере // ПОЛИТИКА // Москва и Вашингтон свою позицию по Карабаху не меняют

Москва и Вашингтон свою позицию по Карабаху не меняют

Россия считает недопустимым дальнейшее кровопролитие в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя недавнюю резкую эскалацию на линии соприкосновения.

«По поступившей от сторон карабахского конфликта информации, вечером 4 июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения, включая ребенка. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения огня, насилия и возобновления переговоров».

Отвечая на вопрос агентства «Москва-Баку», планирует ли Россия выдвигать новые предложения в связи с последними событиями на линии фронта на предстоящей неформальной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ 11 июля в австрийском Мауэрбахе, Захарова сказала: «Россия тему карабахского урегулирования держит на особом контроле. Делается все для того, чтобы в случае обострения ситуации возвращать ее к процессу урегулирования, мы так будем поступать и впредь», - сказала Мария Захарова. «Призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации», — заявила Захарова.

 

***

США обеспокоены по поводу нарушений режима прекращения огня 4 июля на линии соприкосновения в Карабахе, заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

«США глубоко обеспокоены в связи с нарушениями режима прекращения огня 4 июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения, в том числе погиб ребенок. Это произошло возле линии соприкосновения. Мы хотим выразить соболезнование семьям погибших», — сказала она. Нойерт также отметила, что вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ США призывают стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

«Наша политика в этом регионе останется четкой: единственный способ урегулирования этого конфликта — переговоры, основанные на международном праве, которое включает неприменение силы, территориальную целостность и право на самоопределение», — сказала представитель американского дипломатического ведомства.

В ООН также призвали стороны конфликта незамедлительно вернуться за стол переговоров.

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