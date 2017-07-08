“Телефонных разговоров недостаточно, если мы хотим решать острые вопросы”

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Гамбурге

Самым долгожданным событием первого дня саммита G20 в Гамбурге стало не само заседание с участием лидеров 20 индустриально развитых стран, а двусторонние переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Встретившись в комнате №14 гамбургского конгресс-центра, они заявили, что рады познакомиться друг с другом. На выкрики журналистов, попытавшихся задать вопросы (первый из них касался возможного вмешательства России в американские выборы), они внимания не обратили. А по итогам переговоров за закрытыми дверями, которые продлились более двух часов, Владимир Путин рассказал, что у него и Дональда Трампа «накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы»… Американский лидер сразу после встречи переговоры не прокомментировал.

Дональд Трамп стал хозяином Белого дома 20 января и с тех пор успел лично встретиться со многими мировыми лидерами. Однако Владимира Путина среди них не было — президенты РФ и США несколько раз лишь говорили по телефону. Незадолго до саммита G20 глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такую ситуацию «ненормальной». По словам министра, у лидеров двух стран «есть желание начать договариваться по конкретным вещам, от которых зависят и двусторонние отношения, включая интересы бизнеса двух стран, и решение международных проблем».

…Первый личный контакт состоялся вчера утром на открытии саммита G20. «Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И добавил, что Владимир Путин так же, как и Дональд Трамп, с нетерпением ждет встречи.

Позднее в ходе заседания Путин вступил с Трампом в небольшую полемику. Президент США заявил о справедливости в мировой экономике, на что президент РФ напомнил ему о существующих ограничениях и торговых барьерах. Об этом журналистам рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, Владимир Путин отметил: в условиях санкций нельзя говорить о свободе мировой торговли.

А затем состоялась и полноценная двусторонняя встреча лидеров США и РФ. «Это честь для меня — быть с вами»,— обратился к Владимиру Путину американский президент. Он заявил, что рад встрече, и добавил: это пойдет на пользу двум странам и «всем, кто причастен».

В ответ российский президент сказал, что рад познакомиться, и также выразил надежду на то, что встреча даст позитивный результат. «Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. Конечно, телефонных разговоров недостаточно, если мы хотим решать острые вопросы», — отметил В.Путин.

После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями. Переговоры продлились примерно 2 часа 20 минут — вместо запланированных 30-45 минут.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов, — сказал по итогам встречи Владимир Путин. — Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности». Эти слова президент России произнес уже на следующей двусторонней встрече — с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом он извинился за то, что японскому премьеру пришлось ждать его около часа. «И я, и от его имени (президента США. — Ред.) — мы приносим извинения», — сказал лидер РФ японскому премьеру.

Сергей Лавров сообщил о начале перемирия в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил, что эксперты России и США завершили работу по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, где с 9 июля будет действовать перемирие.

«Буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании, и они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии — районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 пополудни по дамасскому времени с 9 июля», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва и Вашингтон взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.





Особенности первой встречи лидеров России и США

Пользователи Сети обратили внимание на многие “странности” переговорного процесса Путин-Трамп.

Сотрудник кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил поразительное сходство беседы Владимира Путина и Дональда Трампа с разговором героев американского сериала “Карточный домик” Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда. “Трамп явно готовился к разговору”, – написал в социальной сети Twitter журналист. Отметим, что один из сезонов сериала рассказывает о взаимоотношениях России и США.

Также многие пользователи Сети обратили внимание на обстановку, в которой проходили переговоры. “Встреча состоялась!!!! Но что за странный цветок между лидерами? Говорят, что петунья, уточним)” – написал в социальной сети Facebook пользователь Риакремлин Пул.

Через некоторое время в соцсети появилась новая информация о неизвестном цветке. Как выяснилось, во время переговоров на столике стоял дельфиниум. “Специалисты рассказали, что полевые цветы на официальных переговорах это нетипично, но отметили, что именно эти символизируют добрые намерения”, – пояснил Риакремлин Пул.

Не меньший интерес у пользователей Сети вызвало первое рукопожатие Путина и Трампа еще до переговоров. На этот раз американский президент не стал тянуть руку на себя, он лишь робко похлопал российского коллегу по плечу. Уже во время личной встречи главы двух государств повторили жест, и вновь в нем не было прежней хватки бывшего бизнесмена.

Отметим, что президенты отказались отвечать на вопросы журналистов во время переговоров. Путин и Трамп общались между собой очень тихо, не обращая внимания на представителей СМИ.





Эксперты прокомментировали рукопожатие президентов

По мнению психолога Евгения Идзиковского, на невербальном уровне то, что Трамп похлопал Путина по локтю, говорит о его человеческой симпатии к российскому президенту. В целом рукопожатие можно охарактеризовать как проявление положительных отношений.

“Рукопожатие дружественное, и Трамп либо испытывает, либо демонстрирует явную симпатию. Все по-честному, это открытая симпатия», - подытожил специалист.

“Похлопывание Трампа по локтю Путина — это приём, который впервые появился и вошёл в моду в Древнем Риме. Римляне прятали под одеждой оружие в рукавах, ножи. Такими похлопываниями они проверяли, нет ли опасности. Этот жест направлен подсознательно на проверку собеседника. Трамп попытался “прощупать” Путина. Но при этом без своих выходок и провокаций, — пояснила физиогномист Светлана Филатова.

Она обратила внимание, что Трамп избрал тактику “разведки боем”. Признаком этого являются ещё и хлопки по спине Путина, хотя оба президента были на значительном удалении друг от друга. В то же время Путин повёл себя сдержанно.

“Обратите внимание: никто не подошёл ближе. Каждый заинтересован в разговоре, но оба держат информацию в себе, пытаясь угадать, что хочет сказать собеседник. Но больше заинтересован в выведывании Трамп. Потому он пытался “прощупать” Путина”, — резюмировала Филатова.

По материалам СМИ