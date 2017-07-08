А-ля неимущих вычислят к осени!

До осени вновь будет изучен список семей, получающих пособия. В очередной раз Минтруда должно будет отфильтровать из списка пособистов людей вполне имущих, втиснувшихся в этот перечень всеми правдами и неправдами. Поработать над совершенством системы оценки уровня необеспеченности, согласно поручению премьер-министра Карена Карапетяна, предстоит и иным инстанциям.

Предстоит, к примеру, выяснить - не имеют ли члены получающей госсодействие семьи личных вкладов в банках. Или, скажем, не отоварились ли «неимущие» домом либо земельным участком. «Мы хотим знать все, располагать всеми сведениями: банковскими операциями, сведениями о недвижимости и прочим. Дабы не получилось, что оказываем социальное содействие лицам, которые в нем вовсе не нуждаются!» - отметил глава кабмина Карен Карапетян.

Министру территориального управления Давиду Локяну, губернаторам, председателю Госкомитета кадастра недвижимости Мартину Саркисяну и мэру Еревана Тарону Маргаряну в двухмесячный срок следует резюмировать и модернизировать данные лиц, находящихся в информационной базе данных Госкомитета кадастра недвижимости и полностью предоставить сведения в Минтруда.

Ну а дальше, скорее всего, начнется мощная «чистка». Что давно сделать пора. Более того – если имущему контингенту совесть позволяет получать средства, причитающиеся тем, кто еле сводит концы с концами, то следует не только исключать из списков пособистов, тех, кто там числится, но и применять карательные санкции к тем, кто впредь попробует «есть чужой хлеб»!

Кому новые квартиры, а кому - коммуникации

В зоне бедствия - в Лорийской области - 258 семей, пострадавших в результате землетрясения 1988-го, получат новые квартиры. Жители же кварталов Варпетац города Спитак и Муш-2 и Ани города Гюмри начнут пользоваться новыми коммуникационными системами.

Правительство одобрило проект решения о закреплении недвижимости за Лорийской областью, а также передаче недвижимости городам Гюмри и Спитак. Глава Госкомитета градостроительства Нарек Саркисян пояснил: «Дома были уже построены, просто компания-строитель разорилась, начались судебные процессы и невозможно было передать жилье адресатам».

Расходовать госсредства «жестко» и «константно»

Отечественный кабмин утвердил план государственных среднесрочных расходов на 2018-2020 годы. Проект решения представил министр финансов Вардан Арамян.

Основная цель документа – повышение эффективности системы управления госрасходами. На сей раз, формируя бюджеты, будут руководствоваться такой логикой: увеличивать не текущие расходы, а расходы, ведущие к созданию рабочих мест.

Согласно данному плану, в сравнении с уровнем 2018 года в 2019 году прогнозируется рост объема поступлений в государственный бюджет на 8,7%, а в 2020 году в сравнении с предыдущим - 9%-ный рост.

Что до года нынешнего, то ожидается, что как и в среднесрочной перспективе, тенденции роста инвестиций в 2017-м ускорятся: это будет обусловлено в основном высоким ростом вложений в госсекторе. В частности, предусматривается, что в 2017 году капитальные инвестиции вырастут на 5,6%. А в условиях 7,8% роста государственных инвестиций и роста инвестиционной активности в реальном секторе ожидается 5% рост частных инвестиций. Ожидается также, что тенденции роста среднесрочных инвестиций ускорятся, составив в среднем около 10,8%, что будет обусловлено в основном 25,2% ростом инвестиций в госсекторе.

Премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул: «Мы предусматриваем довольно амбициозный рост собственных доходов. Мы предусматриваем очень жесткое, константное управление расходами. Сэкономленные средства направим на экономический рост. Мы ставим довольно трудно реализуемые показатели относительно соотношения налоги-ВВП, по поводу стабильности нашего внешнего долга, относительно дефицита. От всех нас потребуется максимально скоординированная работа».

Цифровую политику упорядочит единый центр

В Армении должен быть один центр, упорядочивающий всю политику в цифровой сфере, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

По 5-летней программе правительства, согласно премьер-министру, в четкие сроки установлен ряд комплексных мероприятий, исходящих из цифровой повестки, в том числе принятие цифровой стратегии и плана действий при сотрудничестве государственного и частного секторов.

«В рамках цифровой повестки уже сформирован Совет по содействию цифровому развитию. И на этапе разработки находится программа реализации единой цифровой среды. Учитывая наилучший международный опыт и нынешние события, нужно отметить, что реализация современной цифровой повестки требует единых, скоординированных подходов», - подчеркнул Карапетян.

Учитывая вышесказанное, он поручил главе аппарата кабмина Ваге Степаняну в 15-дневный срок представить пакет предложений для формирования специализированного звена по координации политики развития электронных систем госуправления и местного самоуправления, включая соответствующий проект правового акта. «У нас должен быть один центр, который упорядочит всю нашу политику», - добавил Карен Карапетян.

Развитый регион – конкурентоспособный регион

Правительство одобрило стратегии развития областей республики на 2017-2025 годы.

Проект решения представил министр территориального управления Давид Локян. Принятие проекта, по его словам, необходимо для повышения конкурентоспособности регионов, расширения занятости, развития человеческого капитала. В частности, в сравнении с 2014-м годом в 2025-м в марзах число средних предприятий должно минимум увеличиться на 10%. А численность имеющих среднее специальное и высшее образование в областях должно составлять порядка 30-35% всего населения республики!

При реализации стратегий ожидается сопоставление осуществляемых программ с точки зрения территориального развития, а также возможность бюджетного содействия со стороны Европейского союза. Премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул: «Чем важен этот документ? Мы фиксируем то положение, в котором находимся, описываем слабые стороны, проблемы и преимущества, возможности. Мы четко формулируем, чего хотим достичь к 2025 году. Этот документ должен стать рабочим. И год за годом документ будет адаптирован».