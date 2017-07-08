Парламент одобрил поправки о дополнительном водозаборе из озера Севан

В ходе внеочередной сессии парламент одобрил предложенные правительством поправки об увеличении объемов водозабора из озера Севан более чем в 1,5 раза (на 100 млн кубометров). “За” поправки проголосовали 77 депутатов, “против” – 4.

Проект изменений в Закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан» предусматривает увеличение в 2017 году годовой нормы забора воды из Севана в оросительных целях со 170 миллионов до 270 миллионов кубометров. Обсуждение проекта в первом чтении было начато еще 4 июля. Председатель Госкомитета водного хозяйства Минсельхоза Армении Арсен Арутюнян, представляя проект поправок, заявил, что дополнительный водозабор из озера Севан призван решить вопрос орошения 130 тысяч фермерских хозяйств и не должен негативно сказаться на экологии озера, так как за последние два года уровень воды в озере вырос на 24 сантиметра. По его оценкам, после забора воды уровень снизится на 8 сантиметров.

По его словам, правительство учло риски для экосистемы, однако, по его мнению, дополнительный водозабор позволит решить “более важную проблему”. “Дефицит оросительных вод создает риски для порядка 130 тысяч сельских хозяйств. А это более важная задача, чем последствия для экосистемы”, – подчеркнул Арутюнян. Помимо этого, по словам главы комитета, правительство ожидает порядка 2,5 миллиарда драмов (более 5,2 миллиона долларов) от продажи электроэнергии, производимой за счет дополнительного водозабора. “Для этой цели будет создан специальный внебюджетный счет”, – отметил он.

Участники гражданской инициативы “SOS Севан” провели у здания парламента акцию протеста против предложенных правительством изменений в закон. Члены созданной более чем 70 организациями инициативы «SOS Севан» утверждают, что реализация этого проекта нанесет серьезный ущерб экосистеме Севана, начнется процесс гниения, рыбы окажутся под угрозой исчезновения. По убеждению экологов, вода, взятая из Севана, почти не доходит до фермеров, хотя в обосновании закона правительство утверждает, что водой из Севана воспользуются 130 тысяч фермеров. Экологи убеждены, что этим шагом власти пытаются просто обеспечить прибыль для производящего электроэнергию каскада ГЭС «Севан-Раздан». «Правительство намерено поднять норму забора воды из Севана до 1 миллиарда кубометров в год ради увеличения производства электроэнергии до 1,7-1,8 миллиарда киловатт/часов в гидрокаскаде Севан – Раздан, а увеличение водозабора на 100 миллионов кубометров – это только начало», - считают они. По их словам, половина забираемой воды теряется, ясно, что в природе эта вода не может теряться, это коррупционный риск, произведут электроэнергию, за счет этого получат прибыль и она пойдет в чей-то карман.

«Вопрос, который сегодня здесь обсуждается, имеет большой общественный резонанс и значение, посему считаю весьма естественным, что в данном зале звучат различные мнения», – заявил в ходе обсуждения законопректа вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, отметив, что на чаше весов оказались экосистема Севана, с одной стороны, и проблемы орошения, с другой, и они требуют оперативного решения.

По словам Шармазанова, если парламент проголосует против принятия данного законопроекта, то 130 тыс. жителей сел останутся без воды для орошения. «Это может повлечь за собой катастрофические последствия. И после этого мы должны будем им объяснить причину их проблем желанием сохранить уровень Севана на несколько сантиметров больше?» – подчеркнул он, призвав поддержать данный законопроект.

“Против” проголосовали лишь депутаты фракции блока «Елк», которые заявили, что поправки противоречат Конституции и не могут быть приняты. Фракция “Елк” заявила о намерении обжаловать проект поправок в Конституционном суде, для чего ей необходимо собрать подписи 21 депутата, между тем у самой фракции всего 9 мандатов.

«Мы убеждены, что решение вопроса орошения земельных участков 130 тыс. бенефициаров можно было решить и иными способами», - заявил депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян, призвав коллег поддержать их при обращении в Конституционный суд, где они намерены оспорить конституционность данного закона.

Министр экологии Арцвик Минасян, комментируя вопрос о конституционности законопроекта, заявил: «Если бы правительство было уверено, что проект о дополнительном заборе воды из озера Севан антиконституционен, то он бы просто не «родился» и не дошел бы до парламента. Профессиональные и человеческие качества Артака Зейналяна оцениваю очень высоко, если фракция считает, что нужно обратиться в КС, то это ее право», - сказал Минасян.

Между тем во втором чтении законопроект был представлен уже в доработанном виде с учетом сделанных в ходе обсуждения предложений. «Увеличение попусков воды из озера Севан предусмотрено только для 2017 года», - заверил основной докладчик, председатель Государственного комитета водного хозяйства Арсен Арутюнян. В дальнейшем правительство намерено ежегодно сокращать водозабор из Севана за счет строительства Ведийского водохранилища, которое, однако, пока в планах.