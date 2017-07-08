Парламент утвердил отчет об исполнении госбюджета на 2016 год

Национальное собрание Армении 54 голосами «за» при 22 - «против» и 1 воздержавшемся утвердило отчет об исполнении государственного бюджета на 2016 год.

Перед голосованием руководитель фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что они выступают против утверждения данного отчета и было бы правильно, если бы вся парламентская оппозиция не участвовала в голосовании, поскольку голосов представителей парламентского большинства недостаточно для того, что отчет об исполнении госбюджета был утвержден. Однако секретарь фракции оппозиционного блока «Царукян» Ваге Энфиаджян отметил, что хотя фракция также выступает против, но для неучастия в голосовании они не видят каких-либо оснований. После голосования Никол Пашинян заявил: «Я хочу зафиксировать, что наш расчет был правильным: если бы оппозиция не приняла участия в голосовании, отчет об исполнении госбюджета не был бы утвержден, потому что 52 голосов «за» было бы недостаточно».

Это голосование дало новую почву муссируемым слухам о том, что в 2018 году РПА может сформировать коалицию с блоком «Царукян». «В Республиканской партии Армении не было каких-либо обсуждений ни о коалиции 2018 года, ни относительно правительства», - заявил вице-спикер НС и пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, комментируя эти слухи. В ответ на вопрос, есть ли у РПА желание заменить АРФ Дашнакцутюн на блок «Царукян» в коалиции, Э.Шармазанов сказал: «У АРФД своё стабильное место в коалиции. А вот какой вид будет иметь коалиция в 2018 году, обсудим после апреля 2018 года». Касаясь голосования по годовому отчету «Об исполнении государственного бюджета РА на 2016 год», Шармазанов отметил, что фракции РПА и Дашанкцутюн обеспечили необходимые 54 голоса, и отчет был бы утвержден парламентом независимо от участия фракции «Царукян» в голосовании. По словам Э.Шармазанова, заявления оппозиционных политических деятелей о том, что без участия фракции «Царукян» в голосовании годовой отчет не был бы принят, не имеют ничего общего с реальностью. «Необходимо было всего 53 голоса “за”, обеспечено – 54. Нет никаких проблем. Есть видео, можете ещё раз посмотреть ход голосования. Никто не голосовал вместо другого. Маргарит Есаян находится в командировке, она написала заявление, что голосует “за”. Кнопка для голосования Ваана Арутюняна по техническим причинам была неисправна, но в зале было объявлено, что он присутствует и голосует «за», – отметил он.