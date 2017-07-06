Предстоящую встречу глав МИД Баку «приветствует» залпами турецких реактивных установок

Азербайджанская военщина использует мирных жителей в качестве «живого щита»

На карабахском фронте – очередное масштабное обострение. И при этом настолько масштабное, что свою озабоченность по этому поводу оперативно выразили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Мы получили информацию о вспышке насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате чего погибли в том числе и гражданские лица. Сопредседатели Минской группы срочно призывают стороны прекратить военные действия», — говорится в совместном заявлении миротворцев. Посредники при этом отмечают, что с помощью насилия конфликт решить невозможно, это приведет лишь к дальнейшей эскалации. «Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись к переговорам», — отмечают сопредседатели, выражая при этом соболезнования семьям погибших.

Что же произошло на фронте? По данным карабахского Минобороны, 4 июля азербайджанцы продолжали нарушать режим прекращения огня, причем в ход пошла артиллерия различных калибров. При этом на южном направлении линии фронта впервые после прошлогодней «четырехдневной войны» были применены реактивные системы залпового огня ТР-107 турецкого производства. Для подавления действий противника передовые карабахские подразделения были вынуждены предпринять ответные действия, вследствие чего была выведена из строя огневая точка в селе Алханлу. По данным Армии обороны, противник понёс потери. Степанакерт призвал внимание международных структур к происходящему, заодно пообещав несимметричный ответ. В свою очередь азербайджанская сторона попыталась в очередной раз представить инициатором обострения армянские силы, утверждая, что «подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов». Да, такой обстрел был, о чем позволяют судить подтвержденные данные о раненых и убитых с азербайджанской стороны. Однако этот огневой налет стал ответом на азербайджанскую провокацию. При этом, как утверждают в Баку, погибла девочка и была ранена женщина. Но они «стыдливо» обходят вниманием тот факт, что мирные жители Алханлы, откуда, собственно, и велся огонь по армянским позициям и где расположен штаб артиллеристов, были использованы военными в качестве «живого щита». Такая вот мораль властвует в «сильнейшей армии региона». Как написал в этой связи в Фейсбук пресс-секретарь Министерства обороны НКР Сенор Асратян, «не бывает детей-врагов, тем более двухлетних. Но бывают случаи, когда из-за безмозглых трусов гибнут дети. Так произошло вечером 4 июля, когда спрятавшиеся в тылу мирного населения азербайджанские вояки начали обстрел из реактивных установок, и мишенью стала двухлетняя девочка. В отличие от наших соседей, не ушедших далеко от неолита, мы вынуждены этот факт констатировать с болью и выразить сожаления».

Напомним, что через несколько дней в Австрии должна состояться очередная встреча глав МИД Эдварда Налбандяна с Эльмаром Мамедъяровым, в которой примут участие и послы-сопредседатели. И по уже сложившейся недоброй традиции Баку в очередной раз резко обостряет обстановку на фронте, чтобы сделать эту встречу – как и многие предшествующие – безрезультатной. Цель подобных действий очевидна. Ведь посредники настаивают, что статус-кво в регионе конфликта должен быть преодолен на основе известных Мадридских принципов. Это вызывает ярость азербайджанской стороны, которая, говоря о «дальнейшей нетерпимости статус-кво», настаивает лишь на одном – немедленном (!) выводе из Арцаха всех армянских формирований и возвращении края в состав бывшей метрополии. В отличие от международного сообщества, на Апшероне при этом не делают никакой разницы между собственно НКР и районами зоны безопасности, настаивая, что вся эта территория «оккупирована Арменией». Как заметил в этой связи в интервью агентству EADaily известный российский военный эксперт Александр Перенджиев, Баку настаивает на этом, иначе «получится, что косвенно признает - Нагорный Карабах имеет иной статус, чем остальные территории Азербайджана. А армянская сторона не хочет эти 7 районов просто так отдавать, хочет обменять на признание независимости Нагорного Карабаха. А раз Баку не делит проблему на две части, поэтому и Ереван рассматривает семь районов как буферную зону, которая обеспечивает защиту самого Карабаха от Азербайджана». При этом эксперт убежден: хотя «разрубить карабахский узел военным путем невозможно», Азербайджан «не может не идти на обострение ситуации, если нет подвижек в переговорном процессе, так как именно из-за отсутствия этих подвижек в Азербайджане нарастает общественный запрос к власти на возвращение территорий военным путем. Желательно - всех сразу».

Разумеется, при таком подходе никакие предметные переговоры по существу проблемы происходить не могут. Но по понятным причинам бакинскому режиму желательно представить дело таким образом, что виновником срыва переговоров будет выглядеть кто угодно, но только не азербайджанская сторона. Именно с этой целью с удручающей постоянностью перед каждым очередным переговорным раундом происходит обострение на фронте. Апшеронский режим при этом совершенно равнодушен к тому, что при этом гибнут люди, а надежда на мир становится всё более эфемерной. Главное для президента Алиева и его команды – «заставить» Ереван, Степанакерт и международных посредников принять их условия. Но поскольку эти условия совершенно невыполнимы, из-за такой политики будут продолжать гибнуть солдаты и мирные граждане, ухудшаться социально-экономическая ситуация в регионе. Думается, рано или поздно, но неизбежно преступному апшеронскому режиму придется держать ответ за всё содеянное.

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Министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян дал комментарий российскому информационному агентству «Интерфакс» относительно создавшейся 4 июля на линии соприкосновения ситуации. На вопрос корреспондента о заявлении Азербайджана, в котором армянская сторона обвиняется в обстреле 4 июля мирного населенного пункта и убийстве гражданских лиц, министр, в частности, ответил:

- Отмечу, что армия обороны Республики Арцах никогда не выступала в роли нападающей стороны, однако всегда готова ответными шагами обуздать любое провокационное действие противника. Что касается распространенного со стороны Азербайджана заявления по поводу того, что 4 июля армянская армия якобы подвергла ракетному обстрелу поселение Алханлу, что стало причиной гибели гражданских лиц, то это не что иное, как циничная попытка дезориентации международного сообщества за счет крови невинного населения. Армия обороны Арцаха никогда не ставила в качестве мишени мирные населенные пункты, как это свойственно нашему противнику, целью наших ударов были и останутся впредь только те военные объекты, откуда противник ведет обстрел армянской стороны.

...Со всей ответственностью заявляю, что как до сих, так и отныне ВС Арцаха продолжат полностью пользоваться своим правом на оборону и в случае необходимости будут наносить несоразмерный и целевой ответ на наступательные действия противника. В то же самое время советуем азербайджанской стороне воздержаться от дальнейшей военной авантюры, чреватой непредсказуемыми последствиями, и искать решение вопроса вокруг переговорного стола, тем более что подобный подход исходит из интересов двух народов.