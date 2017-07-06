курьер
“У жителей Армении и других постсоветских стран не осталось стимулов надолго переезжать в Россию”

 
“Вузы проигнорировали циркуляр министра”

 
Ежегодно примерно 900 человек законно откупаются от армейской службы

 
“Отток капитала из страны не прекращается”

 
“Квартал 33” ждет ускорения

 
“В ближайшее время будут сменены послы в ряде стран”

 
Школьников стало больше, только денег учителям не прибавилось

 
Чем на сей раз пополнился “партийный баланс” АРФД?

 
“Доходы судьи Айарпи Заргарян чудесным образом растут”

 
Суд никак не определится с мерой пресечения для несовершеннолетнего преступника

 
регион
Москва обвинила Баку в дискриминации российских граждан армянской национальности

 
Туристов привлекают в Грузию, предлагая поработать пастухами

 
На Апшероне сильно надеются на США в вопросе Карабаха

 
Москва и Анкара по ракетам договорились

Осталось договориться по деньгам

 
Иран в тревоге: Турция может вызвать региональную экологическую катастрофу

 
Бакинская баба-яга и несчастные малютки

 
Анкара не выведет свои войска с Кипра

 
Магистраль Баку – Тбилиси - Карс: гладко было на бумаге, да забыли про овраги

Транспортно-коридорная логистика осложнит ситуацию в Закавказье

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Итальянский фермер трактором и плугом создал огромный портрет Путина

 
Армянский нос как открытие пенсильванских ученых

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 867 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // “Политический диалог между Арменией и США носит динамичный характер”

“Политический диалог между Арменией и США носит динамичный характер”

По случаю Дня независимости США президент Серж САРГСЯН посетил резиденцию американского посла в Армении Ричарда МИЛЛСА. Глава государства поздравил с праздником главу дипмиссии, сотрудников посольства и в их лице весь дружественный народ Соединенных Штатов, пожелав благополучия и продолжительного развития.

 

 

Во дворе посольства президент РА и посол США посадили абрикосовое дерево. Ричард Миллс поблагодарил Сержа Саргсяна, отметив, что гордится тем, что «довелось посадить вместе с армянским президентом прекрасное абрикосовое дерево, символизирующее 241-ю годовщину независимости США и 25-летний юбилей установления армяно-американских дипотношений»... «США высоко ценят многолетнее партнерство и искреннюю дружбу с Арменией, и в течение 25 лет мы вместе строили крепкие связи – дипломатические, военные, коммерческие, - отметил посол Миллс. - Устремляя взгляд в будущее, надеемся, что наши отношения укрепятся еще больше: в частности, в интересах наших стран мы сумеем углубить торговые и инвестиционные связи». Президент Саргсян в свою очередь высоко оценил тесное сотрудничество и уровень двусторонних межгосударственных отношений с США. Он подчеркнул, что в быстро изменяющемся и полном вызовов мире Армения считает важным продолжение диалога с США во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Собеседники подробно обсудили, в частности, углубление торгово-экономических связей, затронув существующий потенциал, проведенные до сих пор в этом направлении работы и перспективы развития. Саргсян также поблагодарил США за оказываемое Армении содействие, в том числе в организации апрельских парламентских выборов.

Подчеркнем, что глава армянского государства направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу. «2017 год в наших двусторонних отношениях знаменуется 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США. Сегодня мы можем однозначно констатировать, что за прошедший период нам удалось построить тесные, прочные партнерские и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. С радостью отмечаю, что наш политический диалог носит динамичный характер, способствуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. В вопросе укрепления армяно-американских отношений, безусловно, велика также роль армянской общины США. Я высоко оцениваю вклад Соединенных Штатов в экономическое развитие Армении, проведение реформ в различных сферах, укрепление демократии и становление гражданского общества. Не могу не отметить важность вклада США, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в дело установления мира на Южном Кавказе. Убежден, что активная вовлеченность США совместно с другими странами-сопредседателями МГ ОБСЕ – Россией и Францией – приведет к желаемому результату в процессе карабахского урегулирования – мирному и долгосрочному урегулированию проблемы. Уважаемый господин президент, еще раз поздравляю Вас с Днем независимости, выражая надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям мы обогатим армяно-американскую повестку новыми, представляющими обоюдный интерес, инициативами и программами», – говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна.

 

 

.

Последнее обновление ( 06.07.17 12:05 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Regnum, Арка

Серж Саргсян соболезнует президенту Германии

 
Греция привлекает и ценами, и чартером, и морем

Наши курорты должны стать дешевле

 
Горвласти в очередной раз заговорили о столичной мусоросвалке

 
К субботе ждем “всего” +32!

 
Бегать можно, но по вечерам

 
Стало плохо за рулем

 
Погиб от укуса пчелы

 
Царукян не участвует в заседаниях из-за частых командировок?

 
 
Страны и нравы

Малоимущих индийцев
обвинили в скармливании
родственников тиграм

 
В ожидании Володося: 25 дней и еще целый час

 
Переехал в Москву на ПМЖ

 
Арменчик объяснил, почему не спел на свадьбе миллионеров

 
Пришел в музей - подключись к Wi-Fi

 
Месси подпишет новый контракт с “Барселоной”

 
Умер писатель Даниил Гранин

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio