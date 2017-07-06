“Политический диалог между Арменией и США носит динамичный характер”

По случаю Дня независимости США президент Серж САРГСЯН посетил резиденцию американского посла в Армении Ричарда МИЛЛСА. Глава государства поздравил с праздником главу дипмиссии, сотрудников посольства и в их лице весь дружественный народ Соединенных Штатов, пожелав благополучия и продолжительного развития.

Во дворе посольства президент РА и посол США посадили абрикосовое дерево. Ричард Миллс поблагодарил Сержа Саргсяна, отметив, что гордится тем, что «довелось посадить вместе с армянским президентом прекрасное абрикосовое дерево, символизирующее 241-ю годовщину независимости США и 25-летний юбилей установления армяно-американских дипотношений»... «США высоко ценят многолетнее партнерство и искреннюю дружбу с Арменией, и в течение 25 лет мы вместе строили крепкие связи – дипломатические, военные, коммерческие, - отметил посол Миллс. - Устремляя взгляд в будущее, надеемся, что наши отношения укрепятся еще больше: в частности, в интересах наших стран мы сумеем углубить торговые и инвестиционные связи». Президент Саргсян в свою очередь высоко оценил тесное сотрудничество и уровень двусторонних межгосударственных отношений с США. Он подчеркнул, что в быстро изменяющемся и полном вызовов мире Армения считает важным продолжение диалога с США во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Собеседники подробно обсудили, в частности, углубление торгово-экономических связей, затронув существующий потенциал, проведенные до сих пор в этом направлении работы и перспективы развития. Саргсян также поблагодарил США за оказываемое Армении содействие, в том числе в организации апрельских парламентских выборов.

Подчеркнем, что глава армянского государства направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу. «2017 год в наших двусторонних отношениях знаменуется 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США. Сегодня мы можем однозначно констатировать, что за прошедший период нам удалось построить тесные, прочные партнерские и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. С радостью отмечаю, что наш политический диалог носит динамичный характер, способствуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. В вопросе укрепления армяно-американских отношений, безусловно, велика также роль армянской общины США. Я высоко оцениваю вклад Соединенных Штатов в экономическое развитие Армении, проведение реформ в различных сферах, укрепление демократии и становление гражданского общества. Не могу не отметить важность вклада США, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в дело установления мира на Южном Кавказе. Убежден, что активная вовлеченность США совместно с другими странами-сопредседателями МГ ОБСЕ – Россией и Францией – приведет к желаемому результату в процессе карабахского урегулирования – мирному и долгосрочному урегулированию проблемы. Уважаемый господин президент, еще раз поздравляю Вас с Днем независимости, выражая надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям мы обогатим армяно-американскую повестку новыми, представляющими обоюдный интерес, инициативами и программами», – говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна.