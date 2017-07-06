Парады, пикники, фейерверки…

США отметили День независимости

Четвертого июля США отметили общенациональный праздник – День независимости. Сами американцы считают эту дату днем рождения страны, который в этом году отмечается уже в 241-й раз.

По уже сложившейся традиции, большинство жителей страны предпочитает этот день провести вне дома - на природе, навестить родственников, посмотреть достопримечательности или принять участие в городских праздничных мероприятиях, шествиях, парадах, сопровождаемых красочными салютами, фейерверками и концертами популярных артистов.

Немного истории: 4 июля 1776 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) Вторым Континентальным Конгрессом была принята Декларация Независимости, подготовленная комиссией из пяти парламентариев во главе с Томасом Джефферсоном, будущим третьим президентом США. Согласно документу, 13 британских колоний восточного побережья Северной Америки, “штатов”, объявлялись независимыми от Великобритании. Декларация стала первым официальным документом нового государства, впервые получившего имя “Соединенные Штаты Америки”. Известие о принятии колониями Декларации король Великобритании Георг III получил лишь два месяца спустя, 10 сентября.

Принятие Декларации Независимости также нашло отражение в дизайне национального флага США, утвержденного Конгрессом год спустя: количество красно-белых полос - 13, по первым штатам, основавшим новое государство, неизменно, а вот число звезд на темно-синем фоне в течение истории менялось по мере вхождения новых штатов. В настоящее время их - 50. Основные цвета флага - темно-синий, красный и белый – “ведущие” на время празднования Дня независимости. Традиция отмечать 4 июля парадами - такая же старая, как и сам праздник. Первое торжественное шествие горожан состоялось 4 июля 1785 года в городе Бристоль (штат Род-Айленд). Кстати, выходным днем 4 июля стал не сразу - только в 1870 году.

Еще одной традицией Дня независимости стала для американцев организация пикников и барбекю. В Нью-Йорке в этот день проходит конкурс на скоростное поедание хот-догов. Всего в этот день жители США съедают около 150 млн булочек с горячей сосиской. Однако мясными закусками праздничный стол рядового американца в День независимости не ограничивается, в среднем жители США выпивают “в честь” дня рождения страны алкогольных напитков на $1,6 млрд.

Полиция в этот день работает в усиленном режиме. Так, скажем, в Бостоне, где началась Война за независимость США, полиция в этом году впервые использовала управляемый беспилотник, чтобы получить изображение 500 тысяч людей, которые пришли посмотреть на фейерверк. Полиция Нью-Йорка разместила десятки грузовых автомобилей, наполненных песком. По словам властей, это для того, чтобы предотвратить происшествия, подобные прошлогоднему теракту во французской Ницце в День взятия Бастилии: тогда управляемый террористом грузовик въехал в толпу людей, наблюдавших за фейерверком. В Вашингтоне власти тоже подготовились: Служба безопасности национальных парков установила большие ограждения по периметру аллей и организовала досмотр личных вещей людей, входящих на территорию проведения мероприятий… Президент Дональд Трамп отметил праздник вместе с семьями военнослужащих на пикнике. После чего для гостей и сотрудников Белого дома было организовано шоу фейерверков. В «Твиттере» Трамп пожелал всем, кто отмечает этот день, всего хорошего…