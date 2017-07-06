Заложник большой политики: в Баку начался суд над блогером Лапшиным

Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассматривать по существу дело российско-израильского блогера Александра Лапшина. В общей сложности ему грозит до 8 лет лишения свободы по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и незаконном пересечении его границы, о чем он сам рассказывал в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

Несмотря на, казалось бы, доказанный, с точки зрения азербайджанских властей, факт преступления, в ходе судебного заседания Лапшин отказался признавать себя виновным и не стал давать показания. По его словам, поездка в самопровозглашенную республику была совершена исключительно в туристических целях, а о подробностях политической подноготной армяно-азербайджанского конфликта он узнал только из материалов следствия. Как известно, за громкими формулировками стороны обвинения скрывается посещение провозглашенного армянами Арцаха (ранее Нагорный Карабах) в 2011 и 2012 годах. После этого блогер смог побывать в Азербайджане благодаря тому, что в республику он попал по грузинскому паспорту, где его имя написали через «О» — Олександр. Это и позволило ему избежать проблем со списком невъездных в республику. Бакинские власти не стерпели такого оскорбления и объявили Лапшина в международный розыск. 16 декабря 2016 года его схватили во время посещения Белоруссии, и 7 февраля 2017 года вопреки всем протестам Израиля и России белорусы выдали его обиженному Азербайджану. Экстрадиция Лапшина стала настоящей сенсацией, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска. В тот период многие связывали это решение белорусских властей с кризисом Союзного государства, вызванного очередным витком торговой войны между Россией и Белоруссией, и даже с ОДКБ, в котором пост председателя организации как раз должен был занять представитель Армении. Как известно, у президента Александра Лукашенко очень близкие отношения с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, которые, по мнению ряда экспертов, могли пересилить союзнические обязательства с другими государствами. Представители армянского парламента даже призывали официальный Ереван разорвать дипломатические отношения с Минском, но все обошлось... В свою очередь белорусские власти настаивали на том, что они лишь следуют букве закона, которая прописана в соответствующем договоре с Азербайджаном. Почему аналогичные меры в свое время не были применены к скрывавшемуся в Белоруссии экс-президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, приговоренному на родине к 24 годам колонии, в Минске не пояснили. Блогер уже несколько раз приносил свои извинения, и, возможно, поэтому, по его собственному признанию, условия содержания в азербайджанском СИЗО оказались лучше, чем в белорусском: соседей в камере нет, кормят «сносно» и передают книги от друзей. Впрочем, тюрьма не санаторий, поэтому уже во второй половине марта у Лапшина начались проблемы с сердцем, и с апреля он находится в санчасти СИЗО. Со временем к тахикардии прибавились судороги и боли в спине. Как утверждает начальник управления по правам человека и связям с общественностью Минюста Азербайджана Фаиг Гурбанов, врачи пристально следят за состоянием здоровья Лапшина. При этом с февраля по делу Лапшина практически не было никаких новостей, и только в начале июня заявили о выходе на «финишную прямую». На прошлой неделе состоялось предварительное заседание, в ходе которого был представлен состав суда под председательством Аловсата Аббасова и зачитано обвинительное заключение. По словам адвоката блогера Эдуарда Чернина, в тот день защита не стала подавать никаких ходатайств.

30 июня Лапшин отказался признавать себя виновным, хотя и сказал, что дважды бывал в Нагорном Карабахе, а затем приехал в Азербайджан. Следующее заседание состоится 3 июля.

Артур АВАКОВ