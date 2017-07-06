Reuters, BBC, российские СМИ

Трамп предложит снизить энергозависимость Европы от РФ с помощью поставок газа из США



Экспорт газа в Европу могут использовать для политического рычага давления на Россию. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует предложить снизить энергозависимость Европы от Российской Федерации (с помощью поставок газа из США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию Белого дома.

“Трамп будет использовать быстрорастущие запасы природного газа в США в качестве политического инструмента, когда он встретится в Варшаве в четверг с лидерами десятка стран, зависимых от России в энергетическом вопросе”, - говорится в сообщении. Согласно информации издания, Трамп расскажет странам, что Вашингтон хочет помочь союзникам, упростив для компаний США поставку большего количества сжиженного природного газа в Центральную и Восточную Европу. Так, глава США будет присутствовать на саммите инициативы “Три моря”, прежде чем отправиться на саммит G20 в Германии, где он собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Отметим, что инициатива трех морей (в честь 3 морей - Адриатического, Балтийского и Черного), является неофициальной платформой, которая направлена на установление более тесного сотрудничества между странами в области энергетики, транспорта, продвижения бизнеса и цифровой коммуникации. Среди 12 членов инициативы: Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия. Сообщается, что экспорт из Штатов поможет снизить зависимость стран от России. Законодатели Республиканской партии Трампа, многие из которых хотят, чтобы он занимал жесткую позицию в отношении РФ из-за ее вмешательства в выборы и в кризисы в Украине и Сирии, поддерживают идею использования экспорта газа в качестве политического рычага влияния на Россию. Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять вопросы Украины и Сирии.





Благодаря геймерам

предотвращено покушение

на Эммануэля Макрона



Полиция арестовала 23-летнего националиста, планировавшего убить президента Франции Эммануэля Макрона. К счастью, преступника поймали ещё до покушения – и всё благодаря участникам видеоигрового форума. Об этом сообщает «Gmbox.ru» со ссылкой на The Guardian.

В прошедшую среду полиция Франции задержала мужчину, который собирался убить Эммануэля Макрона во время парада в день взятия Бастилии, который является во Франции национальным праздником. Но благодаря неосторожности преступника и бдительности участников игрового форума арестовать потенциального убийцу удалось задолго до праздника в его собственной квартире. А всё потому, что горе-киллер решил поспрашивать у других участников неназванного игрового чата о том, где можно купить автомат Калашникова. К счастью, другие игроки поняли, что мужчина не шутит, и сообщили о намерениях своего собеседника в полицию. Когда полиция прибыла в дом подозреваемого, стало ясно, что планировавший убийство президента Франции мужчина настроен решительно – он угрожал полицейским ножом, а анализ данных его компьютера показал, что он давно выбирал жертв и собирался купить оружие. Уже будучи задержан француз-радикал рассказал, что убийство Эммануэля Макрона было бы его «политическим заявлением». Хотя, в целом, французский националист оказался не слишком разборчив – также он заявил, что собирается убить всех «евреев, арабов, чёрных и геев», а своим кумиром он назвал норвежского террориста Андерса Брейвика.