Арцах становится сильной президентской республикой

Действующий президент Нагорного Карабаха Бако Саакян выдвинут кандидатом на пост президента республики. Кандидатуру Саакяна выдвинула входящая в правящую коалицию «Народная партия Арцаха».

По результатам прошедшего 20 февраля в НКР конституционного референдума страна переходит от полупрезидентской формы правления к президентской. Поэтому парламент в конце июля должен избрать президента на так называемый переходный период до 2020 г., когда состоятся всеобщие президентские выборы. Также, по новой Конституции, в НКР упраздняется должность премьер-министра. Действующий глава правительства Араик Арутюнян в сентябре текущего года сложит полномочия. Правительство будет назначать и руководить им президент. Второй президентский срок Бако Саакяна заканчивается в июле 2017 г. Новый Основной закон даёт ему право баллотироваться на выборах, которые пройдут в 2020 и 2025 гг. Поэтому малочисленная оппозиция считает, что референдум стал средством для действующего президента остаться у власти до 2030 года. Действительно, у экспертов нет никаких сомнений, что Бако Саакян пользуется как поддержкой парламентариев, так и большинства избирателей Арцаха.