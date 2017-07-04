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В Номере // ПОЛИТИКА // Экс-президент Турции вспомнил про Цюрихские протоколы

Экс-президент Турции вспомнил про Цюрихские протоколы

Бывший президент Турции Абдулла Гюль сожалеет по поводу фактического провала «футбольной дипломатии» — процесса нормализации отношений с Арменией. Он заявил, что установление в регионе мира, безопасности и стабильности привело бы к экономическому развитию.
Комментируя подписанные в октябре 2009 года в Цюрихе протоколы об установлении дипотношений с Арменией, Гюль сказал, что сам он верил в решение проблемы путем дипломатии и политики. «Я работал во имя этого, но к сожалению, это не дало результата», — сказал бывший турецкий лидер в интервью apa.az.
Напомним, что сразу же после подписания документов в Цюрихе Анкара, вопреки логике протоколов, выдвинула предусловия для их ратификации, увязав вопрос с карабахской тематикой и потребовав от Армении территориальных уступок Азербайджану. Также Турция потребовала от Еревана отказаться от международного процесса признания геноцида армян в Османской империи. Гюль и сейчас заявляет, что Турция «никогда не смирится с оккупацией части земель Азербайджана». Фактически признает, что армяно-турецкий диалог имел целью в том числе и решение карабахской проблемы — разумеется, в интересах Баку.
«Мы одна нация, два разных государства. Эта оккупация длится долгое время. Есть два пути решения — или война, или мир и дипломатия, - сказал он. - Конечно же, для решения дипломатическим путем нужно вести переговоры. К сожалению, крупные государства долгие годы не уделяли этой теме должного внимания. Я думаю, что этот вопрос не должен оставаться замороженным. Прошло 20-30 лет. Что, должно пройти еще 50..?”

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