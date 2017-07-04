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В Номере // ПОЛИТИКА // Процедура отставки Педро Аграмунта запущена

Процедура отставки Педро Аграмунта запущена

В ходе прошедшей на прошлой неделе летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в секретариат организации была представлена инициатива о выражении недоверия Педро Аграмунту. Также было принято решение об исключении председателя ПАСЕ Педро Аграмунта из состава фракции Европейской народной партии (ЕНП).

По словам руководителя армянской делегации в ПАСЕ, вице-президента ПАСЕ Арпине Ованнисян, решение об исключении Педро Аграмунта из состава фракции Европейской народной партии, которая рекомендовала его в свое время на должность председателя, было принято после жарких дебатов, длившихся около 1,5 часов. Сторонники Аграмунта заявили, мол, ЕНП не имеет права выносить такое решение, поскольку нет соответствующей правовой регулировки данного вопроса.

«Более всего протестовали некоторые члены делегаций Румынии, Молдовы, Португалии и Испании. Однако после этого состоялось голосование, по итогам которого 30 голосами «за» при 3-х воздержавшихся Педро Аграмунт был исключен из самой крупной депутатской группы в ПАСЕ – фракции Европейской народной партии. Те, кто выступал против, потребовали внести в протокол пункт о своем отказе от участия в голосовании на основании «отсутствия такого пункта по регламенту», - отметила Арпине Ованнисян.

За день до этого, 27 июня, ПАСЕ приняла резолюцию «Признание и осуществление принципа подотчетности в Парламентской ассамблее», которая дает возможность создать механизм для того, чтобы отправить президента ПАСЕ в отставку. Документ был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. «За» высказались 154 парламентария. «Против» – 30, воздержались – 13. Всего в голосовании приняли участие 197 парламентариев. Напомним, что на сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке председателя ПАСЕ, он может уйти только добровольно. Сам Аграмунт не присутствовал на заседании летней сессии ПАСЕ. Вместо него сессию вели заместители председателя.

Как сообщила глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян, в конце летней сессии в секретариат организации была представлена инициатива о выражении недоверия Педро Аргамунту, которая собрала подписи более 160 депутатов. Это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов. “Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что президент ПАСЕ больше не пользуется доверием Ассамблеи на том основании, что его поведение серьезно вредит репутации Парламентской ассамблеи и позорит ее имидж”, - говорится в тексте предложения депутатов, которое было инициировано членом Европейской народной партии из Норвегии Ингрид Ско.

Фактически после публикации этого документа процедура отставки официально запущена. В случае завершения процедуры Ассамблея лишит Аграмунта всех регалий и запретит занимать руководящие должности пожизненно. В то же время действующий президент может самостоятельно подать в отставку, избегая санкций, однако Аграмунт такого желания не выразил, более того, пригрозил ПАСЕ судом. Он заявил, что процедуры, начатые в ПАСЕ о его отставке, являются “незаконными и нечестными” и они были приняты с использованием “манипуляции правил Ассамблеи” и “подмены принципов верховенства права” теми, кто ведет кампанию против него. По его словам, он стал “жертвой из-за своего желания к диалогу” и что его “миссия” в Сирию, которая стала поводом для начала кампании против него со стороны украинской делегации, была мотивирована только “подходом открытости и мира”.

Отметим, что решающее голосование по отставке Аграмунта с должности президента ПАСЕ ожидается осенью, 9 октября.

 

 

Соб.инф
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