“Икорная дипломатия”: Совет Европы продал душу авторитарному режиму Азербайджана

В одной из старейших европейских структур – в Совете Европы - расширяется скандал вокруг попыток подкупа парламентариев, а в центре внимания расследования – Азербайджан. Об этом пишет сайт немецкого издания Deutsche Welle со ссылкой на немецкую общественно-правовую радиостанцию Deutschlandfunk.

Согласно источнику, сообщения о скандале в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стали появляться в европейских СМИ в конце апреля 2017 года, когда стало известно о создании в ПАСЕ независимой комиссии для расследования попыток подкупа парламентариев. Совет Европы, состоящий сейчас из более 300 представителей из 47 государств, включает в себя как устоявшиеся демократические государства, так и авторитарные режимы континента. По словам социал-демократа и парламентария в ПАСЕ Франка Швабе, идея была в том, чтобы демократические страны оказывали на эти режимы моральное давление и вынуждали их таким образом уважать права человека. Однако, как пишет сайт, реальность выглядит иначе. «Создалось впечатление, что речь идет не о защите прав человека, а о защите режимов, которые эти права нарушают», – отмечает Швабе.

С ним согласен и советник Европейского научно-исследовательского центра (ESI) Геральд Кнаус. По его словам, авторитарные режимы разработали стратегию внедрения в деятельность Совета Европы. «Каждый год съездить в командировку в Азербайджан предлагают 50-60 депутатам ПАСЕ. Там их ждут подарки, там завязываются контакты, оплачиваются поездки, дорогие отели и перелеты бизнес-классом. В качестве подарков преподносят дорогие ковры», - говорит Кнаус.

Согласно публикации, слова Кнауса косвенно подтвердил и бывший представитель Азербайджана в ПАСЕ Ариф Мамадов, рассказавший европейской прессе о наличии в азербайджанских консульствах «небольших помещений, предназначенных для хранения подарков - икры и ковров разного размера». Понять их предназначение позволяет рассказ швейцарского депутата в ПАСЕ Дорис Фиала. Она поведала СМИ о своей поездке в Баку и полученной в подарок дорогой золотой цепочке с жемчугом. Фиала цепочку вернула – и с тех пор ее стараются избегать представители Азербайджана в Совете Европы. Но возвращают подарки далеко не все, вспоминает Мамадов. Напротив, рассказывают, «как подарок понравился жене». Такие парламентарии получают подарки и дальше.

Издание также отмечает, что в Совете Европы существует четкий регламент получения депутатами подарков – их максимальная стоимость не должна превышать 200 евро. Но, похоже, правил придерживаются далеко не все. Так, прокуратура Милана уже несколько месяцев ведет расследование, в центре которого находится итальянский политик и бывший депутат Совета Европы Лука Волонте. Его подозревают в получении на личный счет из Азербайджана 2,4 млн евро. Еще совсем недавно в Страсбурге, где проводятся заседания ПАСЕ, старались не говорить об «икорной дипломатии». Как напомнил в интервью радиостанции Геральд Кнаус, «и расследование против Волонте проводится только благодаря усилиям миланской прокуратуры». А что касается начатого в апреле 2017 года независимого расследования, то его приветствуют далеко не все нынешние делегаты и функционеры ПАСЕ.





