Гельмута Коля похоронили вопреки завещанию

1 июля Европа простилась с Гельмутом Колем, шестым федеральным канцлером ФРГ. Коль умер на позапрошлой неделе, а похороны были задержаны, потому что потребовалось время, чтобы придумать специальную, необычную церемонию и подготовить ее.

Решили устроить прежде всего не германские похороны, а общеевропейские. Немецкий компонент тоже был пышным, но акцент был на то, что Германия стала единым государством еще в древности, а то, что сейчас, так это — оттуда. Таким образом как-то выпало то, что в политическом наследии Коля, собственно, и было самым главным — восточная политика, умение использовать энергию и мощь Москвы в общих с Германией и Европой интересах.

Этот пункт в политическом завещании Коля, безусловно, важнейший, оказался, как говорится по-английски, спрятан в солнечном свете. И вышло, что общий пафос пышной церемонии отвлекал от главного в самом Коле — некий посмертный тюнинг в угоду господствующей сейчас европейской моде.

Упокоившись на погосте Шпайерского собора, Гельмут Коль ушел в историю Германии. Если согласиться с тем, что политика есть искусство возможного, то он — большой политик, возможно, самый большой в истории Германии XX века. Все возможности, которые у него были, Коль реализовал практически идеально. Это на 100 процентов справедливо для Германии и, наверное, для всей Европы.

В последнем некоторые сомневаются, но эти люди не были представлены в Страсбурге, где проходила гражданская панихида по “канцлеру единства”.

“Это было его желание, чтобы церемония прошла именно здесь, в Страсбурге, во франко-немецком приграничном городе, который стал близок его сердцу. Эта церемония не немецкая, а общеевропейская. Он считал, что не должно быть такого противопоставления, как немец-европеец. Французский философ Паскаль говорил о том, что любит вещи, которые неделимы. Для Коля Германия и Евросоюз были неделимы. Только при нем могло произойти такое событие благодаря его терпению и многолетней репутации человека, боровшегося за европейскую Германию. Он смог убедить всех в необходимости объединения. Он будто был благословлен на это. Любой другой на его месте не справился бы с этой задачей на сломе эпох”, — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

…Коль не хотел двух вещей: пышных похорон и чтобы Меркель про него что-то говорила.

Пышность похорон — вещь субъективная, но второе желание точно выполнено не было. “Несмотря на то что существуют разные оценки деятельности Коля и у многих не всегда было взаимопонимание с ним, включая меня, все это совершенно неважно, когда речь заходит о его великих достижениях. Без вас, Коль, жизнь многих людей была бы совершенно другой, в том числе и моя. Спасибо вам за ваше понимание, за возможности, которые вы мне дали”, — заявила во время церемонии в Страсбурге федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Из Страсбурга к месту погребения гроб с телом Гельмута Коля везли по земле, по воде и по воздуху. Сначала вертолетом его доставили в родной Людвигсхафен, провезли по городу и перегрузили на военный катер, который поднялся на двадцать километров вверх по Рейну. В Шпайере гроб перегрузили еще раз на катафалк и доставили к месту отпевания по католическому обряду — в Шпайерский собор.

В крипте этого собора покоятся его строители, императоры салической династии Священной Римской империи, которые тысячу лет назад утверждали могущество первого единого государства немцев. Символика ясна, но выбору места отпевания можно найти и менее символическое объяснение: Гельмут Коль посещал этот храм, дружил с местным епископом, здесь в 2001 отпевали его жену Ханнелоре, которая покончила жизнь самоубийством. Здесь начинается история личной жизни канцлера, непростая, особенно в последние годы жизни.

Гельмут Коль должен был упокоиться в семейном склепе в Людвигсхафене, где похоронены его родители и брат, где лежит его первая жена Ханнелоре. На гранитной плите рядом с ее именем специально оставили место еще для одного, но оно останется пустым. Коль переписал завещание. Его второй брак послужил толчком к расколу с прежней семьей, похоже, не без активного участия молодой супруги. Восстанавливать семейное единство канцлер не захотел.

О покойниках — ничего, кроме правды. Коль всегда прохладно относился к сыновьям. Говорят, он изображал семейную идиллию, только если рядом были фотографы. Новая жена (пишут, что с ней Коль начал встречаться еще до смерти Ханнелоре) сожгла оставшиеся мосты. Детей и внуков Коля она не пускала на порог, и теперь, когда они примчались, узнав о его смерти по радио, вызвала полицию. Никого из них не было на похоронах. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, а для посторонних не так уж и важно, что Гельмута Коля похоронили в Шпайере, а не в Людвигсхафене — на его место в истории это никак не влияет.

“Горбачев продал ГДР по цене бутерброда”

В воспоминаниях, которые Гельмут Коль надиктовал еще в начале нулевых журналисту Хериберту Швану, досталось всем: от нынешнего руководителя ФРГ Ангелы Меркель до экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Многие герои этих застольных бесед (все записано на диктофон) тогда еще или уже не занимали высоких постов, в том числе и «приемная дочь» Коля Ангела Меркель, которая, как известно, стала канцлером лишь в 2005-м году.

…Пожилой политик не стеснялся в выражениях. Потом он потребовал от Швана аудиопленочки все-таки вернуть. Что тот и выполнил, но снял копию для себя. В 2014 году журналист издал воспоминания под названием «Протоколы Коля». Книга - расшифровка разговоров с политиком плюс авторские пояснения. Поэтому большинство событий излагается в пересказе от третьего лица.

«Ангела не умела держать нож и вилку»

«Подобно престарелому королю Лиру, Гельмут Коль может больше не обращать внимания на других. Нынешнюю главу ФРГ он называет «своим позорным выводком».

«Ангела Меркель была не способна есть ножом и вилкой, - вспоминает Коль. - Во время госприемов она так крутилась около еды, что приходилось неоднократно призывать ее к порядку». Ее приближенный Фридрих Мерц (глава объединения христианских демократов (ХДС) в Бундестаге) - «это человек, который ни на что не способен. Меркель не имеет понятия, что делать, а руководитель фракции Мерц - политический младенец».

Меркель и растрата партийной кассы

Коль, вождь партии христианских демократов, должен был лично заниматься грязной работой, для которой Ангела Меркель - председатель ХДС с 2000 года - была слишком изысканной».

«Меркель никогда ничего не делала, - говорит политик. - Региональные партийные ячейки при ней превратились в свинарники, а федеральным секретарем был осел-бюрократ». Когда в 1999-м поднялся шум вокруг растраты кассы ХДС (а речь шла о сумме в десятки миллионов немецких марок), то Коль закатал рукава и разгреб эту свалку».

В афере засветилась и сама Меркель. Но это стало и началом политического конца Коля. Саму Ангелу Меркель он, Коль, ни во что не ставил: «Дама настолько без характера», что можно «только перекреститься».

“Если бы Горбачев сказал:

дайте нам сотню миллиардов

и получите ГДР,

мы так бы и сделали!”

«За вывод Западной группировки войск из ГДР Коль заплатил русским сумму, эквивалентную нынешним 4 млрд евро. «Это совсем немного! - вспоминает экс-канцлер. - Если бы Горбачев сказал: дайте нам сотню миллиардов и получите ГДР, мы так бы и сделали. Что такое сто миллиардов за Восточные земли при их годовом бюджете в пятьсот миллиардов? Да ГДР нам досталась по цене бутерброда!»

«Коммунистический режим в ГДР пал не из-за уличных протестов, а по другой причине. И тут Коль не стесняется в выражениях. «Горбачев сказал партнерам по Восточному блоку: мы не дадим вам больше денег, поступайте как знаете. Так что объединение Германии - заслуга не граждан, а денег… Горбачев видел экономическую статистику и наверняка понимал, что коммунистический режим в полной заднице, без шансов устоять».

«Если бы Горбачев подъехал на танке к КПП «Чарли» (блокпост, разделявший Западный Берлин и Восточный), то сторонники жесткой линии в ГДР закрыли бы стену снова. И все осталось бы как есть. Да, последовал бы обмен международными нотами, митинги по всему миру, но признайте: никто на планете не сказал бы, что из-за этих засранцев в Германии мы рискнем военным противостоянием с русскими».

По материалам СМИ