“Программа, которая изменит качество жизни”

Вчера в парламенте начались обсуждения программы правительства на 2017-2022 годы. Республиканцы характеризуют программу как серьезную заявку на обеспечение дальнейшего экономического развития страны и считают, что она существенно отличается от других программ своим стилем, подходами, конкретикой. Премьер-министр Карен Карапетян в своем выступлении в парламенте охарактеризовал ее как «программу, которая изменит качество жизни». Подчеркивается также, что программа основана на подходах и целях, намеченных президентом Сержем Саргсяном в его программном выступлении 18 мая в парламенте.

Представляя основные положения программы деятельности правительства на 2017-2022 гг., премьер отметил, что исполнительная власть республики прекрасно осведомлена об ожиданиях общества, и в своих действиях учитывает эти ожидания. “Основываясь на проведенной в последние девять месяцев работе, мы четко представляем наше настоящее, знаем, какие у нас есть проблемы и возможности. У нас также есть четкое видение будущего, мы знаем, что и как должны поменять, и начали это реализовывать. Мы озвучиваем проблемы, существующие в каждой сфере, четко излагая наши решения и представляя программу предметных реформ”, - отметил глава правительства. По его словам, видение программы правительства основано на принципе безопасной, справедливой, свободной и умной Армении. «Эта программа способна изменить качество жизни в сторону создания более благополучной, сильной и безопасной среды», - подчеркнул глава кабмина. Напомнив, что Армения находится в сложных геополитических условиях, что две из четырех границ республики закрыты, что в регионе сталкиваются интересы мощных игроков и что Армения зависит от экономического состояния крупных стран, премьер-министр Карапетян подчеркнул, что есть страны, у которых были худшие стартовые позиции, «но, работая денно и нощно, они добились успеха». «Уверен, что этим путем мы достигнем Армении нашей мечты», - подчеркнул Карапетян.

Программа состоит из четырех основных разделов: система государственного управления и правовая система, внешняя политика и оборона, экономический прогресс, социальная сфера. В каждом разделе отражены также перечни реформ, представленные ведомствами с конкретными сроками, которые в долгосрочном аспекте обеспечат развитие всей страны.

Что предлагает

правительство

на ближайшие пять лет?

Основные цели программы на ближайшие 5 лет - ежегодный в среднем пятипроцентный экономический рост, сокращение бедности почти вдвое, повышение минимальной заработной платы, значительное увеличение экспорта, устранение коррупции.

В качестве целевого показателя по экономическому росту на ближайшие 5 лет правительство ориентируется на обеспечение ежегодного роста ВВП в среднем в 5%. Как отметил премьер, правительство претендует выйти на опережающие по сравнению со многими развитыми странами мира темпы экономического роста, локомотивом которого может стать увеличение экспорта до 40-45% в ВВП страны.

Как известно, по итогам 2016 года доля экспорта составила чуть меньше 17%. «Для экспортёров, особенно небольших, были упрощены процедуры. Так, сроки возврата НДС для небольших экспортёров сокращены с 90 до 4 дней. Упрощён и экспорт сезонных фруктов, а переговоры при поддержке правительства помогли обеспечить им место в 3 крупных российских торговых сетях. Показатели I квартала 2017 года свидетельствуют, что мы на правильном пути. Экспорт вырос на 21%, и в основном за счёт перерабатывающей промышленности», - сказал премьер-министр. В агросекторе цель правительства - обеспечить ежегодный прирост валовой продукции как минимум на 5%.

В разрезе ближайших 5 лет Армения претендует оказаться в топ-20 из 190 стран мира в рейтинге ВБ Doing Business. Ожидается, что в рейтинге Doing Business республика поднимется с 38-го места и займет позицию в числе первых 20 стран рейтинга. Планируется реализовать комплексные мероприятия по улучшению бизнес-среды, направленные на облегчение административного бремени для бизнеса, сокращение коррупционных рисков, повышения прозрачности услуг, предоставляемых частному сектору посредством их перемещения на онлайн-площадку и усовершенствования законодательной базы.

Планируются также последовательные шаги по защите интересов инвесторов путем усовершенствования соответствующей законодательной базы, а также инициированием институциональных реформ. Согласно программе, инвестиционные программы, нацеленные на инклюзивный рост и создание новых рабочих мест, будут пользоваться поддержкой исполнительного органа. «Цель по привлечению $830-840 млн инвестиций в 2017 году правительство уже выполнило на 37,6%», - заявил премьер-министр Карен Карапетян в ходе обсуждения программы, отмечая, что по итогам 6 месяцев подробно сообщит, в каких отраслях и в каком размере были привлечены инвестиции.

Минимальная заработная плата вырастет в течение 5 лет на 25% и достигнет 70 тысяч драмов. Предусмотрено также сокращение уровня безработицы на 12 процентных пункта при параллельном росте занятости и уровня зарплат. Бедность будет снижена на 12 процентов, в настоящее время она составляет около 30%.

В результате запланированных мероприятий на 2017-2022 г., направленных на развитие туризма в стране, правительство Армении также намерено довести число посещающих республику туристов до 3 миллионов в год.

В программе предусматриваются совместные с Центробанком шаги для повышения доступности финансовых инструментов и формирования долгосрочных пенсионных накоплений, вливание которых в реальный сектор станет стимулом развития экономики и увеличения инвестиций. В частности, до конца 2018 года совместно с Центробанком будет разработана программа развития рынка капитала, направленная на стимулирование выпуска акций и облигаций местными компаниями. До конца 2019 года посредством необходимого правого регулирования планируется повысить доступность финансовых услуг. До конца 2020 года для расширения пенсионной накопительной системы правительство совместно с Центробанком разработает среднесрочную программу развития страхового рынка, направленную на внедрение новых страховых инструментов и запуск страхования жизни.

Долю налогов в ВВП в ближайшие пять лет планируется увеличить на 2,5 процентных пункта. Этого, как говорится в программе правительства на 2017-2022 гг., власть намерена добиться благодаря эффективному налоговому и таможенному администрированию, которое должно привести к стабильным налоговым поступлениям.

Действия правительства в сфере транспорта, связи и ИТ в течение 207-2022 гг. будут нацелены на обеспечение права граждан на свободное перемещение путем создания стабильно развивающейся, доступной и конкурентоспособной транспортной сети, улично-дорожной сети, отвечающей современным требованиям по безопасности и комфорту. По результатам модернизации инфраструктур сферы ИКТ и связи ожидается создание новых рабочих мест и равномерное развитие общин страны, повышение доступности универсальных услуг почтовой связи, обеспечение финансового контроля над сферой и модернизация механизмов управления.

Политика правительства в сфере энергетики будет нацелена на повышение энергетической независимости и безопасности, на дальнейшее развитие атомной энергетики и полноценное использование энергоресурсов страны, а также внедрение энергоэффективных современных технологий.

С целью повышения конкурентоспособности страны правительство пересмотрит также действующую в стране систему образования. Планируется до конца текущего года разработать новую систему материального поощрения учителей, а с 2018 года начать разработку школьных учебников нового поколения с акцентом на математику, естественные науки, информационные технологии, иностранные языки и бизнес. “Экономика Армении должна развиваться благодаря современной, в глобальном смысле конкурентной, высококвалифицированной, мотивированной рабочей силе, основа которой должна быть заложена в школе”, - подчеркнул Карен Карапетян. В сфере безопасности основной акцент программы на концепции нации и армии.

Правительство намерено объявить войну несправедливости и коррупции и руководствоваться формулой, обозначенной ранее президентом - честность плюс профессионализм минус коррупция. Борьба с коррупцией занимает одно из ключевых мест в программе.





Кто будет премьер-министром в 2018 году?

Какой расклад голосов получит программа, пока не ясно. Очевидно, что за программу проголосуют правящая Республиканская партия и ее партнер по коалиции - АРФ Дашнакцутюн. Оппозиционная фракция «Елк» связывает свою позицию с вопросом о том, кто будет премьер-министром в 2018 году после окончания срока президентства Сержа Саргсяна, когда в соответствии с требованием Конституции правительство подаст в отставку. Вопрос на эту тему был озвучен как минимум три раза. Итог подвел Никол Пашинян, отметив, что неопределенность по этому вопросу их очень волнует: «Отвечая на вопрос моего коллеги, вы сказали следующее: я неоднократно отвечал на этот вопрос. По поводу того, кто будет премьером в 2018 году, кто будет претендовать на этот пост. Может, мы что-то упустили, пожалуйста, ответьте еще раз».

«Это вопрос немного из области корректности, поэтому хочу быть правильно понятым. Я не могу утверждать что-либо, потому что как только что-то утверждаешь, сразу становишься объектом критики. Я готов быть премьер-министром. Такой ответ удовлетворяет?» - ответил Карен Карапетян.

Пашиняна, похоже, ответ не удовлетворил. В своем выступлении он вновь вернулся к этой теме, отметив, что Карен Карапетян не раз заявлял, что готов быть премьер-министром и после апреля 2018 года, а вот готовы ли его назначить – вопрос, на который партия власти не отвечает, и неясно, что будет, если на эту должность будет претендовать также Серж Саргсян или Виген Саркисян. По его словам, на первом заседании нового парламента “Серж Саргсян говорил не как уходящий президент, а как будущий премьер”.

“Похоже, что сегодня мы присутствуем на старте процесса прощания правительства Карапетяна. Подтекст речей республиканцев четко свидетельствует об одном: мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Поэтому очень важно, чтобы Карен Карапетян ответил на вопрос, готов ли он в правительстве Саргсяна быть вице-премьером или министром? И были ли какие-либо договоренности в связи с 2018-м годом», - продолжал допытываться Пашинян.

Точки над «и» попытался расставить вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, заявив, что независимо от того, кто будет премьер-министром в 2018 году, дело придется иметь с действующей властью – Республиканской партией Армении и АРФ Дашнакцутюн. «Так как моих оппонентов очень интересует судьба власти в 2018 году, должен сказать, что мы уже парламентская республика, и в 2017 году большинство народа свой вотум доверия отдало коалиционным политическим силам – РПА, возглавляемой Сержем Саргсяном, и АРФ Дашнакцутюн», - отметил Э.Шармазанов.

Фракция блока «Царукян» настроена голосовать против. Депутат Наира Зограбян прямо об этом заявила, отметив, что они очень сомневаются в том, что обозначенные в программе показатели достижимы. Вице-спикер НС от фракции «Царукян» Микаел Мелкумян заявил, что они привержены 15 пунктам своей предвыборной программы, а представленная программа правительства от них существенно отличается. По его словам, многие намеченные на 2022 год цифры должны были быть достигнуты еще прошлым правительством, и они не уверены в том, что предпринимаемые на этом фундаменте новые шаги дадут желаемый эффект.

Обсуждение программы продолжится сегодня.