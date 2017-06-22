Армяно-российское экономическое сотрудничество развивается на прочной базе дружественных отношений

В рамках проводимых президентом Сержем Саргсяном обсуждений экономического компонента внешнеполитической деятельности страны глава государства провел очередное совещание, посвященное армяно-российскому хозяйственному взаимодействию.

Посол Армении в России Вардан Тоганян доложил президенту о работе посольства по реализации имеющихся двусторонних проектов, дальнейшему углублению союзнических отношений с Москвой, обогащению разностороннего армяно-российского сотрудничества новыми программами, а также о проблемах и препятствиях, имеющихся на пути продвижения двусторонней повестки. Отметив, что в этом году Армения и РФ отмечают 25-летие установления дипотношений, президент счёл это хорошим поводом не только для празднования, но также и для того, чтобы оценить пройденный путь и наметить новые программы. Серж Саргсян подчеркнул, что в течение четверти века между двумя странами удалось установить прочные союзнические отношения с многочисленными взаимовыгодными экономическими программами.

«Считаю, что тот рост товарооборота, который мы имеем, - а в 2016 году мы зафиксировали до 15% роста объёма товарооборота, в том числе и весьма важный для нас 50-процентный рост экспорта, конечно же, обусловлен в числе прочего и членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Этим обстоятельством и нашими прочными отношениями с Российской Федерацией обусловлены также благоприятные условия для поставляемых сегодня в Армению энергоресурсов. Вообще, считаю, что в армяно-российских отношениях есть особое обстоятельство, и оно заключается в том, что экономические отношения строились на основе прочных дружественных отношений.

В современном мире во многих случаях бывает обратное: экономические взаимосвязи приводят к дружественным отношениям. В нашем случае первичной является дружба, а экономические отношения её укрепляют. Российская Федерация - наш самый крупный инвестор. Российские инвестиции в Армении составляют 47% от общего объема наших инвестиций. Российский капитал представлен во всех сферах нашей экономики. Я считаю, что сегодняшние экономические отношения хотя и отображают существующий между нашими странами уровень политических отношений, тем не менее здесь мы имеем достаточно большой потенциал, и его использование должно развивать нашу экономику. В двусторонних отношениях существенную роль имеет армянская община - проживающие в Российской Федерации наши соотечественники, которые не только развивают экономику России, но также осуществляют инвестиции в Армении, участвуют почти во всех сферах нашей жизнедеятельности. Я считаю, что в последней период выявилась одна весьма существенная сфера сотрудничества, и мы просто обязаны приложить усилия для развития этой сферы - это туризм. В течение последних пяти месяцев зарегистрирован 25-процентный рост числа россиян, посетивших нашу республику. Я уверен, что годовой итог будет намного выше. Это рынок, который мы обязательно должны использовать, также учитывая то обстоятельство, что туризм - это не только экономика, не только бизнес, но и очень серьезный фактор укрепления отношений между двумя народами. Как я и сказал, наша экономическая повестка довольно насыщена: мы осуществляем большой объём проектов, но удовлетвориться было бы большой ошибкой. И именно в этом плане хочу увидеть, господин посол, какие программы мы намечаем на будущее и есть ли препятствия, которые нужно ликвидировать. Эти препятствия могут быть разнообразными, начиная от договорно-правовой базы до безответственного отношения чиновников с обеих сторон», - сказал, в частности, президент.

Посол Вартан Тоганян доложил, что в 2016 году и в первом полугодии нынешнего года двустороннее сотрудничество между Россией и Арменией продолжало развиваться, наполняясь целевыми программами и приоритетами, обусловленными членством в ЕАЭС. В условиях углубляющегося диалога между двумя странами - стратегическими союзниками зарегистрирована положительная динамика в двустороннем торговом обороте и, в частности, в направлении повышения объемов экспорта армянской продукции в Россию, а в плане туристического сотрудничества открылись новые перспективы, обусловленные решением разрешить въезд в Армению российских граждан по внутренним паспортам. Вартан Тоганян отметил, что частью двусторонней повестки являются также наиболее объемные программы, направленные на образовательные обмены и культурные связи. «Тем не менее сегодня существуют определенные вопросы, в частности, в области торгового оборота, которые подлежат обсуждению и пересмотру со стороны действующих между двумя странами межправительственной и межпарламентской комиссий по экономическому сотрудничеству», - подчеркнул дипломат, отметив в этой связи всё ещё сохраняющиеся финансовые и таможенные ограничения в вопросе вывоза товаров и услуг из Армении в Россию, миграционные проблемы граждан Армении, работающих в России, недостаточно удовлетворительный уровень представленности ассортимента армянской продукции в регионах РФ и ряд других вопросов, которые нуждаются в координации и решении. Доклад посла, помимо отчёта, включал в себя также предложения, направленные на стимулирование развития торгово-экономических взаимосвязей. На встрече при участии руководителей заинтересованных министерств и ведомств состоялось подробное обсуждение представленных в докладе посла Тоганяна показателей, проблем и предложений. Президент в этой связи дал соответствующие поручения.