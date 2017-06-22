А царь-то настоящий

В Грузии может быть восстановлена монархическая форма правления

Четверть века назад Грузией правил первый секретарь ЦК. Затем стал править президент. Уже пять лет, как правит премьер-министр. Не исключено, что через несколько лет правителем соседней страны станет царь. По крайней мере духовный лидер грузинской нации, патриарх православной церкви Илия Второй не скрывает того, что с одобрения властей готовит наследника престола на царствование. В прошлое воскресенье Католикос Всея Грузии в очередной раз заявил, что вопрос преобразования страны в конституционную монархию пора возвращать в повестку. Что эта перспектива изменит в регионе и как отразится на наших интересах?

Верховный патриарх Грузинской православной церкви давно уже выступает за установление в стране конституционной монархии. Эта его инициатива начала активно обсуждаться еще в 1992-м году. Тогда ее всецело поддержал председатель парламента Акакий Асатиани и возглавляемый им Союз грузинских традиционалистов. Да и тогдашний президент Звиад Гамсахурдия публично высказывался о преимуществах монархического правления. Эдуард Шеварднадзе, вернувшись к власти, дискуссию на эту тему закрыл. Но Революция роз вновь сделала идею актуальной. За воцарение на престол наследника династии Багратидов публично высказывались многие видные политики. Среди них глава “Партии Народа” Коба Давиташвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, председатель партии “Путь Грузии”, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, возглавляющий партию “Свобода” сын экс-президента Константин Гамсахурдия.

Но мудрый патриарх призвал не спешить. В 2007-м году он заявил, что преобразованию республики в монархию должен предшествовать достаточно длительный промежуток времени, в течение которого общество должно само воспитать и взрастить достойного представителя династии Багратидов, которому можно будет доверить трон. Третьего ноября 2013-го года католикос лично крестил двухлетнего потомка рода Багратидов царевича Георгия. Его отец – родившийся в Испании Давид Багратиони в 2003-м году принял гражданство Грузии и поселился в Тбилиси. В 2011-м он женился на девушке дворянского происхождения, являющейся представительницей другой ветви династии Багратидов, последователи которой также претендовали на трон. Таким образом, два противоборствующих дворянских клана породнились, решив вопрос о наследнике. Царевич Давид получил блестящее европейское образование и сейчас служит в аппарате патриарха. Можно лишь гадать, кого именно католикос готовит к воцарению - 38-летнего Давида или 7-летнего Георгия. Имея в виду преклонный возраст патриарха и его страстное желание лично короновать воспитанного им монарха, эксперты склоняются к тому, что Илия Второй имеет в виду царевича Давида. И не случайно в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы католикос вновь напомнил о своей давней мечте. Он успокоил правителей, заверив в том, что власть у них никто отнимать не будет. “Конституционная монархия - это когда царь не правит страной, а царствует, будучи отцом нации”, - подчеркнул Илия Второй.

Стоит ли призывы патриарха воспринимать всерьез? Пожалуй, стоит. Дело в том, что любое слово, сказанное духовным лидером, воспринимается грузинами как едва ли не истина в последней инстанции. Его авторитет в народе непререкаем. Но на этот раз создается впечатление, что инициатива патриарха согласована с властями. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе буквально на следующий день после озвученного католикосом призыва заявил, что в ближайшее время встретится с Его святейшеством и обсудит возможности реализации его инициативы. “Сказанное предстоятелем Грузинской церкви является истиной. Конституционная монархия действительно приносит спокойствие в политической и общественной жизни”, - заявил глава парламента. Таким образом, не исключено, что в соседней стране скоро начнется весьма интересный процесс.

Заметим, что в новейшей истории Европы было несколько случаев преобразования республик в конституционные монархии. Так, в 1947-м году волей народа, высказанной посредством референдума, Испания стала королевством. В 1935-м году же референдум провела Греция, после чего на трон был приглашен наследник престола из династии Глюксбургов. Правда, спустя некоторое время Греция все-таки отказалась от монархической формы правления и вновь стала республикой. Вопрос восстановления монархии до сих пор обсуждают в Болгарии и Румынии. В Болгарии в 2001-м наследник престола царевич Симеон был назначен премьер-министром страны, что ознаменовало старт мероприятий, направленных на преобразование страны в монархию. Но процесс этот логическим концом так и не увенчался. И даже в соседней Турции в определенных кругах время от времени возникает дискуссия о том, что если уж султанат уже по сути восстановлен, то живущий сейчас в Нью-Йорке наследный принц Осман Шестой (правнук султана Абдул Гамида) справится с ролью правителя куда лучше, чем безродный самозванец Эрдоган.

Если в Грузии действительно воцарится на трон потомок Багратидов, это может привести к распространению монархических настроений и в Армении. Тем более что армянские Багратиды считаются дальними родственниками грузинских Багратидов и тоже являются последними законными монархами. Но между Грузией и Арменией в этом смысле есть важная разница. Правление грузинской династии прекратилось относительно недавно - в 1801-м году. А армянские цари перестали править в Ани почти тысячу лет назад – в 1045-м. В отличие от грузин нам не удалось сохранить никаких монархических традиций. Тем не менее претенденты на армянский трон есть и у нас. В 1993-м году о своем праве на корону на полном серьезе заявил некий венгерский еврей по имени Роланд Антоневич, имеющий по отцу в том числе и армянские корни и каким-то боком связанный с династией Багратидов. Сам он себя называет не иначе, как “Его Величество Великий Князь Михаил Вацлав Багратуни-Антонян-Антоневич Анийский”. “Великий князь” в начале девяностых несколько раз наведывался в Ереван в надежде на то, что его воцарят на трон. Но неблагодарные “подданные” разочаровали монаршую особу. Репутация у “великого князя”, надо сказать, весьма неоднозначная. Лично я совсем бы не хотел, чтобы у Армении был такой вот царь.

Ну а если говорить серьезно, то любопытные процессы, намечающиеся в соседней стране, действительно могут кое-что изменить в регионе. Для нас важно понять – если идея патриарха действительно будет поддержана политическим руководством и конституционная монархия в Грузии со временем станет реальностью, как это отразится на интересах наших грузинских соотечественников? Не приведет ли это к всплеску в стране националистических настроений? Не воспользуется ли кто-то в Тбилиси этим поводом для предъявления притязаний на северные провинции Армении, какое-то время являвшиеся частью грузинского царства? Все это – вопросы, ответы на которые стоит задать уже сегодня.