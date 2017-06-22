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В Номере // ПОЛИТИКА // Президенты – “за продолжение переговоров”. Что дальше?

Президенты – “за продолжение переговоров”. Что дальше?

Нынешний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион прошел на тревожном фоне — на передовой погибли 4 армянских военнослужащих. Это стало еще одним подтверждением тому, о чем говорили миротворцы, заявляя о необходимости «неукоснительного выполнения соглашений о перемирии (от 1994 г.) и укреплении режима прекращения огня (от 1995 г.), под которыми стоит, помимо Баку и Еревана, подпись Степанакерта.

Важно отметить то, что по факту МГ ОБСЕ ведет переговорный процесс в трехстороннем формате Ереван — Степанакерт — Баку, хотя юридически переговоры имеют двусторонний формат Ереван — Баку. Но МГ ОБСЕ не намерена игнорировать Степанакерт и ставит его в известность относительно процесса переговоров. При этом формальное неучастие Карабаха в переговорном процессе является политико-дипломатической аномалией, противоречит не только историческому и политическому опыту урегулирования такого рода конфликтов, но и является серьезным препятствием на пути достижения мирного соглашения. Не случайно экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы Мэтью Брайза выступил с призывом «дальше продвигать Мадридские принципы», которые фиксируют определенный статус Нагорного Карабаха.

Хотя пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «инициатором нарушения режима прекращения огня и провокаций является именно армянская сторона», есть вопрос. Если это действительно так, то почему Баку препятствует созданию системы мониторинга возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ?

Азербайджан вместо этого пытается ввести такое понятие, как «субстантивные переговоры по урегулированию», что означает новые переговоры о создании новых условий. Вот почему складывается устойчивое ощущение, что одна из конфликтующих сторон на данном этапе пытается добиться каких-то побочных эффектов, мало заинтересована в совместном решении проблемы или не знает, как этого добиться, потому что решает совсем иные задачи. По факту, Баку, к примеру, делает вид, что не существуют Мадридские принципы. Апеллирует к известным резолюциям Совета Безопасности ООН по Карабаху 1990-х годов, чтобы заявить о невозможности их выполнения из-за «доминирования в международном праве и в мировой политике так называемых двойных стандартов». Буквально недавно об этом говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда обвинил мировое сообщество в применении «двойных стандартов» и пообещал, что «азербайджанский флаг поднимется над Шушой». Пока же переговорный процесс явно пробуксовывает, хотя внешне мы наблюдаем активизацию работы МГ ОБСЕ. Что дальше? Брайза считает, что «мир в Карабахе смогут установить Путин и Трамп». Да, президент России уже выступал в качестве посредника между лидерами Азербайджана и Армении летом прошлого года в Санкт-Петербурге. Однако под озвученным тогда соглашением не оказалось подписи президента Алиева. Что же касается президента США, на которого одно время делали высокую ставку в Баку, то, по словам Брайзы, у Вашингтона «сейчас нет конкретной политики не только касательно Южного Кавказа, но и всего мира».

В первую очередь задуматься надо Баку. Ведь не дала ожидаемого эффекта и его энергетическая политика, когда выдвигаемые Азербайджаном различные проекты на поверку оказывались всего лишь локальными инициативами. В то же время Азербайджан понимает, что было бы серьезной ошибкой блокировать работу МГ ОБСЕ, отказываясь от всего наработанного годами политического и дипломатического багажа по Нагорному Карабаху. Но сделать самостоятельный ход в сторону Степанакерта президенту Алиеву что-то серьезно мешает, хотя его отец, Гейдар Алиев, на этом направлении широко использовал приемы политического маневрирования и был гибким. Пока же все идет по накатанной колее. Российский сопредседатель Минской группы Игорь Попов заявил в Баку, что «президенты Азербайджана и Армении выступают за продолжение переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта». Такое уже бывало много раз. Посмотрим, что будет дальше.

ИА РЕГНУМ,
Станислав ТАРАСОВ

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