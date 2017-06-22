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В Номере // ПОЛИТИКА // Посол Свитальский отреагировал на критику

Посол Свитальский отреагировал на критику

“…Угрозы суверенитету РА скрыты в другом месте”

«…Армяне очень хорошо понимают, что угрозы суверенитету Армении скрыты в другом месте, а не в нашем дружеском содействии», - заявил руководитель делегации Евросоюза в РА, посол Петр Свитальский, отвечая на прозвучавшую на прошлой неделе критику министра юстиции Давида Арутюняна и пресс-секретаря правящей Республиканской партии, вице-спикера НС Эдуарда Шармазанова, посчитавших, что дипломат совершил попытку вмешательства во внутренние дела государства.

Напомним, посол ЕС высказался на конференции о прошедших в РА выборных процессах, предложив изменить состав Центральной избирательной комиссии (привлечь в нее представителей гражданского общества) с тем, чтобы сделать ЦИК «заслуживающей доверия» структурой. Говорил он и о “недостаточной независимости” судебной власти, а также поставил под вопрос эффективность рейтинговой системы на выборах.

Выступая уже перед журналистами, Свитальский подчеркнул, что «в мнении, озвученном им в дружеском духе» на конференции, не было ничего нового, те же точки зрения ЕС высказывал и в своих предыдущих заявлениях, в рабочих пресс-релизах и в официальных оценках наблюдателей, в том числе от Европейского парламента.

«Есть вопросы, по которым Евросоюз не только имеет право, но и обязан говорить, и мы всегда это делаем, потому что наши армянские партнеры приняли определенные договоренности относительно нашей вовлеченности. Многие вопросы вытекают из подписанного между Арменией и Евросоюзом соглашения о финансировании. Что это означает? Когда между двумя сторонами есть соглашение, это не только наше право как стороны соглашения, но и наше обязательство говорить об этом. К этому кругу вопросов, к примеру, относятся борьба с коррупцией, вопросы прав человека, верховенства закона», - подчеркнул посол ЕС.

Он не преминул напомнить о финансовой и консультационной помощи Евросоюза, о предоставленных Брюсселем 7 млн евро на оснащение избирательных участков камерами наблюдения и прочей спецтехникой. «Наше содействие было больше, чем просто финансирование и размещение технических средств на участках. Возможно, об этом рано говорить на публичных площадках, но финансовая помощь Армении — только незначительная часть тех усилий, которые прилагает Евросоюз для улучшения избирательной системы в целом. И мы сделали это по открытой просьбе властей Армении. …Что касается моей роли, то я никогда никого не направлял и никому ничего не диктовал. У меня хорошие отношения с властями, они таковыми останутся и впредь. Но если наше присутствие здесь не нравится, то мы не будем его навязывать», — подчеркнул Свитальский.

 

“…Хотелось бы, чтобы посол ЕС

не воспринимал в штыки

мнения своих оппонентов”

«Во-первых, вместо того чтобы в штыки воспринимать мои заявления и заявления моих коллег, уважаемый посол должен был также уважать наше право на выражение мнений, поскольку это является одной из основных свобод. И, во-вторых, он должен был хотя бы проанализировать наши слова, а не обижаться. Обида не является политической категорией, тем более дипломатической…” - приводит еще один комментарий пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова «Азатутюн.am».

Шармазанов подчеркивает, что остается при своем мнении, и вообще, было бы только справедливо, если бы г-н Свитальский замечал “те положительные изменения, которые произошли в Армении также при поддержке наших партнеров из Евросоюза”. Поддержке не только финансовой, добавил он, посетовав на то, что г-н посол часто ссылается на “финансовую составляющую”. “Поддержка была не только финансовая, что мы очень позитивно оцениваем”…

Естественно, не осталась без внимания и “коронная” фраза Свитальского о “скрытых в другом месте угрозах суверенитету Армении”. На вопрос, имел ли в виду посол ЕС Россию, когда говорил об этом, пресс-секретарь РПА, конечно же, ответил уклончиво: «Я не могу сказать”. А затем, словно в пику, заявил: “Но могу сказать, что армяно-российские отношения развиваются, Армения является союзником России, и мы считаем, что по всем направлениям есть прекрасная возможность развивать армяно-российское сотрудничество и союзнические отношения, которые являются взаимовыгодными и исходят из интересов как Республики Армения, так и России”...

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