“Президент Серж Саргсян метко ответил Алиеву”

Реакция профильных ведомств на напряженность на границе в последние дни, по большому счету, была предсказуемой и не отклонялась от стандартов. Министерства иностранных дел Армении и Арцаха выступили с осуждающими заявлениями, армия пообещала дать адекватный ответ. Словом, все как всегда. А вот визиты Сержа Саргсяна в компании “Soft Construct” и «PicsArt», действующие в сфере информационных технологий, стали метким ответом Алиеву, пишет 1in.am.

“Это именно то цивилизационное различие, видение государства нового качества, о чем неоднократно говорилось в СМИ и в обществе. На фоне отдающего приказ убивать людей Алиева шаги президента Армении, считающего приоритетом развитие сферы информационных технологий, выглядят убедительно, соответственно, расцениваются позитивно.

…Армению и Азербайджан ожидает длительное противостояние, которое развернется не столько на поле боя, сколько между моделями развития двух стран, их цивилизационными векторами. То, что Азербайджан является носителем отсталой модели, дает Армении номинальное преимущество, которое, однако, не гарантирует нашу победу, результатом которой будет утверждение достойного мира.

Для победы нам необходим большой прорыв, новое мышление, и именно здесь крайне важной является сфера ИТ, которая приносит с собой новую цивилизацию, новую экономическую культуру… Подобная Армения не может не быть союзником международного сообщества, требования этого государства, в том числе и в вопросе Карабаха, не могут не иметь международной легитимности.

…Ни одно слово Сержа Саргсяна не могло бы иметь большего веса, нежели его рабочий график. Факт, что он своим визитом в “Soft Construct” и «PicsArt» вольно или невольно показал то огромное цивилизационное различие, которое имеется между Арменией и воинствующим Азербайджаном”, - отмечается, в частности, в публикации.