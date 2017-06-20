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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство одобрило свою пятилетнюю программу

Правительство одобрило свою пятилетнюю программу

Теперь слово - за НС
Вчера на внеочередном заседании кабмина была одобрена программа деятельности правительства на 2017-2022 годы.
Представляя ее, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян отметил, что в основе программы - широкомасштабные реформы, которые позволят обеспечить стабильное развитие страны.
Документ основан на послании президента страны, предвыборной программе правящей Республиканской партии и Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, а также на «прогрессивных идеях, которые обсуждаются в обществе», сообщила пресс-служба правительства. А так называемое видение программы, по словам В.Габриеляна, базируется на принципе построения безопасной, справедливой, свободной и интеллектуальной Армении. В каждом разделе документа указаны проблемы, выявленные правительством за предыдущие девять месяцев работы, а также их предметные решения.
Они нацелены не только на продолжение осуществленных правительством за девять месяцев инициатив, но и на закладывание основ для долгосрочного развития с планированием мер, которые правительство намеревается реализовать в течение ближайших пяти лет в конкретно оговоренные сроки.
В документе также зафиксированы приоритеты в сфере внешней политики и безопасности, а именно - углубляющаяся связь между свободной и независимой Арменией и Арцахом, а также безопасность Армении как гарантия экономического развития.
Программа состоит из четырех основных разделов: система государственного управления и правовая система, внешняя политика и оборона, экономический прогресс, социальная сфера.
«Считаю, что программа ставит перед правительством довольно амбициозные задачи. Мы зафиксировали, какой цели хотим достичь и в экономике, и в вопросе безработицы, и минимальной зарплаты, и объемов экспорта, а также относительно соотношения налогов к ВВП», - отметил премьер-министр Карен Карапетян.
По словам премьера, по каждой отрасли четко сформулированы реформы и необходимые шаги, которые необходимо осуществить для достижения поставленных целей.
Программа правительства будет представлена в Национальное собрание. Ожидается, что обсуждение ее в парламенте начнется 21-го июня.

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