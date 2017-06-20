В Карабахе гибнут люди, а посредники “надеются на продолжение диалога”

Тенденции к изменению сложившейся ситуации пока не просматривается

Вчера послы-сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Ричард Хогланд и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетили Баку, где их принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Визит посредников на Апшерон происходит на фоне очередного резкого обострения ситуации на карабахском фронте, где в течение двух дней в результате нарушения азербайджанской стороной режима перемирия были убиты четверо и тяжело ранены двое армянских солдат.

Впрочем, Алиев представил миротворцам последние события с ловкостью циркового фокусника (или, скорее, опытного наперсточника). По его словам, после недавнего визита сопредседателей в Армению и Карабах, а также в преддверии их приезда в Баку «Армения предприняла очередную провокацию, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий». А азербайджанская сторона, понимаете ли, всего лишь «дала адекватный ответ». На это Степанакерт ответил обещанием «асимметричного ответа». Не приходится сомневаться, что так оно и будет, но, скорее всего, ответные действия последуют уже после того, как посредники покинут регион. Пока же армянская сторона пытается понять причины происходящего. Так, например, в НКР полагают, что нынешняя масштабная провокация могла стать «ответом Баку на недавнее адресное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ», которые, напомним, ранее назвали Азербайджан виновником обострения ситуации в зоне конфликта. И в этой связи от миротворцев ожидают «шагов по сдерживанию агрессора». Также в дни пребывания послов-сопредседателей в Ереване о том же говорил с ними и глава МИД Эдвард Налбандян, по словам которого «назревает ситуация, когда сопредседатели должны не только делать заявления, но предпринимать конкретные действия, дабы сдержать деструктивную и провокационную политику Азербайджана».

На происходящее отозвались и российские эксперты. Так, политолог Александр Храмчихин считает, что подобные столкновения неизбежны и даже могут перерасти в большую войну, поскольку позиции сторон остаются непримиримыми. Так и будет продолжаться, «если только одна из сторон вдруг почему-то не капитулирует, то есть добровольно не откажется от Карабаха». При этом эксперт здраво предполагает, что «никакие санкции со стороны стран-сопредседателей абсолютно невозможны». Действительно, о санкциях речи быть не может. Не станем забывать, что НКР – государство непризнанное, следовательно, де-юре продолжает считаться территорией Азербайджана. Разумеется, при каждом обострении нарушается международное гуманитарное право, гибнут люди, но этот факт никак не может стать причиной введения санкций или конкретных мер по принуждению к миру. Увещевания – другое дело, увещевать посредники будут, да вот только власть на Апшероне плевать хотела на любые уговоры и критику. Как, заметим, и на призывы к «сближению сторон». С чего бы это Алиеву идти на какие-то «сближения»? Ему и так неплохо, массы восхищены «твердостью и смелостью» своего вождя, отдельные трезвые голоса тонут в море армянофобской, милитаристской истерии. И не стоит думать, что ответные действия Армии обороны НКР, которые, разумеется, повлекут жертвы, причем, видимо, немалые, среди азербайджанской солдатни, в этом плане способны что-либо изменить. Нельзя не согласиться с политологом Артуром Мартиросяном, который полагает, что армянская сторона намного более чувствительна к людским потерям, и своими действиями Ильхам Алиев пытается принудить Ереван и Степанакерт к уступкам за столом переговоров. «Если перевести коммуникационный смысл его действий на обыденный язык, то он говорит: я буду продолжать эту игру, от которой вы будете терять, до тех пор, пока мои требования не будут удовлетворены, и в этом мне никто не указ», - считает эксперт.

Но будучи равнодушен к людским потерям, азербайджанский лидер зато весьма чувствителен к потерям территориальным. «Он не поменяет свою смертоносную игру до тех пор, пока его стратегия не будет взломана публичной демонстрацией потери», - говорит Мартиросян. Кстати, об этом же, только более прямо и четко, говорят и некоторые наши военные. По их мнению, азербайджанскую сторону может отрезвить лишь масштабное наступление Армии обороны, которая займет ряд новых территорий, и это сделает противника покладистым. Однако очень сомнительно, что такая идея может быть реализована. Ведь в случае таких действий в Карабахе (а также, вполне вероятно, на границе в Тавуше для обеспечения северного фланга наступающей Армии обороны), Армения, во-первых, рискует получить ярлык «агрессора», а во-вторых, что еще важнее – возникнет риск ответных действий объединенной нахичеванской азербайджано-турецкой группировки. Напомним, что от границы автономии до Еревана – 60 километров. Наша столица на этом направлении уязвима даже для ракет малой дальности. Поэтому на повестку встанет вопрос нейтрализации противника в Нахичевани. Такое развитие событий неизбежно повлечет за собой вмешательство ОДКБ и НАТО. Допустить этого внерегиональные игроки никак не могут и, конечно же, не допустят.

Пока же миротворцы выступают с очередными – причем, насколько можно понять, на сей раз отнюдь не «адресными» заявлениями. Как сказал после встреч в Баку российский сопредседатель Игорь Попов, «Минская группа ОБСЕ надеется на продолжение политического диалога между сторонами конфликта. Этот вопрос мы обсуждали и в Баку, и в Ереване. По итогам этих обсуждений можно сказать, что президенты двух стран являются сторонниками продолжения мирных переговоров». Он также отметил, что посредники «выражают глубокую озабоченность в связи с новым ростом напряженности на линии противостояния», в связи с чем «сожалеют». «Мы должны сделать все возможное, чтобы такое впредь не повторялось. Мы сделаем все от нас зависящее для снижения напряженности»,- сказал Игорь Попов, по словам которого «последнее обращение сопредседателей МГ ОБСЕ к сторонам конфликта преследовало целью уменьшение напряженности в зоне соприкосновения войск». Как видим, никакого уменьшения напряженности не произошло, а как раз наоборот. Тем не менее вряд ли совместное заявление миротворцев по итогам их регионального визита будет существенно отличаться от вчерашних высказываний российского дипломата.

Все это означает, что ожидать каких-либо подвижек, изменений в лучшую сторону пока не приходится. Мир по-прежнему лишь маячит на горизонте, который, как известно, отступает с каждым новым шагом к нему. И всем нам – власти, оппозиции, военным, обычным гражданам – следует ужиться с мыслью, что нынешнее положение дел – это всерьез и надолго. Самое трудное при этом – понимать, что жертвы, гибель молодых солдат и впредь неизбежны. Вот с этим смириться невозможно…

P.S.

Один из наших погибших бойцов, 20-летний срочник Нарек Гаспарян в прошлом году участвовал в апрельских боях. Через месяц он должен был демобилизоваться.