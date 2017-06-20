Каким был друг Горбачева Гельмут Коль

Бывший канцлер ФРГ, который вошел в историю как объединитель немецких земель, Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн. «Боевой слон», выведший Германию из кризиса, объединивший страну и буквально создавший Евросоюз, был другом Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Родился Гельмут Коль 3 апреля 1930 года, он был сыном простого трудолюбивого крестьянина, который отличился в Первой мировой войне. Рассказы отца повлияли на будущего канцлера: в детстве он вырывал пограничные столбы. За объединение Германии его называли «Бисмарком XX века», а затем и вовсе «крестным отцом единой Европы».

Когда Коль уже занимал должность канцлера ФРГ в 1980-х годах, появилась перспектива объединить разделенную надвое Германию. Правительству Гельмута Коля удалось тогда достигнуть некоторых экономических успехов, и советская перестройка неожиданно привела к падению Берлинской стены.

Колю повезло: объединение произошло так стремительно, что противники не успели отреагировать. Все решилось на встрече «без галстуков» на Ставрополье, родном для Михаила Горбачева. Он сам предложил призвать «остальные» страны к воссоединению Германии, попросив за это всего 4,5 млрд марок, чтобы «накормить людей». Говорят, Коль даже поперхнулся, когда услышал эту цифру. «Четыре миллиарда? Это немного. Если бы Горбачев сказал: дайте мне 100 млрд евро и вы получите ГДР, то мы бы ему дали эти 100 млрд. Сто миллиардов евро за ГДР при бюджете в 500 млрд!» – так прокомментировал экс-канцлер «сдачу» Москвой ГДР.

Коль всегда уважительно отзывался о «друге Михаиле» (Горбачеве – прим. ред.). Однако после в беседах с журналистом Херибертом Шваном для книги «Завещание. Протоколы разговоров с Колем» он дал ему не самую лицеприятную характеристику. «От Горбачева остается только то, что он положил конец коммунизму, частично против собственной воли, но положил. Без крови, без насилия. Что-то большее мне не приходит в голову», – сказал Гельмут Коль, вспоминая о друге. Когда речь зашла об объединении Европы, Коль, согласно его комментариям, был инициатором единой валюты, которую он продвигал «как диктатор», потому что немцы не хотели отказываться от марки. Однако канцлер настаивал, аргументируя, что единая валюта станет залогом мира в Европе. Он отмечает, что народы с единой валютой никогда не начинали войны друг с другом.

«Черный великан», как его называли в Германии (из-за высокого роста и цветов партии ХДС), в свои выступления привносил изюминку: он приводил примеры из жизни, создавая «неформальную обстановку». Когда он рассказывал об объединении Европы, всегда вспоминал, как в детстве вместе с остальными мальчишками «создавал» единую Европу, вырывая пограничные столбы у Эльзаса.

Несмотря на прекрасные отношения с подчиненными, Коль не смог воспитать благодарного преемника, чтобы тот продолжил его курс. Однако сегодня у власти стоят два выходца из его кабинета: министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле и нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель (бывшая протеже Коля). Ангела Меркель в 1991 году стала самым молодым министром в его кабинете, именно Колю она обязана своим быстрым карьерным взлетом. С подачи Гельмута Коля Вольфганг Шойбле выдвинул Ангелу Меркель на пост генерального секретаря партии, став ее председателем. Однако произошел скандал с «черными кассами» в партии в 1999 году, тогда Гельмут взял всю политическую ответственность на себя. Речь идет об анонимных пожертвованиях в партийную казну. Коль отказался называть имена дарителей. В результате ХДС пришлось выплатить многомиллионный штраф.

Меркель тогда призвала партию дистанцироваться от Коля. И 16 февраля 2000 года ему пришлось уйти в отставку. Коль считал Меркель главным предателем. «Госпожа Меркель никогда не могла правильно держать вилку и нож. Во время официальных банкетов она вела себя настолько безобразно, что я должен был неоднократно призывать ее к порядку», – вспоминает Коль. Гельмут Коль приблизил ее, называл «моим цыпленком», а в итоге Меркель после его отставки заняла его место. Как считал экс-канцлер, хоть Ангела Меркель и научилась пользоваться столовыми приборами, но в европейской политике лучше разбираться не стала. «Она вообще ни в чем не разбирается… Можно только перекреститься, думая о ее глупости», – цитирует «Комсомольская правда» Коля.

Он высоко оценивал своего “личного друга” - Бориса Ельцина и считал, что общественный имидж российского лидера не соответствует истине. «Он высокоинтеллигентный мужчина с поразительной политической хваткой, не стесняющийся в выборе средств для осуществления своих целей. Тем самым он нажил множество врагов», – отметил Коль, добавляя: «Пьяным он был лучше тех, кто был трезв». Чаще всего в СМИ вспоминают встречу Ельцина и Коля, состоявшуюся 31 августа 1994 года в Берлине, во время торжественной церемонии вывода войск. Президент России Борис Ельцин прибыл в Германию для участия в церемонии. Лидеры стран присутствовали на прощальном параде. В какой-то момент Ельцин отобрал у дирижера палочку и стал махать ею. Немецкие музыканты продолжали играть. Однако этим Ельцин не ограничился, позже он завладел микрофоном и спел «Калинку»…

По материалам прессы