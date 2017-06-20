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В Номере // ПОЛИТИКА // “Высказанное послом ЕС предложение не касалось смены состава ЦИК”

“Высказанное послом ЕС предложение не касалось смены состава ЦИК”

“Мне непонятно, как можно действовать эффективно, но при этом быть непонятым», - сказал в беседе с корр. радио «Азатутюн» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян, комментируя слова главы делегации Европейского союза в РА, посла Петра Свитальского, касающиеся реформирования Центризбиркома.

Напомним, на состоявшейся 15 июня конференции по подведению итогов выборных процессов в Армении, организованной Советом Европы, посол Свитальский заявил, что в состав Центральной избирательной комиссии должны быть внесены изменения. По словам дипломата, необходимо включить в состав ЦИК представителей гражданского общества.

Как известно, правящая Республиканская партия довольно резко отреагировала на высказывания посла ЕС. В частности, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов призвал Свитальского сохранять политкорректность и не вмешиваться в вопросы внутренней повестки Армении.

Между тем Тигран Мукучян считает, что на самом деле была высказана мысль о том, что ЦИК работал эффективно. «Это также было отмечено г-ном послом, как и то, что работа ЦИК не вызывает доверия. Если попытаться проанализировать, то мне непонятно, как можно работать эффективно, но быть непонятым, ведь эффективность работы ЦИК подразумевает, что комиссия в рамках своих полномочий на надлежащем уровне подготовила и организовала выборы. Естественно, если эта работа была осуществлена эффективно, то ее результат не мог вызвать недоверия. Тут, кажется, мы говорим о двух разных вещах», - заявил Мукучян.

Он считает, что предложение посла касалось не смены состава комиссии, а изменения подходов к вопросу ее формирования. «В противном случае непонятно “сосуществование” оценок о недоверии и об эффективности ЦИК”, - подытожил Т.Мукучян.

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