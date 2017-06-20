Заруи Постанджян пытается устроить мэрии “адскую жизнь”

Состоявшееся в конце прошлой недели внеочередное заседание новоизбранного совета старейшин столицы прошло в напряженной обстановке. Причина в подчеркнутой активности фракции «Еркир Цирани», которая присутствовала на заседании впервые и попыталась реализовать данное ранее обещание устроить действующему мэру «адскую жизнь». Напомним, что предыдущие заседания, а также инаугурацию градоначальника фракция пробойкотировала, проведя альтернативные заседания с собственной повесткой.

В повестке внеочередного заседания Совета старейшин Еревана были выборы заместителей мэра, точнее перевыборы, поскольку на голосование были поставлены кандидатуры предыдущих замов. В частности, бессменного в течение многих лет первого заместителя мэра Камо Ареяна и трех других замов градоначальника - Ваге Никояна, Давида Оганяна, Арама Сукиасяна.

Один из представителей возглавляемой Заруи Постанджян фракции «Еркир Цирани» задался вопросом, насколько эффективным является переназначение Камо Ареяна вице-мэром столицы с учетом того, что в годы его пребывания на этом посту сократилась площадь зеленых насаждений. Тарон Маргарян встал на защиту своего выдвиженца, заявив, что с учетом опыта Ареяна, пройденного им пути и преданности работе считает его переназначение оправданным. «Команда Республиканской партии Армении считает, что это эффективное назначение», – тоном, не терпящим возражений, заявил он. Что касается площадей зеленых насаждений, то, по мнению мэра, Камо Ареян не виноват. «Мы вместе должны работать в направлении увеличения зеленых территорий столицы. За минувшие 7-8 лет мы делали все возможное для этого», – сказал Тарон Маргарян.

Представители фракции «Еркир Цирани» с доводами мэра не согласились и заявили, что не поддержат кандидатуру Камо Ареяна, поскольку считают, что, находясь на этом посту с 90-х годов, тот мало что сделал для решения проблем жителей столицы и с его переназначением все останется как было. В итоге кандидатуру Камо Ареяна на посту первого заместителя мэра поддержали 45 членов Совета старейшин Еревана от РПА, «против» проголосовали 5 членов «Еркир Цирани», представители блока «Елк» - воздержались. Тот же расклад голосов был зафиксирован в отношении двух замов - Давида Оганяна и Арама Сукиасяна. Фракция «Еркир Цирани» напомнила ответственному за сферу здравоохранения Давиду Оганяну, что в столичных амбулаториях не все так безоблачно, как он представляет, а Араму Сукиасяну, ответственному за сферу образования, указали на загруженность детских садов, а также о том, что родители нередко вынуждены платить «магарыч», чтобы устроить своих детей в дошкольное учреждение. Мэр резко прервал выступавших, предложив вернуться к современным реалиям, а не озвучивать устаревшую информацию. В вопросе третьего зама Ваге Никояна, ответственного за сферу транспорта, фракция «Елк» заявила, что решила дать ему кредит доверия для того, чтобы тот наконец разобрался со столичными “газелями”. В итоге Ваге Никоян был назначен 57 голосами «за» и 5 «против».

На заседании был также рассмотрен вопрос штатного расписания аппарата мэрии и размер зарплат сотрудников. Отметим, что городская власть, включая районные администрациии, имеет в общей сложности 2 тысячи сотрудников со средней зарплатой 218 тысяч драмов. Оппозиция попробовала было поднять вопрос об оптимизации, однако мэр заявил, что в данный момент вопрос оптимизации не стоит и общинная власть должна иметь такой состав, который способен обслуживать жителей столицы. Попытку представителей «Еркир Цирани» ввернуть слово мэр пресек, заявив, что право реплики имеет лишь руководитель фракции. Заруи Постанджян, которая присутствовала на заседании, выступать не стала, но недовольство ведением заседания высказала, в результате чего возникла словесная перепалка. Позднее, комментируя ход заседания на брифинге с журналистами, мэр заявил, что заседание было интересным и особой активности оппозиции он не заметил. «Вот когда они поймут закономерности модели управления городской экономикой, тогда и посмотрим – активны они или нет. Я не заметил трудностей работы с представителями данной политической силы. На все озвученные ими вопросы есть четкие ответы», - заявил он.

Комментируя заявление, сделанное фракцией «Еркир Цирани» по поводу намерения подать в суд на мэра в связи с потопом в Ереване, Тарон Маргарян сказал: «Читал в прессе об этом и не воспринял всерьёз данное заявление, поскольку с подобным подходом они не смогут управлять мэрией Еревана. Если они видят проблемы и они на самом деле существуют, то мы совместно решим их». По его словам, согласно сообщению метеорологов, за 10 минут выпала 15-дневная норма осадков, и естественно, что сложилась подобная ситуация, но называть ее потопом - преувеличение. «Да, были скопления осадков, а из-за листьев образовались некоторые пробки в системе водоотведения», – сказал мэр, отметив, что проблемы были всего на трёх участках территории Еревана и он уже дал поручение ответственным лицам и структурам выяснить, где еще есть проблемные места и выправить ситуацию.

Отметим, что в заявлении, распространенном по этому поводу «Еркир Цирани», говорится, что в Ереване нет дренажных систем, и в случае чрезвычайных ситуаций обильный дождь может стать причиной не только блокировки машин, зданий и строений, но и привести к человеческим жертвам. «Мэр Еревана и его 4 заместителя в рамках своих полномочий и обязанностей, имея соответствующую администрацию и средства, не обеспечили устранения последствий ливней, которые 12 июня с.г. стали причиной наводнения города и вследствие которых пострадало множество граждан», – отмечается в заявлении. Отмечается, что с 2007 года по сей день Еревану был предоставлен кредит в размере 100 млн евро для улучшения сферы управления водным хозяйством, однако «вследствие незаконных действий, бездействия, присвоения общественных средств Тароном Маргаряном в Ереване зафиксировано отсутствие дренажных систем» и «Еркир Цирани» выражает готовность инициировать в связи с этим судебный процесс.

На этом, однако, развернувшиеся на заседании страсти не закончились. Вчера стало известно, что во фракции «Еркир Цирани» в связи с этим заседанием возникли серьезные проблемы. В частности, на специально созванном расширенном заседании партия обсудила поведение в Совете старейшин двух членов фракции - Айка Петросяна и Мнацакана Паракшиева и обвинила их в предательстве интересов избирателей, а также отклонении от партийного курса в угоду личных интересов. В итоге было принято решение, согласно которому Айку Петросяну и Мнацакану Паракшиеву предложено покинуть фракцию, отказавшись от полученного мандата.

Кстати, «Еркир Цирани» затеяла войну еще на одном фронте. В противниках оказался блок «Елк», причем не только из-за позиции в Совете старейшин, но и в силу комментариев по поводу «Сасна црер». Лидер партии Заруи Постанджян заявила, что эта политическая сила была создана властью, чтобы под видом оппозиции оказывать услуги действующему режиму. Постанджян считает не случайным то, что по различным вопросам политические позиции блока «Елк» совпадают с политической линией власти. Руководитель фракции блока «Елк» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян в долгу не остался, назвав опонентов «политическими клоунами». По его словам, Заруи Постанджян, потеряв мандат депутата НС, потеряла и политическое здравомыслие. Словом, «Еркир Цирани» развернула бои сразу в нескольких направлениях и, похоже, пытается устроить «адскую жизнь» не только действующему мэру, но и коллегам по оппозиции.