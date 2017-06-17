В российском МИДе вновь развеяли мечты Баку

И у Армении, и у Азербайджана есть свои взгляды на урегулирование карабахского конфликта, но существует установленный формат решения этой проблемы, который предполагает поиск компромисса, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корр. «НВ».

- В течение последнего времени глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров неоднократно заявлял, что сохранение далее статус-кво в Нагорном Карабахе нетерпимо. По его мнению, преодоление этого «нетерпимого статус-кво» должно быть достигнуто в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, которые были приняты в начале 90-х. Между тем переговорный процесс продолжается уже 23 года в рамках МГ ОБСЕ, сопредседателем которой является Россия. Страны-сопредседатели предложили целый пакет документов, который неофициально носит название «Мадридских принципов». Не обнуляет ли заявление министра иностранных дел Азербайджана всю эту работу? Кому нужна МГ ОБСЕ и ее предложения, если основывать урегулирование на резолюциях ООН 25-летней давности?

- Поиск компромисса — это сближение позиций сторон вне зависимости от того, насколько порой диаметрально противоположными они могут быть. Это международная практика — находить развязки по, казалось бы, неразрешимым вопросам. Ситуация требует продвижения вперед, поэтому в последнее время контакты в различных форматах интенсифицировались», — отметила дипломат. Захарова заметила, что Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы этот компромисс был найден. «Конечно, хотелось бы, чтобы компромисс был найден как можно раньше, но только не в ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе», — подчеркнула Мария Захарова.

Из этого ответа, при всей его дипломатичности, со всей очевидностью следует, что российская сторона отнюдь не разделяет подходов Баку к разрешению карабахского кризиса. Поиски развязки будут продолжаться в существующем формате Минской группы ОБСЕ, нравится то азербайджанской стороне или нет. А это в свою очередь означает, что надежды азербайджанской стороны вернуть Карабах совершенно беспочвенны и не могут осуществиться.

Cобкор «НВ», Москва,



