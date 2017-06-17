Завершился визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Армению

В резиденции президента РА 15 июня состоялась официальная церемония прощания с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, находившимся в Армении с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

До этого главы двух государств в ходе беседы тет-а-тет высоко оценили итоги состоявшихся в ходе официального визита президента Таджикистана переговоров, которые, по убеждению сторон, придадут новый импульс развитию армяно-таджикских дружественных отношений и углублению сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах.

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Утром того же дня премьер-министр Карен Карапетян провел рабочий завтрак с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и расширения армяно-таджикских отношений в различных сферах. В данном контексте стороны отметили важность проведения армяно-таджикского бизнес-форума в Ереване и выразили уверенность в том, что он придаст новый импульс расширению бизнес-связей. Отметим, что в организованном в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Армению форуме приняли участие предприниматели из порядка 100 армянских и 36 таджикских компаний. Согласно статистическим данным, в минувшем году из Армении в Таджикистан была экспортирована продукция на сумму 663,8 тыс. долларов США, в том числе препараты, ювелирные изделия и инструменты.