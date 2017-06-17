Новая программа правительства: “амбициозная, но реалистичная”

Новая программа правительства Армении – это серьезная заявка, которая включает в себя все цели, намеченные президентом Сержем Саргсяном в его программном выступлении 18 мая в парламенте на первом заседании нового созыва НС. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, сообщив, что в ходе состоявшегося в четверг заседания Исполнительного органа РПА обсуждались положения новой программы правительства.

«Основой новой программы правительства является программное выступление президента С.Саргсяна 18 мая на заседании Национального собрания», – подчеркнул Шармазанов. По его словам, правительство выбрало четкие цели, в частности, оно предлагает ежегодно обеспечивать 5%-ный экономический рост. Правительство также намерено в разрезе пяти ближайших лет повысить минимальную зарплату на 25%, снизить уровень безработицы на 12%, довести число посещающих Армению туристов до 3 миллионов в год, а также подняться до 25-й позиции в рейтинге Всемирного Банка Doing Business. В программе серьезное внимание уделено антикоррупционному блоку. По словам Шармазанова, антикоррупционные реформы займут ключевое место в работе правительства. В числе приоритетов правительства укрепление безопасности страны, углубление идеологии “нация-армия”.

«Могу сказать, что РПА и АРФД смогли представить амбициозную, но реалистичную программу, которая представляет серьезную заявку на обеспечение дальнейшего экономического развития страны», – сказал Эдуард Шармазанов.

В свою очередь секретарь парламентской фракции АРФД Агван Варданян в беседе с радио «Азатутюн» отметил, что они впечатлены новой программой правительства. «Очень тщательно составленная программа, с четким графиком, сроками, с четкими задачами по сферам, амбициозная программа, требующая серьезных задач, год за годом, в какой сфере что должно быть сделано, она также предполагает четкую ответственность. Прежде не было программ, составленных с такой тщательностью и с такими четкими целями, - сказал Агван Варданян.

На состоявшейся вчера пресс-конференции министр финансов Вардан Арамян, говоря о реалистичности показателей, заложенных в новую программу правительства, заявил: «Показатели достаточно амбициозные. Но мы не боимся ставить перед собой более высокие цели». По словам министра, президент Серж Саргсян поставил перед правительством высокие стандарты и они обязаны их выполнять.

Министр финансов высказал убежденность в том, что показатели экономического роста улучшатся благодаря инвестициям, а также структурным реформам и экспорту. «Чтобы мы могли легче решать социальные проблемы, мы должны стремиться к более высокому экономическому росту. Удастся или нет – покажет время, но для этого необходимо приложить усилия и повысить планку», – подчеркнул В.Арамян, отметив, что в программе не будет таких показателей, которые будут совсем нереалистичными.

В связи с этим министр финансов сообщил, что в первом квартале этого года рост ВВП составил 6,5%, что является хорошим показателем, поскольку в госбюджете Армении на 2017 г. заложен рост ВВП на уровне 3,2%. Арамян также сообщил, что в течение первых пяти месяцев 2017 года экспорт вырос на 2% быстрее, чем импорт, и налогов в первом квартале было собрано на 13 млрд драмов больше, чем планировалось. «В течение двух месяцев мы имеем рост собираемости налогов более чем на 10 млрд по сравнению с прошлым годом. И если мы продолжим этот сценарий в течение всего года, то достигнем запланированного показателя в 1 трлн 197 мдрд. Конечно, мы неоднократно говорили, что это довольно амбициозная планка, но мы будем прилагать усилия, и существующая на данный момент ситуация с собираемостью налогов позволяет нам предположить, что мы сможем реализовать амбициозную программу по сбору 1 трлн 197 млрд».

Отвечая на вопрос, подаст ли он в отставку, если заложенные в программе требования не будут реализованы, Вардан Арамян сказал, что существует множество факторов, способных помешать улучшению экономических показателей. «Скажем, в 2013 году никто не мог спрогнозировать, что начнется война санкций между Россией и Западом. Но это произошло. От этого были экономические последствия? Да, конечно, были. Армения не изолированная страна, существуют глобальные тенденции, развития, которые могут повлиять и на нашу страну», - пояснил он.

В ответе на тот же вопрос, подаст ли правительство в отставку, если не обеспечит 5%-ный экономический рост, Эдуард Шармазанов сказал: «Я не отвечаю на вопросы в сослагательном наклонении. Только могу сказать, что мы настроены оптимистично. Мы считаем, что совместными усилиями должны добиться того, чтобы сегодняшнее правительство и политическое большинство, то есть несущие за правительство политическую ответственность РПА и АРФ Дашнакцутюн, через пять лет вышли на указанные положительные показатели».

Шармазанов также сообщил, что в ближайшее время программа правительства будет представлена в парламент. В ответе на вопрос о том, что будет с правительством в 2018 году, Шармазанов заявил, что в соответствии с Конституцией, правительство премьер-министра Карена Карапетяна в следующем году подаст в отставку. «А о том, какое правительство будет в следующем году, мы поговорим в 2018 году», - резюмировал пресс-секретарь РПА.

Кстати, Агван Варданян, комментируя вопрос о том, кто будет реализовывать амбициозную программу правительства в 2018 году, посоветовал не сосредотачиваться на вопросе, которого в данный момент в политической повестке не существует. «Я вас уверяю, что та программа, те задачи, которые сформулированы, должны быть реализованы, у нашей страны нет альтернативы. И не существенно, кто именно ее будет реализовывать». На вопрос радио «Азатутюн», хотела бы АРФД, чтобы Карен Карапетян продолжил свою работу на посту главы правительства, Агван Варданян ответил так: «АРФД хотела бы, чтобы те изменения, которые начались в стране, были доведены до конца, личности не важны, сегодняшняя деятельность Карена Карапетяна полностью удовлетворяет АРФД своей энергией, концептуальностью, способностью ставить и решать задачи».