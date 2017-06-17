“За Кавказским хребтом готовится серия масштабных провокаций с целью развязать полномасштабную войну против Армении, России и Ирана”

Перманентная война в Закавказье за Нагорный Карабах перестает быть исключительно региональным фактором, не влияющим на мировые геополитические процессы.

Прошедшие 5 месяцев после инаугурации нового президента США показали, что при колоссальном количестве внутренних проблем, грозящих самому существованию новой администрации, Дональду Трампу удалось не только структурировать свои внешние интересы, создать под них новые союзы, но и крайне активно перейти к конкретным действиям по претворению их в жизнь. Мы уже писали, что одним из основных направлений новой политики Трампа, практически во всем поддерживающим Израиль против Ирана и южных рубежей России, станет Азербайджан. Бывшая советская республика, получившая название страны и этноса, а также нынешние границы исключительно благодаря России и СССР, сейчас по уровню сионизации является ведущей страной мира наряду с Израилем, Канадой и Болгарией. Азербайджан негласно называют «филиалом Израиля на Кавказе», а по количеству еврейских общин (30 тысяч) и международных еврейских организаций Азербайджан уступает только Нью-Йорку, опережая сам Израиль, пишет интернет-издание “Колокол России” (15.06.17), предупреждая о возможно еще большей эскалации конфликтов в нашем регионе.

Вся власть в АР от местного до высшего уровней пропитана представителями еврейских организаций. Израильский бизнес охватывает все сферы экономики страны. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось практически невозможное – сделать из преимущественно шиитской страны, населенной этническими азербайджанцами, две трети из общего числа которых проживают в соседнем Иране, типичную суннитскую страну, ненавидящую соседний братский Иран и следующую в фарватере политики Израиля, Турции и суннитских ваххабитских стран Персидского Залива.

Представитель этнического меньшинства Азербайджана – талышей, вынужденный эмигрировать из страны Захираддин Ибрагими писал на ИА REX: «Внутри Азербайджана и за его пределами давно обсуждается вопрос того, что бакинские власти желают суннизировать Азербайджан. Работа в данном направлении ведётся с первых дней возвращения ныне покинувшего мирскую жизнь Алиева-старшего к власти. В стране все эти годы были созданы наиблагоприятные условия для пантюркистов, нурсистов и ваххабитов, а шиитское духовенство и активисты репрессировались всеми возможными методами, вплоть до физического устранения».

20 мая президент шиитской страны вылетел в Эр-Рияд на так называемый Арабо-исламо-американский саммит, чтобы выразить свои полную поддержку и верноподданнические чувства новому террористическому арабо-американскому альянсу и наряду со всеми лидерами подержаться за светящийся шар, олицетворяющий Землю, в надежде, что и ему достанется маленький кусочек от планируемого пирога. Алиев полностью поддержал антииранскую повестку саммита, в которой Азербайджану уготована одна из ведущих ролей.

Перед саммитом Ильхам Алиев подтвердил свою преданность новому альянсу, проведя в Баку Исламиаду, на открытии которой произнес речь с уверениями любви и преданности Саудовской Аравии. Что характерно, на открытии Исламиады должен был прозвучать суннитский азан, что вызвало негодование в азербайджанском преимущественно шиитском обществе. Но, несмотря на него, все же прозвучал кялмейе-шахадат (принесение признания в вере) без упоминания имени первого имама шиитов – Али ибн Абу Талиба, что в шиитской стране является кощунством.

После саудовского саммита стало предельно ясно, что в самое ближайшее время следует ожидать масштабных провокаций Азербайджана против Армении, Ирана и России в интересах США, Израиля и Саудовской Аравии. И главнейшее направление в этих провокациях – Нагорный Карабах. Хрупкое равновесие, с таким большим трудом поддерживаемое четверть века Россией, сейчас стоит перед реальной угрозой разрушения, что грозит военной и экологической катастрофой всему региону, включая не только Армению и Азербайджан, но и Турцию, Иран и Грузию.

До сих пор одним из самых серьезных, но скрываемым всеми сторонами сдерживающим фактором являлась плотина Мингечаурской ГЭС. Любые вспыхивающие военные действия в Нагорном Карабахе, включая инцидент со сбитым армянским вертолетом Ми-24 и концентрацией в связи с этим азербайджанских войск и 40-тысячной армянской группировки в Нагорном Карабахе, а также ожесточенную 4-дневную войну 2016 года, мгновенно затихали при малейшем упоминании в контексте ведения боевых действий возможности атаки на плотину Мингечаурской ГЭС.

В 2014 году силами МЧС, МО, МВД, МНБ и других ведомств Азербайджана на территории Мингечаурского водохранилища были проведены масштабные учения. Отрабатывались два сценария: отражение ракетных атак на плотину и нейтрализация диверсионных групп по закладке взрывчатки и дальнейшему подрыву. И хотя в прессе эти учения освещались как плановые, однако они носили явно оперативный характер, отражающий реальные угрозы и опасения. Причем атмосфера вокруг плотины достигала иногда панического накала, хотя непосредственно с армянской стороны никаких угроз уничтожения Мингечаурской плотины никогда не звучало, не считая намека в августе 2014 года министра обороны Армении Сейрана Оганяна, отметившего опасения именно азербайджанской стороны возможностью атаки на плотину. Но и это осторожное высказывание вызвало шквал истерики как в азербайджанском обществе, так и в прессе, тем более что официальный Баку очень не любит обсуждать тему Мингечаурского водохранилища из-за явных уязвимостей, которые оно несет государству. Мингечаурское водохранилище имеет 70 км в длину и 18 в ширину, его объем при максимальном наполнении составляет более 16 млрд кубических метров воды, делая его вторым по величине после озера Севан водоемом на Южном Кавказе. Капитальный ремонт плотины не проводился со дня постройки комплекса, и она сейчас, по словам многих азербайджанских ученых, находится в критическом состоянии, реально угрожая почти 100-тысячному городу Мингечаур, располагающемуся прямо под плотиной. По расчетам ученых, в случае прорыва плотины волна сметет большую часть Азербайджана – весь Аран и Муганскую степь с сотнями городов и населенных пунктов, но не затронет столицу Баку. В любом случае последствия для Азербайджана будут катастрофическими.

Глава Национального центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельман Зейналов заявил: «Если, не дай Бог, армяне реализуют свои угрозы относительно Мингечаурского водохранилища, то вся зона Арана вплоть до Баку может оказаться под водой, что может привести к масштабной катастрофе… После этих угроз Армении, полагаю, Азербайджан должен усилить контроль над этим водохранилищем и вообще над городом Мингечаур. Наши Вооруженные силы там должны разместить системы ПВО и другие системы, чтобы ни одна армянская ракета не долетела до водохранилища. Наряду с этим нашим спецслужбам необходимо усилить контроль над ГЭС и водохранилищем в целях террористической опасности».

Несмотря на плачевное состояние плотины, она все же имеет достаточный запас прочности, и разрушить ее с помощью нескольких ракет и единичных подрывов все же крайне тяжело, проблематично и маловероятно. Однако уже сама возможность подобного охлаждает горячие головы и является стабилизирующим фактором в армяно-азербайджанском противостоянии, что, безусловно, выгодно России. Но фактор плотины одновременно является ахиллесовой пятой в конфликте, которым могут воспользоваться провокаторы для поджигания большой войны в регионе, способной перерасти уже в международный конфликт с участием соседних стран – Турции, Ирана и России. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вариант с подрывом плотины Мингечаурской ГЭС крайне невыгоден прежде всего самим провокаторам. В случае затопления Муганской степи исчезнут не только все действующие и проектируемые нефте- и газопроводы с каспийских месторождений через Турцию в Европу типа “Набукко”, но и новый масштабный проект транспортного коридора Узбекистан – порт Туркменбаши – Баку – Тбилиси – Карс – порт Мерсин в Турции, основным бенефициаром которых является Израиль. Поэтому вся истерика вокруг «армянских атак» на Мингечаурскую плотину является только элементом информационной войны, а этот вариант никак не входит в планы провокаторов, являясь лишь дымовой завесой для других, более реальных провокаций. Самой же вероятной целью в разжигании масштабной войны на Южном Кавказе и регионе является Мецаморская АЭС в Армении.

Угрозы, которые несет в себе Мецаморская АЭС, до недавнего времени ни шатко ни валко муссировались в основном в азербайджанской прессе, с редким выражением «обеспокоенности» международными структурами и некоторыми государствами, как рычаг давления на Армению и Россию, в зависимости от сиюминутных ситуаций. Однако в 2016 году информационные атаки на Армению из-за Мецаморской АЭС резко возросли и приобрели целевой характер. Тональность и направление задали США статьей в The Huffington Post «Высокие ставки в ядерной авантюре Армении», вслед за которой Армения получила шквал обвинений от якобы распыления радиоактивных материалов на территории Азербайджана, роста онкозаболеваний среди населения Турции, до создания Арменией ядерного оружия. Свои провокационные три копейки внесла и израильская The Jerusalem Post, которая в статье «Аресты армян за контрабанду ядерных материалов происходят на фоне сообщений о «грязной бомбе». В 2017 году давление только усилилось и включило в себя возможность катастрофы уровня Чернобыля и Фукусимы. Мировое общественное мнение стали готовить к возможности еще одной ядерной катастрофы – уже на Кавказе. Кроме политических целей, информационная атака носит и экономический характер. Мецаморская АЭС производит 40% электроэнергии Армении и является прямым конкурентом «Воротанскому каскаду ГЭС», который был продан в 2015 году консорциуму компаний Contour Global Hydro Cascade, Contour Global Terra Holdings и CG Solutions Global Holding Company. Сразу после продажи цены на электроэнергию в Армении резко подскочили, что стало поводом для электромайдана, в котором ожидаемо обвинили владельца электросетей – российскую компанию «Интер РАО».

… Мецаморская АЭС находится в 25 километрах от Еревана, 16 километрах от турецкого города Ыгдыр и 40 километрах от Ирана. В случае катастрофы последствия могут быть ужасными и непредсказуемыми, они могут затронуть все соседние страны. На провокационные публикации об ААЭС мгновенно отреагировали азербайджанские СМИ, живописуя количество погибших в результате такой катастрофы и преподнося ее как почти свершившийся факт. «Озвученные Арменией угрозы в связи с использованием против Азербайджана ракет «Искандер» дают Баку основание для того, чтобы принимать решение об уничтожении стратегических объектов на территории противника. Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что им не рассматриваются в качестве цели невоенные вражеские объекты, следует отметить, что не исключен случай, при котором с учетом соответствующих погодных условий ракета случайно может попасть в АЭС, а это может в свою очередь привести к разрушению его ядерного реактора и заражению окружающей среды радиоактивными выбросами».

Сами того не желая, азербайджанские СМИ выдали один из возможных сценариев, когда в ответ на «неудавшиеся теракты» против Мингечаурской ГЭС или нефте-газовой инфраструктуры, совершенные непонятно кем, азербайджанская ракета «случайно» попадет в реактор Мецаморской АЭС, что крайне затруднит российский ответ в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ. Второй вариант – если совершенную диверсию против АЭС возьмет на себя ИГИЛ, что полностью лишит Россию возможности на адекватный ответ. Нужно еще учитывать и построенные в Азербайджане и Армении биологические референс-лаборатории по созданию биологического оружия и выращиванию вирусов под определенный человеческий генотип. В Армении на строительство такой лаборатории было выделено $9,8 млн, что, по сведениям армянских СМИ, более чем в 2 раза превышает финансирование аналогичной лаборатории в Таджикистане.

Кроме того, надо учитывать еще одну заблаговременно заложенную «мину» для оправдания агрессии против Армении. Еще в мае 2016 года бывший премьер-министр Грант Багратян заявил об имеющемся в распоряжении Армении ядерном оружии. Эту тему сразу же подхватили псевдо-патриотические СМИ Армении, угрожая стереть в порошок Азербайджан не только ядерным, но и химическим оружием, не понимая, а может, и прекрасно понимая, под какой международный удар они ставят свое государство. Тогда после «озабоченности» международных организаций и официальных опровержений ереванских властей эта тема быстро затихла. Однако она в любой момент может с новой силой возникнуть вновь и послужить информационным поводом для оправдания любой агрессии против Армении. Имея в виду факт, что Россия неизменно руководствуется Договором о нераспространении ядерного оружия и никогда не пойдет на такую авантюру, как появление его у Армении, следует внимательнее присмотреться к личности Гранта Багратяна и в чьих интересах было сделано подобное заявление.

Багратян не входит в состав правительства, не является председателем комиссии по обороне парламента и тем более министром обороны Армении. Иметь достоверные сведения о подобных секретных проектах он не может по определению. Багратян являлся премьер-министром Армении в далеких 1993-1996 годах. Затем он был консультантом Международного валютного фонда, вице-президентом по закупкам винограда Ереванского коньячного завода, создал либеральную партию «Азатутюн» (Свобода), преподавал в Российско-Армянском университете в Ереване, а с 2008 по 2012 годы – в Киевском международном университете и Киевском университете банковского дела, пока не избрался в 2012 году в парламент в составе оппозиционного Армянского национального конгресса. Как говорится, где Багратян и где атомная бомба. Но он был признан “Человеком года” Американским институтом биографии, “Человеком тысячелетия” ООН и Кембриджским биографическим центром и почетным доктором МВФ. Все эти регалии позволят западным организациям говорить о достоверности любых слов, озвученных Багратяном. Грант Багратян был одним из вдохновителей «электромайдана» в Ереване и ярким представителем организации – агента влияния США, представляя одну из организаций фонда Сороса в Армении. Багратян является союзником еще одного неоднозначного армянского политика, бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна, чьи тесные связи с американскими мормонскими организациями я описывал в одной из своих статей. Армения славится своими многочисленными каналами влияния и лоббирования в США через многочисленную диаспору, которую представляют в основном либеральные и националистические политики. Но тесные связи с диаспорой являются также и каналами обратного влияния – уже США на Армению, чем Запад и пользуется в полной мере, обеспечивая себе нужные информационные вбросы.

Поэтому заявление Багратяна о якобы обладании Арменией ядерным оружием является долговременной операцией западных спецслужб с целью обеспечения в будущем предлога для своей агрессии. А то, что эта агрессия будет уже в ближайшее время и начнется она в лучших западных традициях совершением теракта и обвинением в нем жертвы, сомневаться не приходится.

Свои планы Дональд Трамп однозначно озвучил на саммите в Саудовской Аравии, где был обозначен и пул «союзников», и направления агрессии. А события вокруг Катара доказывают, что эти планы в долгий ящик не откладываются, а значит, нам, России, нужно быть готовыми к любым самым неблагоприятным сценариям развития ситуации на наших южных рубежах.

(С сокращениями)

Александр НИКИШИН