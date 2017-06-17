Армяне в Таджикистане: создатели учебника и исследователи Памира

В ходе своего официального визита в Армению президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал армянских инвесторов активней развивать свою деятельность в стране. Между тем в Таджикистане проживают порядка 1000 армян, среди которых немало ярких личностей, завоевавших симпатии, почёт и уважение, сообщает armeniasputnik.am (15.06.17).

Название горы, символизирующей эту страну, имеет окончание МИР (Памир). А название её столицы начинается со слова ДУША (Душанбе). К такому любопытному заключению я пришёл после полугода жизни в Таджикистане.

По прилету в Душанбе я первым делом попросил коллегу достать для меня самоучитель таджикского языка. Пребывание в Таджикистане планировалось долгосрочным, поэтому знание истории, культуры и обычаев должно было быть подкреплено коммуникационной основой. Учебник мне подарили вместе с произведениями Омара Хайяма на национальном языке с русским переводом. Как же меня приятно удивила фамилия составителя – Степан Арзуманов! Автор самоучителя был первым разработчиком учебника таджикского языка для взрослых и первого русско-таджикского словаря на основе кириллицы, датированных 1938 годом. Раз уж тогда здесь были наши люди, значит, есть они и сейчас, подумал я. И оказался прав.

Первая встреча с местным армянином произошла в открытом кафе. С моим новым таджикским приятелем мы присели выпить по чашечке кофе, чтоб познакомиться поближе. На бейдже подошедшего официанта красовалось – Тигран. Он не владел родным языком, но оба его родителя были армянами, предки которых очень давно осели в Центральной Азии. Тигран знал, что он — тёзка великого армянского царя. Забегая вперёд, отмечу, что за границей знание армянского мне всегда компенсировало незнание английского. Армяне есть везде. И в Чечне, и в Ираке, и в Калмыкии, и в Чехии, и в Швеции соотечественники помогали мне в работе. Этот принцип всегда работал чётко. Перед вылетом в Таджикистан я внимательно изучил фамилии российских дипломатов и представителей других ведомств, работающих под эгидой посольства России в Душанбе. И нашёл. Армянин, российский офицер, родом из соседней с Таджикистаном республики, был рад такой встрече. Он заочно знал меня по репортажам на НТВ. В Душанбе он представлял одно из силовых министерств РФ и в своё время тоже начинал знакомство со страной через проживавших тут соотечественников.

Армян в Таджикистане не так много, но у них есть своя общественная организация. На территории русского православного храма в Душанбе установлен хачкар (камень-крест) в память о жертвах геноцида 1915 г. и землетрясения 1988 г. В городе можно встретить вывеску “Арарат”, под которой расположен вход в армянский ресторан. Здесь представители диаспоры проводят свои встречи и обсуждают текущие дела. Такие рауты бывают не регулярно, но раз в год, в самый трагический день армянской истории (24 апреля) – обязательно. Чтобы помянуть предков, погибших век назад при истреблении армян в Османской империи.

Один из ярких представителей армян Таджикистана – Вазген Манасян. В своё время его называли таджикским Пеле. Легендарный нападающий советского флагмана таджикского футбола — команды “Памир” (Душанбе). Его племянник – Грант Казарян, долгое время был активистом КВН, радиоведущим. Теперь развивает внешние связи одной из местных элитных компаний. Именно его, молодого и энергичного деятеля, выбрали руководителем армянской общины имени Месропа Маштоца. Среди представителей общины есть преподаватели вузов, врачи, коммерческий директор авиакомпании, главный технолог Шахринавского винзавода и, конечно же, частные предприниматели. Недалеко от Зелёного рынка в центре города в собственной однокомнатной квартире на первом этаже дядя Слава из Карабаха оборудовал кафе “Эребуни”. Стены его заведения украшают армянские пейзажи и портрет почитаемого современниками Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Вазгена I (1908-1994). Только здесь умеют варить кофе по-восточному, так, как это традиционно делают в армянских семьях. К дяде Славе просто так не зайти. К нему приходят только те, кого он знает лично. Таковы многолетние правила заведения и его принцип ведения бизнеса.

Но есть и печальная история, касающаяся армян. В местечке Лулахо в Горно-Бадахшанской автономной области, на кладбище села Поймазор, есть “могила Ленина”. Местные жители называют это захоронение так, потому что впервые в жизни увидели, как усопшего, облачённого в костюм и галстук, предают земле. Там покоится пришлый в этих местах человек – Дионис Саркисович Воскерчян (1920-1945). На табличке, помимо ф.и.о. также высечено, что он геолог и погиб на посту. Старожилы помнят некоторые обстоятельства его гибели. В те годы геологические экспедиции вели здесь поиски кварца. Воскерчян сорвался и разбился при восхождении на пик Булур (кварц) в ущелье Дасти (рост). Его тело коллеги подняли с большим трудом и решили предать земле на склонах Памира. С той поры прошло более 70 лет, и, по словам старожилов, за это время никто из родных и близких на эту могилу ни разу не приезжал.





Дмитрий ПИСАРЕНКО