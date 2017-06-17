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День календаря

День государственного флага Республики Армения

Ежегодно 15 июня в Армении отмечается День государственного флага. 15 июня 2006 года Национальным cобранием был принят специальный Закон «О государственном флаге Республики Армения», в котором этот день был объявлен государственным праздником.

 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхняя — красного, средняя — синего и нижняя — оранжевого цвета. Наиболее популярная интерпретация значений этих цветов следующая: красный цвет символизирует кровь, пролитую армянами при защите своей страны, синий символизирует природу, а оранжевый — национальную смелость и трудолюбие. Флаг Армении был принят тогдашним Верховным Советом 24 августа 1990 года. Впервые флаг провозглашен официальным символом Армении во время Первой Республики 1918-1921. Независимое армянское государство выбрало для своего флага цвета династии Рубенидов (Киликийское царство) — красный, синий и желтый. На выбор цветов значительное влияние оказали и материалы доклада, прочитанного в Национальном собрании молодого государства выдающимся армянским филологом Степаном Малхасянцем. Желтый был сразу же заменен на оранжевый, поскольку комбинация красного, синего и оранжевого, как посчитали, была более приятной для восприятия. После обретения Арменией независимости в результате распада Советского Союза этот флаг вновь стал госсимволом страны.

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Последнее обновление ( 17.06.17 11:17 )

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