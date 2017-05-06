Ереванский офис ОБСЕ закроется в ближайшие месяцы

Это станет пирровой победой Азербайджана, поставив его вне цивилизованного сообщества

Какова ситуация вокруг Ереванского офиса ОБСЕ в настоящий момент? С этим вопросом Tert.am обратилась в аппарат генсека ОБСЕ. В ответе, в частности, говорится:

«Как известно, 21 и 22 апреля экс-президент Австрии Хайнц Фишер посетил Ереван и Баку с целью изучения возможностей выхода из тупиковой ситуации. После этого визита еще один компромиссный текст давал повод предположить, что могут быть решены все проблемы. Встречи руководства офиса ОБСЕ с главами МИД Армении и Азербайджана, визит Хайнца Фишера в регион, многочисленный обмен мнениями генсека ОБСЕ Ламберто Заньера с австрийской стороной, регулярные усилия стран-участников не привели к примирению. Для оказания в дальнейшем поддержки и сотрудничества по всем направлениям безопасности на Южном Кавказе, мы уверены, что альтернативные варианты участия ОБСЕ глубоко будут изучены». Напомним, закрытие офиса ОБСЕ в Ереване – это требование Баку, где представительство организации уже второй год как закрыто. И Азербайджан, пользуясь тем, что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом, потребовал закрыть представительство ОБСЕ и в Армении, мотивируя это «проармянской» позицией организации.

«Достичь согласия по вопросу продления мандата Ереванского офиса не удалось»

Баку в результате своей крайне деструктивной политики оказался в полнейшей изоляции в ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, отвечая на вопрос «Ньюс.ам» о ситуации вокруг Ереванского офиса ОБСЕ. Балаян отметил, что и председательство, и секретариат ОБСЕ, и страны-участницы организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. «И только Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса в организации, согласно которому даже одна страна может воспрепятствовать принятию решений, выступает против продолжения деятельности Ереванского офиса ОБСЕ и тем самым противостоит организации в целом.

По словам Балаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии выступил 4 мая с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата Ереванского офиса. «Как и в январском заявлении в Постоянном совете, так и сегодня австрийское председательство высоко оценило конструктивные усилия Армении по решению данного вопроса. Подходы Армении были по достоинству оценены также другими странами-участницами», - сказал он.

Пресс-секретарь МИД Армении отметил, что делегация Армения в ОБСЕ представила все предпринятые шаги по продлению мандата Ереванского офиса ОБСЕ, а также целенаправленную деятельность Азербайджана по закрытию представительства организации в Армении, усилившуюся даже после четкого опровержения австрийским и немецким председательством фальшивых обвинений Баку в адрес Ереванского офиса.

«Азербайджан после закрытия Бакинского офиса ОБСЕ и фактически добившись пресечения деятельности ереванского представительства, тем самым лишает организацию возможности осуществления полноценной миссии на Южном Кавказе, что, естественно, не может не оказать негативного влияния не только на деятельность ОБСЕ в нашем регионе, но и в целом на организацию и ее структуры», – отметил споуксмен МИД. «Воспрепятствовав деятельности ОБСЕ и в очередной раз бросив вызов мировому сообществу, Баку потерпел очередное фиаско на международной арене, увеличив водораздел между собой и цивилизованным миром», – сказал Балаян, добавив, что армянская сторона готова к максимальному сотрудничеству с ОБСЕ.

ПА ОБСЕ выразила сожаление…

Председатель Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристин Муттонен и специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин выступили с совместным заявлением, выразив сожаление в связи с тем, что не достигнуто согласия относительно продления мандата Ереванского офиса ОБСЕ.

Как сообщается на официальном сайте Организации, Ереванский офис ОБСЕ прекратит свою миссию в ближайшие месяцы. «К сожалению, несмотря на длительные и масштабные усилия, Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса в вопросе продления мандата Ереванского офиса организации и обеспечения продолжительности важной работы офиса. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала предоставить полевым миссиям ОБСЕ мандаты на деятельность и все необходимые ресурсы, чтобы они смогли осуществить важные для них программы», – отметила Кристин Муттонен.

Кристиан Вигенин в свою очередь отметил, что ПА ОБСЕ продолжит активное участие в регионе. «Учитывая закрытие офисов ОБСЕ в Грузии и Азербайджане в последние годы, офис в Ереване имел как символическое, так и практическое значение, которые нельзя недооценивать», – указал он.

Американцы тоже крайне недовольны…

Представительство США в ОБСЕ в связи с предстоящим закрытием Ереванского офиса выступило с заявлением, в котором отмечается, что США сожалеют по этому поводу, так как теряют на Южном Кавказе последнюю площадку для деятельности организации.

«Мы глубоко сожалеем о неудаче в связи с последними полевыми операциями ОБСЕ на Южном Кавказе. Полевые операции оказывают неоценимую поддержку принимающим странам, помогая укреплять приверженность принципам и обязательствам ОБСЕ, обеспечивая раннее предупреждение и регулирование кризисов и содействуя диалогу между правительством и гражданским обществом.

Мы ценим решительные усилия как немецкого, так и австрийского председательств в решении тупиковой ситуации. Мы сожалеем, что Азербайджан отказался продлить мандат, если офис не прекратит свою гуманитарную деятельность, связанную с разминированием.

В духе компромисса Армения согласилась с тем, чтобы офис в Ереване прекратил эти действия. Несмотря на усилия со стороны руководства, они не смогли найти решение, удовлетворяющее все страны-участницы, относительно решения Постоянного совета о продлении мандата офиса. Мы признаем сотрудничество армянского правительства с ОБСЕ. Офис в Ереване играл важную роль в поддержке принимающей страны, в осуществлении обязательств ОБСЕ во всех трех направлениях. Усилия офиса в помощи поддержания общественного порядка, защите права человека, равенстве женщин и свободе СМИ, помощи в реформах системы регулирования имели положительные результаты. США поощряют ОБСЕ продолжать сотрудничество как с правительством, так и с гражданским обществом Армении. Мы призываем руководство и генерального секретаря найти новые пути, чтобы сохранить присутствие ОБСЕ в Армении и на всей территории Южного Кавказа. Соединенные Штаты также хотели бы поблагодарить посла Авакова и его сотрудников за их выдающуюся работу и самоотверженность, особенно в течение прошлых месяцев неопределенности по поводу будущего офиса. Мы желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях», – говорится в заявлении.