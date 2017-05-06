Выборы - 2017

Скандал с самоотводами: причины и последствия

Поствыборный скандал с самоотводами, разразившийся в блоке «Царукян», является одной из самых комментируемых тем. В бурные обсуждения вокруг причин, а главное последствий скандала втянулись представители практически всех политических сил. Оно и понятно, неизвестно, как аукнется этот скандал на раскладе голосов в новом парламенте, если вдруг получившие-таки мандаты 8 «обижников» решат покинуть или будут исключены из состава фракции, под вывеской которой они прошли в НС.

«Не читали, что подписывали»?

Напомним, что в минувший вторник 12 из 23 депутатов блока «Царукян», представивших заявления о самоотводе, вновь обратились в Центризбирком, на этот раз с требованием признать недействительными поданные от их имени заявления о самоотводе и предоставить депутатские мандаты. Среди них Наполеон Азизян, Ваан Карапетян, Арарат Зурабян, Хачик Манукян, Алик Егикян, Сергей Багратян, Артем Царукян, Манук Сукиасян, Артур Мамоян, Мушег Сагателян, Грант Давтян и Арутюн Карагезян. ЦИК, рассмотрев эти заявления, принял решение аннулировать заявления о самоотводе 8 депутатов. Остальные четверо не прошли в новый парламент, так как находились в непроходных местах в общих списках и не набрали необходимых голосов по рейтинговой системе. В итоге по общереспубликанскому списку блока «Царукян» мандаты получили Арарат Зурабян, Сергей Багратян и Артур Манукян, а по рейтинговому – Наполеон Азизян, Хачик Манукян, Артем Царукян, Ваан Карапетян и Арутюн Карагезян.

Их первые комментарии по поводу отказа от заявлений о самоотводе мало что прояснили. Поначалу многие говорили, что ничего не подписывали и не в курсе того, как заявления о самоотводе от их имени оказались в ЦИК. Эта версия отпала после того, как председатель ЦИК Тигран Мукучян предложил ознакомиться с нотариально заверенными заявлениями за собственноручной подписью кандидатов. После этого появились другие версии, как то: «не читали, что подписывали», «передумали» или «думали, что самоотвод в силе до выборов».

Так, получивший мандат депутата НС Сергей Багратян, к примеру, сказал, что написал заявление о самоотводе, однако это касалось отказа от его выдвижения в качестве кандидата еще до выборов. На вопрос, почему он написал подобное заявление, Багратян ответил: «Подобные заявления писались, исходя из того обстоятельства, что ты, возможно, окажешься за пределами страны, возможно, по причине болезни ты будешь не в состоянии участвовать, чтобы процесс не остановился, чтобы могли с твоего согласия, проинформировав тебя об этом, подать заявление в Центральную избирательную комиссию. Но не было никакого согласия, мы из СМИ узнали о том, что представили потерявшее силу заявление».

Как бы то ни было, все оказалось проще, чем предполагалось. На самом деле в очередной раз сработала известная во многих партиях практика брать у кандидатов заявления о самоотводе заранее, с момента включения их в списки. Об этой практике СМИ писали не раз. Партии называют эту практику более цивильно - политическими договоренностями с целью исключения поствыборных конфликтов. То, что случилось в блоке «Царукян», доказывает, что практика подобных заявлений на самом деле не является гарантией от конфликта и нарушить так называемые «политические договоренности» можно и при наличии заранее подписанного заявления о самоотводе.

Как пояснила вчера пресс-секретарь Царукяна, новоизбранный депутат Ивета Тоноян, все кандидаты в депутаты от блока «Царукян», представившие в ЦИК заявления о самоотводе, действительно написали и подписали эти заявления, поскольку изначально существовала договоренность о том, что если они недостаточно успешно проведут кампанию и не наберут определенного количества голосов, то мандата не получат. Собственно, эту версию подтвердил накануне в эфире телекомпании «Кентрон» и один из кандидатов Мушег Сагателян. Выборы показали, что упомянутые кандидаты не набрали даже половины от заявленного ими количества голосов, соответственно, должны были смириться с самоотводом. По словам Тоноян, с их стороны нечестно выступать в роли “жертвы”. Что касается подлинности представленных в ЦИК заявлений, то, как отметила Тоноян, все они свободны в своих действиях обратиться в правовые органы и посредством почерковедческой экспертизы выяснить, чьи подписи стоят под заявлениями. «Однако они этого не делают, думаю, все очевидно», - сказала Тоноян, отметив, что они не только нарушили политические договоренности, но и обошли человеческие отношения.

Почему «передумали» все сразу?

Другой вопрос, что возникли вопросы в связи с тем, почему сразу больше десятка кандидатов одновременно решили «передумать» и нарушить договоренности. Ведь фактически авторитета Царукяна оказалось недостаточно, чтобы предотвратить этот процесс.

Комментарии самого блока и других оппозиционных партий по этому поводу сводятся в основном к тому, что скандал с самоотводами не мог быть случайностью и направлялся извне.

«Правящей партии недостаточно то большинство, которое он имеет в парламенте, потому что это немного шаткое большинство. Через год какие-то группы могут покинуть его, внутренняя политическая борьба может обостриться. Для этого нужно заручиться более надежным большинством, и так называемый «бунт», который произошел в лагере блока «Царукян», был направлен именно на это», - считает представитель АНК Левон Зурабян.

Политтехнолог Карен Кочарян также удивлен тем, что все так быстро объединились и побежали в ЦИК, чтобы отказаться от своих подписанных заявлений о самоотводе. «Для власти блок «Царукян» был приемлемым. Доказательство этого – то, что Царукяну разрешили открыть закрытую страницу политической жизни. Однако результаты выборов показали, что блок получил больше голосов, чем ожидалось. Не получилась та мозаика, которую хотели власти. Конечно, я не говорю, что блок «Царукян» не подконтролен властям, но в парламенте могли бы быть моменты, когда власть не обеспечила бы желаемые голоса. Теперь эти 8 депутатов не будут голосовать так, как будет голосовать блок «Царукян», - считает Кочарян.

Между тем в РПА категорически опровергают мнение о том, что в этом деле не обошлось без вмешательства правящей партии. «Республиканская партия никогда не вмешивалась в дела других партий», - подчеркнул зампред РПА Армен Ашотян.

«Если этому давать правовую оценку, то, думаю, следует обратиться в соответствующие органы, первая реакция которых, насколько я понял, не подразумевает каких-либо последствий в этом процессе. С политической точки зрения, думаю, правильно рассматривать это как внутрипартийный или внутриблоковый процесс. А в дела чужого дома, как известно, соседи не вмешиваются», - отметил Ашотян.

Версию с вмешательством властей не поддерживают в блоке «Елк». «Избранных по спискам блока «Царукян» депутатов заставили отказаться от мандатов, заявления о самоотводе они написали не по собственной воле», - считает депутат НС от блока «Елк» Эдмон Марукян, отмечая, что они правильно сделали, потребовав свои мандаты.

«Пожалуй, им стоило заявить обо всем этом тогда, когда их заставляли писать эти заявления. Однако ясно, что если бы они тогда сообщили об этом, то, скорее всего, в избирательные списки не попали бы», - сказал Марукян, отметив, что всегда выступал против пропорциональной избирательной системы, поскольку она позволяет лидерам политических партий в конце самолично принимать решение о том, кому быть депутатом, а кому – нет.

Сформировать отдельную фракцию 8 депутатов не смогут

Независимо от причин, скандал может иметь свое продолжение, поскольку неизвестно, как поведут себя получившие мандаты отказники в дальнейшем. «Против лидера блока Гагика Царукяна никто не пойдет. Все будут рядом с ним», - заявил вчера журналистам Наполеон Азизян. В ответ на уточняющий вопрос, будет ли он сотрудничать с парламентской фракцией блока «Царукян», Наполеон Азизян сказал: «Обязательно, конечно, с кем же мне еще быть? Не только я, но и все будут в команде Царукяна, поскольку если бы не было возвращения Гагика Царукяна в политику, никого бы из нас не было бы в парламенте». Затронув вопрос о том, имеет ли место примирение, согласовано ли все уже с Царукяном, депутат подчеркнул: «Вопрос примирения и не возникал. Царукян меня поддержал как с финансовой, так и моральной точки зрения в течение всей агиткампании. Естественно, я буду рядом с ним».

Пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян, говоря о возможности сотрудничества в парламенте с получившими мандат 8 депутатами, заявила, что об этом должен думать не блок «Царукян», а те люди, которые нарушили политические договоренности и обошли человеческие отношения. «Поскольку весь этот процесс произошел вчера, обсуждений на эту тему в блоке и лично с господином Царукяном пока еще не было. Если и кто-то должен беспокоиться, то это точно не блок «Царукян», - заявила она.

«Восемь депутатов от блока «Царукян», взявшие обратно заявления о самоотводе и получившие мандат, не смогут сформировать отдельную группу в парламенте», - пояснил вчера декан факультета ЕГУ по конституционному праву, член комиссии по конституционным реформам при президенте Армении Геворг Даниелян. По его словам, согласно регламенту НС, они могут выйти из состава блока «Царукян», однако это не означает, что они будут вынуждены сложить мандат. Депутаты, вышедшие или исключенные из состава фракции, не могут сформировать группу. Они могут стать независимыми депутатами.

Как именно сложатся дальнейшие обстоятельства, покажет время. Во всяком случае, согласно публикациям в некоторых СМИ, в блоке обсуждается вопрос лишения их членства во фракции, так как они выступили против решения лидера партии Гагика Царукяна и не выполнили договоренности. Если это произойдет, то ряды блока «Царукян» значительно поредеют и вместо 31-го фракция будет иметь 25 голосов.