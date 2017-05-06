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В Номере // ПОЛИТИКА // Астана дала Сирии шанс прекратить гражданскую войну

Астана дала Сирии шанс прекратить гражданскую войну

Однако путь к миру обещает быть очень тернистым

Переговоры в Астане не явили миру официального договора или хотя бы коммюнике, да и не могли явить, и все же столица Казахстана стала тем местом, где началось примирение Сирии, цитирует Reuters британского военного аналитика Виллема Роода.

Решительного прорыва в деле примирения воюющих сторон организаторы встречи в Астане, надо думать, и не ожидали. Но основная задача все же была выполнена, хотя два мятежных отряда из южных районов страны от участия во встречах отказались. Но представители всех пяти группировок, действующих в центральных и северных регионах, включая Свободную сирийскую армию, на встречу приехали и в обсуждениях участвовали, хотя порой и отказывались находиться в одном помещении. Было достигнуто самое необходимое соглашение о длительном перемирии на более устойчивых началах, чем это было прежде. Правда, враждебные действия любой автономной группировки могут в любой момент привести к срыву соглашений.

Новая формула решения головоломной задачи, основная надежда на окончание гражданской войны в Сирии на этот раз возлагается на так называемые соглашения по формуле 3 + 3. Это мирный договор, заключенный между Турцией, Ираном и Россией плюс дополнительное соглашение Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Соглашения проработаны очень тщательно, составлены досконально, и потому можно надеяться на их соблюдение в будущем. И хотя соглашения 3 + 3 как бы не существуют — они не подписаны, но имеются достигнутые по дипломатическим каналам твердые договоренности, и стороны твердо намерены их соблюдать. Турции пришлось использовать все свое влияние на мятежные группировки, России и Ирану — свое влияние на правительство Сирии. Казахстан и Киргизия при поддержке Турции и России обязались предоставлять необходимые для преследования террористических группировок разведданные и предотвращать их проникновение на территорию России и Турции. К соглашению присоединился и Туркменистан.

Проиранские сунниты не признают договоров с США. Именно это обстоятельство и дает основания полагать, что соглашения будут иметь успех, пусть и не скорый. Но в Астане был сделан действительно серьезный первый шаг в направлении примирения враждующих сторон. Фактически была создана такая ситуация, когда оппозиционным сирийским группировкам просто пришлось согласиться со многими неприемлемыми для них прежде условиями. А после того как России удалось договориться с Ираном, правительству Сирии пришлось пойти на уступки своим единственным союзникам и согласиться принять участие в варианте мирного соглашения. Не стоит забывать и о том, что, если бы Россия ранее не включилась в боевые действия в Сирии, ни одна из группировок оппозиции не согласилась бы на переговоры. Оснований ожидать, что какая-либо из имеющих свои интересы в регионе стран, включая Израиль, станет саботировать достигнутые в Астане договоренности, пока нет. Посол США обозначил свое присутствие на переговорах в столице Казахстана, и вряд ли можно ожидать, что Вашингтон сорвет перемирие, хотя, вероятнее всего, предъявит свои условия его реализации. Но вот представительства оппозиционных Асаду сирийских сил в странах Европы вполне могут отказаться признать итоги переговоров в Астане и будут поддержаны Берлином и Лондоном. И это значительно осложняет путь к прочному миру.

 

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