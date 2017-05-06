Фермеры должны участвовать в армейских поставках без посредников

У фермеров должна быть возможность участвовать в поставках для армии, заявил премьер-министр Карен Карапетян.

По его словам, соответствующие обсуждения уже прошли с министрами обороны и сельского хозяйства. «Следует понять, как устранить препятствия, чтобы фермерство могло напрямую участвовать в закупках и чтобы при этом в системе не увеличивались бы риски», - отметил глава кабмина.

От «НВ».

Напомним, что не так давно предметом недовольства крестьян явился закуп у них картофеля, который впоследствии поставлялся армии. Затоваривался «хлебом номер два» посредник, который отчего-то решил заметно скостить закупочную цену – по словам фермеров, она оказалась даже ниже себестоимости производства сельхозкультуры. Что вызвало бурю негодования. В ответ на протестные акции соответствующие структуры пообещали решить вопрос так, чтобы впредь крестьяне, объединившись, договаривались о поставках картофеля без третьих лиц. Судя по всему, нынешнее внимание главы правительства к вопросу явилось продолжением прежде всего «картофельной темы». Словом, осталось лишь дождаться реальных шагов в плане сотрудничества оборонного ведомства с крестьянами.

Кому-то ККА достанутся со скидкой, а кому - бесплатно

Отечественный кабмин поможет малому бизнесу в приобретении кассовых аппаратов нового поколения. На эти цели будет выделено 180 млн драмов.

Крупный бизнес данными аппаратами уже обзавелся, малый же (с оборотом до 10 млн драмов) должен установить их до будущего года. Аппараты нового поколения напрямую подключены к серверам налоговой службы, куда в реальном времени передают данные о торговых сделках.

Глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян отметил, что новые аппараты нужно установить у 25 тысяч субъектов торговли. И чтобы пойти им навстречу, правительство субсидирует часть стоимости. Те же хозсубъекты, что функционируют в приграничных сёлах, и вовсе получат «технику» бесплатно. Если удастся обеспечить всю «малую розницу» данными ККА, то по сути речь пойдет о создании идеального «поля». Во всяком случае в ответ на вопрос премьера, «есть ли оценка достижения идеального расклада дел в сфере и какие на то необходимы средства», глава КГДХ заявил, что для этого остается приобрести вышеуказанные 25 тыс. ККА.

Беженцам из Сирии снова помогут

Армения выделит ещё 43 млн драмов (порядка $90 тыс.) в помощь беженцам из Сирии.

Согласно правительственному постановлению, сумма будет выделена Всеармянскому благотворительному фонду «Айастан», который и закупит нужные товары для гуманитарной помощи беженцам.

«И чтоб после третьей цифры стояла точка»!

Водозабор из озера Севан в нынешнем году не превысит нормы в 170 млн куб. м, таково постановление кабмина.

Но что насчет понижения данного показателя? Как пояснил глава Госкомитета водного хозяйства Арсен Арутюнян, уровень воды в оросительных водохранилищах в этом году на 6-7% ниже, нежели в тот же период прошлого года. Дело в том, что вопреки обильному таянию снегов, вслед за этим не прошли дожди, и немало воды попросту испарилось. «Поэтому снизить водозабор мы не сможем», - добавил он. Впрочем, радует уже то, что попуски не будут увеличены. Как заявил глава правительства Карен Карапетян, «после третьей цифры никакой запятой, никаких дополнительных попусков быть не должно». В итоге Арсен Арутюнян отметил, что «указанные 170 млн кубометров позволят оросить 39 тыс. га земель Армавирской, Араратской и Котайкской областей»: «Предусматривалось, что орошение стартует уже на следующей неделе, однако исходя из переменчивых погодных условий, не исключено, что процесс начнется несколькими днями позже».

От НДС освободили, лишь бы в озере стало больше рыбы

Компании «Севанский ишхан» пошли навстречу: решением правительства она получила отсрочку от выплаты НДС с импорта сроком на 3 года. Компания намерена завезти в общей сложности оборудования и материалов на 279 млн драмов.

Компания была создана для участия инвесторов в госпрограмме садкового разведения (в открытой воде) рыбы на Севане. Проект предусматривает доведение объемов выращивания форели в озере до 50 тысяч тонн в год на протяжении 10 лет (до 2023 года). Необходимые инвестиции в проект оцениваются в 66 млрд драмов. По ходу реализации программы будет создано 23 новых рабочих места.

Даешь каботаж!

Армения присоединится к режиму каботажных перевозок в Евразийском союзе.

Благодаря правительственному постановлению армянские машины, возвращаясь пустыми из России, отныне смогут по пути домой произвести одну грузовую перевозку. Сделать это можно будет в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии - то есть вдоль сухопутного маршрута из Армении в Россию. Отклоняться от маршрута и заезжать вглубь страны для заработка будет нельзя.

Аналогичное разрешение будет действовать в восточных областях Беларуси (Гомельская, Витебская, Могилёвская) и в северных областях Киргизии (Таласская, Иссык-Кульская, Чуйская). Такое же разрешение получат водители и указанных трех стран в Армении – по ходу своего обратного пути, направляясь к грузинской границе.

От «НВ».

В компаниях, занятых грузоперевозками, выразили восторг по поводу принятого решения. Поскольку отныне у них появилась возможность, что называется, подзаработать на «транзитных» перевозках. Поныне многие дальнобойщики возвращались обратно домой порожними, тогда как вполне могли бы перевезти из одного пункта доставки России в другой некоторый груз. И фактически не гнать фуру вхолостую. Теперь расходы на то же горючее наверняка получится окупить. Главное, чтобы у грузоперевозчиков были бы заказы по ходу обратного следования в Армению.