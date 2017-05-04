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В Номере // ПОЛИТИКА // Известны имена всех депутатов нового парламента

Известны имена всех депутатов нового парламента

Вчера на заседании ЦИК разрешилась последняя интрига, связанная с прошедшими 2 апреля парламентскими выборами. Был утвержден список депутатов, которые получат мандаты Национального собрания шестого созыва.

Как известно, депкорпус на этот раз состоит из 105 депутатов. В новом парламенте правящая Республиканская партия Армении будет представлена 58 депутатами – это 55,2% от общего числа мандатов. Блок “Царукян” получил 31 мандат, блок “Елк” - 9 мандатов и АРФ Дашнакцутюн - 7  мандатов.

Согласно обнародованному ЦИК списку, депутатские мандаты получили нынешний министр юстиции Арпине Ованнисян, экс-глава Минобразования Армен Ашотян, спикер НС Галуст Саакян, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, вице-спикер НС Эрмине Нагдалян, Карен Бекарян, Самвел Алексанян, Мигран Погосян, Артак Саркисян, Акоп Бегларян, Арман Саакян и другие. В числе представителей РПА, представивших заявление об отказе от депутатского мандата, входят министр обороны Армении Виген Саркисян, возглавлявший список правящей Республиканской партии Армении (РПА) на выборах в НС, а также мэр Еревана Тарон Маргарян и министр культуры Армен Амирян.

От блока “Царукян” депутатские мандаты получили глава блока Гагик Царукян, сын экс-премьера Овика Абрамяна – Аргам Абрамян, Ишхан Закарян, Наира Зограбян, Вардан Бостанджян, Тигран Уриханян и другие. Из 23-х кандидатов, представивших заявления о самоотводе, 12 человек неожиданно передумали и потребовали предоставить им мандаты. ЦИК удовлетворил требование лишь восьми из них. Остальные четверо не прошли в новый парламент, так как находились в непроходных местах в общих списках и не набрали необходимых голосов по рейтинговому голосованию.

От блока “Елк” в новый парламент прошли девять кандидатов - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Эдмон Марукян, Арам Саркисян, Сасун Микаелян, Артак Зейналян, Лена Назарян, Мане Тандилян и Геворк Горгисян.

От АРФД депутатские мандаты получили семь кандидатов – Армен Рустамян, Агван Варданян, Андраник Карапетян, Ромик Манукян, Сурен Манукян, Арменуи Кюрегян, Армен Бабаян. От АРФ Дашнакцутюн заявление об отказе от мандата представили министр территориального управления и развития Давид Локян, глава Минобразования и науки Левон Мкртчян и министр охраны природы Арцвик Минасян.

Первое заседание новоизбранного парламента Армении состоится 18 мая в 10:00.

 

 

 

 

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