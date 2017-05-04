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В Номере // ПОЛИТИКА // Скандал с самоотводами: 12 депутатов потребовали аннулировать их заявления и предоставить мандат

Скандал с самоотводами: 12 депутатов потребовали аннулировать их заявления и предоставить мандат

Как сообщает ЦИК от трех из четырех прошедших в парламент политических сил поступило около 35 заявлений об отказе от депутатского мандата. Больше всего заявлений о самоотводе поступило от блока «Царукян» - 23 заявления.

 

Вчера стало известно, что 12 из 23 депутатов блока, представивших заявления о самоотводе, вновь обратились в Центризбирком, на этот раз с требованием признать недействительными поданные от их имени заявления о самоотводе и предоставить депутатские мандаты. Это Наполеон Азизян, Ваан Карапетян, Арарат Зурабян, Хачик Манукян, Алик Егикян, Сергей Багратян, Артем Царукян, Манук Сукиасян, Артур Мамоян, Мушег Сагателян, Грант Давтян и Арутюн Карагезян. На состоявшемся вчера заседании ЦИК было принято решение аннулировать заявления о самоотводе в случае 8-ми из 12-ти обратившихся. В итоге по общереспубликанскому списку блока «Царукян» мандаты получат Арарат Зурабян, Сергей Багратян и Артур Манукян, а по рейтинговому – Наполеон Азизян, Хачик Манукян, Артем Царукян, Ваан Карапетян и Арутюн Карагезян.


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