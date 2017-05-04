Когда союзник вооружает противника

Казахстан готов поставлять Азербайджану наступательное оружие

Еще один партнер Армении по Организации Договора о коллективной безопасности готовится начать поставки вооружения Азербайджану. Судя по публикациям в прессе, правительство Казахстана одобрило сделку по продаже режиму Алиева современных бронетранспортеров, оснащенных минометными установками. Сведения об этом явно противоречат заявлениям Нурсултана Назарбаева о желании содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе. Какой в связи с этим должна быть реакция Еревана?..

Речь о поставках бронетранспортеров типа “Marauder”, разработанных специалистами ВПК Южно-Африканской Республики. Эта машина, выдерживающая выстрелы миномета и вооруженная различными видами стрелкового оружия, находится сейчас на вооружении армий ряда стран третьего мира. В 2015-м году в Казахстане было создано совместное предприятие “Kazakhstan Paramount Engineering”, осуществляющее лицензионную сборку этих бронетранспортеров. В новой версии машина получила название “Арлан”. В июне прошлого года “Арлан” впервые был показан на военной выставке в Астане. Недавно заместитель директора СП “Kazakhstan Paramount Engineering” Йохан Делпорт в интервью изданию “Informburo” подтвердил готовность поставлять БТР-ы в Баку. “Азербайджан напрямую работает с нами. Мы хотим быть поставщиками этих машин в Азербайджан”, - заявил он.

Интересно, что в отличие от Астаны, в Баку говорят об уже достигнутой договоренности и о подписанных контрактах. Известный в Азербайджане военный эксперт полковник Узеир Джафаров на днях заявил: “Когда казахстанская сторона предложила Азербайджану стать поставщиком бронемашин, мы охотно согласились. Особенно, учитывая выносливость и качество бронеавтомобиля “Арлан”, который является модификацией “Marauder”. Данная модель обогатит наши Вооруженные силы. Я думаю, что во второй половине 2017 года бронеавтомобиль “Арлан” уже будет на балансе Вооруженных сил Азербайджана и к концу года его можно будет лицезреть во время военных учений”. Таким образом, сведения о предстоящих поставках Казахстаном вооружения Азербайджану можно считать подтвержденными.

Следует обратить внимание на важную деталь, раскрывающую истинные причины стремления Азербайджана наладить военное партнерство с Казахстаном. Дело в том, что в прошлом году пробная лицензированная сборка бронемашин “Marauder” была начата в самом Азербайджане. В соответствии с контрактом, заключенным с йоханесбергской военно-промышленной корпорацией компанией “Paramount Group”, комплектующие машин доставлялись в Баку из ЮАР. Покупать готовые бронетранспортеры у Казахстана вряд ли дешевле, чем собирать самим. Тем не менее партнерство с Астаной показалось идеологам алиевской администрации выгодным. Мотивация действий бакинских правителей связана с желанием вбить клин в отношения между партнерами по ОДКБ. Наш союзник собирается вооружать нашего противника. Нам хотят показать, что ради сотрудничества с Азербайджаном Казахстан готов пренебречь своими обязательствами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Следует заметить, что это не первый случай, когда Казахстан осуществляет поставки вооружения агрессору. Расследование, проведенное в 2012-м году агентством “Razm.info”, позволило выявить любопытные детали, связанные с поставкой в Азербайджан израильских систем реактивного огня LYNX. Оказалось, что системы эти были собраны не в Израиле, а на находящемся на северо-востоке Казахстана Павлодарском заводе тяжелого машиностроения. Но тогда роль Казахстана в сделке Астана хотя бы пыталась скрыть. Сейчас же действуют в открытую.

В Астане не могут не осознавать, что бронетранспортеры “Арлан” Азербайджан намерен использовать вовсе не для защиты, а для агрессии против Арцаха и Армении. Бакинские правители этого, собственно, и не скрывают. Таким образом, страна, состоящая с нами в одном военно-политическом блоке, своими действиями способствует нарушению баланса, сдерживающего стороны карабахского конфликта. И если Россия, также являющаяся членом ОДКБ, объясняет свою готовность поставлять оружие Азербайджану наличием масштабных военных поставок Армении, то в случае с Казахстаном ситуация совсем иная. Получается, что Астана, вооружая Азербайджан, осознанно или невольно способствует развязыванию новой войны.

Впрочем, не исключено, что в Баку все-таки выдают желаемое за действительное и спешат выдать за состоявшийся факт то, что пока еще является предметом переговоров. Скорей всего так оно и есть, и публикации о предстоящей поставке “Арланов” Азербайджану являются попыткой проверить реакцию Армении. Если так, то у нас есть время предпринять шаги для того, чтобы пресечь намечающуюся сделку. Но что мы можем противопоставить реальным миллионам долларов, которые предлагает Астане Баку? Товарооборот между Казахстаном и Арменией весьма скромный. Он колеблется в пределах 5,5 миллионов долларов в год. Между тем объем торговли Казахстана с Азербайджаном приближается уже к 200 миллионам. Партнерство в области ВПК позволит довести эту цифру до четверти миллиарда.

Как говорится, деньги не пахнут. Но как же быть с обязательствами? Наши партнеры по ОДКБ (прежде всего – Казахстан и Беларусь) вправе выбирать формы партнерства с Азербайджаном. Но в таком случае им следует пересмотреть формы своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. Заметим, что есть среди членов этой структуры страны, относящиеся к своим обязательствам куда более серьезно. В этой связи стоит напомнить про принципиальную позицию, занятую руководством Кыргызстана во время состоявшегося недавно в столице Пакистана саммита Организации экономического сотрудничества. Товарооборот Кыргызстана с Азербайджаном тоже выше, чем с Арменией, но официальный Бишкек, следуя своим партнерским обязательствам, отказался поддержать откровенно антиармянскую итоговую резолюцию исламабадского форума. Это хороший сигнал, свидетельствующий о том, что в ОДКБ что-то начинает меняться. Хочется надеяться на то, что избрание генсеком организации представителя Армении ознаменует начало радикальных реформ в ОДКБ, которые отчетливо оформят обязательства партнеров друг перед другом.