Выборы-2017

Кандидаты обещают решить проблемы детских садов, лифтов, мусорной свалки...

В ближайшие 5 лет жители столицы получат более благоустроенный Ереван, обещает в рамках агитационной кампании кандидат от РПА, действующий мэр города Тарон Маргарян.





Тарон Маргарян

обещает зеленую зону

вместо свалки

Представляя на днях свою предвыборную программу в административном районе Еревана Нубарашен, Тарон Маргарян обещал, что его команда продолжит реализацию проектов по ремонту детских садов, домов культуры, спортивных школ, образовательных учреждений. «На протяжении этих лет, слушая жителей района Нубарашен, мы всегда поднимали вопрос относительно того, что одного детского сада недостаточно, и думали об открытии второго. Сейчас могу заявить, что у нас есть все условия и возможности для этого, старт дан. У Нубарашена будет еще один детский сад», – пообещал Т.Маргарян, отметив, что родителям малышей уже не придется дожидаться очереди, чтобы отправить детей в садик.

Одна из главных проблем Нубарашена - городская свалка, и мэр, естественно, не мог обойти стороной этот вопрос. «Одна из наших приоритетных задач касается свалки, которая, располагаясь на въезде в Нубарашен, создает неприятную ситуацию для жителей района, запах и дым сопровождают жителей района на протяжении всего лета. Я убежден, что за очень короткое время все это останется историей. На месте свалки мы создадим зеленую зону. Изучив международный опыт, мы на месте свалки построим перерабатывающий завод. Тем самым мы окончательно решим эту проблему не только для жителей Нубарашена, но и для всего Еревана», - подчеркнул Тарон Маргарян.

В ходе встречи с жителями административного района Норк-Мараш мэр обратился к проблеме лифтового хозяйства, признав, что оно разрушено. Правительство, по его словам, еще 7-8 лет назад оказало поддержку для некоторого обновления лифтового хозяйства. «Мы в нашей предвыборной программе четко говорим о необходимости сохранения жилищного фонда. И за эти годы мы разработали большую программу сохранения жилищного фонда в многоквартирных домах, но для этого нужны законодательные изменения. Наша команда представила большой пакет законодательных изменений по крышам, подъездам, а также лифтам домов. Сегодня, когда люди говорят о состоянии лифтов, да, это на самом деле очень опасно», - отметил Тарон Маргарян. По его словам, лифты многоквартирных домов находятся в совместном с гражданами владении. «Поскольку лифтовое хозяйство разрушено, городская власть частично помогает кондоминиумам. Но этим мы проблему не решаем. Мы кардинально решим проблему с лифтами. У нас будет один оператор во всем Ереване. Здесь тоже нам понадобятся законодательные изменения, и через день после получения доверия нашего народа мы приступим к выполнению этих задач», - добавил Тарон Маргарян.

О проблеме транспорта Тарон Маргарян, впрочем, как и его соперники на выборах, говорит во время всех встреч с избирателями. Вот и вчера в ходе встречи с избирателями в административном районе Канакер-Зейтун мэр вновь пообещал стабильный транспорт, как в лучших столицах мира. «Уверяю вас, у нас есть опыт, у нас есть консультант, и через несколько месяцев будет дан старт этому процессу. Наша команда попыталась найти решение проблеме городского транспорта 4 года назад, но нам это не удалось. Это не означает, что за эти годы мы сидели сложа руки и ничего не делали. За эти годы мы освоили опыт, опыт развитых городов мира», - отметил Тарон Маргарян.

Заруи Постанджян

агитирует в супермаркетах

и в белом кабриолете

Кандидат в мэры Еревана от партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян не устает разнообразить агиткампанию креативными задумками. Так, первомайскую агитацию она проводила в магазинах и супермаркетах, а вчера разъезжала по улицам столицы вся в белом и на белом «Кабриолете», призывая на ходу по микрофону голосовать на выборах за нее. Цвет «Кабриолета», как выяснилось из пояснений Постанджян, глубоко символичен. «Белый – это цвет справедливости и чистоты. Мы пришли начать нашу чистку, избавить людей от грязи и несправедливости», - заявила она. Другой вопрос, что выбор «Кабриолета» не совсем удачен, поскольку ассоциируется у простого народа с роскошью, а не с борьбой за справедливость.

За последние дни кандидат побывала и на ярмарке, где избиратели выразили недовольство по поводу отсутствия рабочих мест. «Дорогие жители Еревана, прошу вас – поднимите свои головы, распрямите плечи и проголосуйте за единственного оппозиционного политического деятеля – Заруи Постанджян, которая не смогла стать правительственной марионеткой, чьи слова соответствуют поступкам и в команде которой нет олигархических элементов», – не без пафоса обратилась она к собравшимся. После этого Постанджян со своей командой направилась шествием в Нубарашен, где высказала свое возмущение бездействием властей по поводу ядовитой свалки, отравляющей не только воздух, но и грунтовые воды. Интересно, что в это же самое время в Нубарашене находился и действующий мэр, который, общаясь с жителями, пообещал им превратить свалку в зеленую зону…

Никол Пашинян

зафиксировал мусор

в центре столицы

Кандидат в мэры от блока «Елк» Никол Пашинян строит свою агитацию на постоянном противопоставлении действующему мэру. В частности, агитируя на днях в центральном районе столицы, не преминул обратить внимание журналистов на то, что вопреки заверениям городских властей проблема мусора не решена даже в центре столицы. «Вы, надеюсь, заметили кучу мусора в центре», - заявил он, попросив журналистов зафиксировать увиденное.

На вопрос журналистов о том, что действующий мэр Еревана Тарон Маргарян заявил на днях, что не нашёл предвыборные программы своих оппонентов, Пашинян отпарировал: «Вот как работает его команда, для этого любому потребовалось бы полторы минуты». На замечание, знаком ли сам Пашинян с программой РПА, ответил: «Я знаю то, о чём они объявляли и что не сделали. Из прежней программы более 60% не выполнено»…

Во время выступления в Шенгавите Никол Пашинян представил статданные городского бюджета по обслуживанию лифтового хозяйства Еревана за 2011-2015 годы: «За один и тот же период времени в расчете на один лифт в административном районе Аван было израсходовано 620 тысяч драмов. В этот же период в Шенгавите в расчете на один лифт было потрачено 1400 драмов. 620 тысяч драмов в Аване, где родился Тарон Маргарян, и 1400 драмов в Шенгавите! Получается, что Аван – это Ереван, а Шенгавит, Малатия-Себастия – не Ереван?» - заявил Пашинян.

Критика, озвучиваемая в адрес действующего мэра, не осталась незамеченной. Член Совета старейшин от РПА, архитектор Левон Игитян, комментируя выпады в адрес городских властей, заявил на днях: «Никол Пашинян в тяжелые мартовские дни бегал по крышам автобусов, троллейбусов и кричал – ломайте, крушите, жгите… Сколько есть бездельников, все занялись политикой… А Тарон Маргарян любит работать, занят делом»… Пашинян ответил в угрожающем тоне: «Не делайте так, чтобы я начал сожалеть, что не говорил – ломайте, крушите, жгите»…

Напомним, что агитация, а значит и «обмен любезностями» между кандидатами и их командами продолжится до 12 мая, а выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. В выборах участвуют всего три политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Елк» и партия «Еркир цирани».