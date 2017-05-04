Владимир Путин активно пообщался с зарубежными коллегами

Российский лидер считает, что отношения Москвы с Анкарой «восстанавливаются в полном объеме и приобретают особый статус»

Буквально за два дня – 2 и 3 мая – российский президент провел важные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Сперва Путин 30 минут говорил по телефону с Трампом. Как сообщила кремлевская пресс-служба, речь шла о перспективе координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса. Решено «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость». Разумеется, Трампа больше всего интересовал российский подход к ситуации на Корейском полуострове, которая действительно взрывоопасна. Путин призвал американцев к сдержанности и договорился наладить совместную работу, ориентированную на «дипломатические развязки». Под конец лидеры ведущих государств планеты договорились продолжать телефонные контакты. Возможно, состоится и их личная встреча – на полях заседания «Большой двадцатки», которое пройдет через два месяца в Гамбурге. Кремль считает, что «переговоры носили конструктивный характер».

Сразу вслед за этим в путинскую резиденцию в Сочи прилетела канцлер Меркель. По завершении переговоров стороны сделали немало взаимных комплиментов в своих заявлениях. Выразив признательность Меркель за визит, Путин отметил, что он дал возможность «провести предметный разговор», обменяться мнениями по актуальным двусторонним и международным проблемам, включая сирийский кризис и ситуацию на Украине. По словам Путина, несмотря на все трудности и проблемы, ФРГ остаётся ведущим внешнеэкономическим партнёром РФ, причем рост товарооборота, невзирая на санкции, растет, за январь–февраль его объём увеличился на 43 процента; растут и немецкие инвестиции в российскую экономику. «Нормандская четвёрка», сказал Путин, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. И работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции. В свою очередь Меркель назвала Россию «конструктивным партнером» и отметила, что санкции с России могут быть сняты – но, разумеется, только после разрешения кризиса на Донбассе. Характерно, впрочем, что по поводу Крыма канцлер предпочла не высказываться. По-видимому, на Западе решили де-факто закрыть глаза на эту проблему, понимая, что из Крыма Россия уже не уйдет никогда. Разумеется, канцлер говорила о несоблюдении гражданских прав и свободы слова в РФ, запрете «Свидетелей Иеговы». «Я попросила господина президента, чтобы он оказал влияние на сохранение прав меньшинств», - подчеркнула канцлер. Впрочем, мантры о недостатке гражданских прав и свобод в России носят ритуальный характер, и все это давно понимают. Впрочем, Путин, отвечая на один из вопросов журналистов, сказал: «Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы в других странах. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутриполитическую жизнь России никто не вмешивался». Впрочем, это никак не отменяет необходимость постоянного диалога. «Если посмотреть на многовековую историю, мы должны понять, что нам стоит всегда поддерживать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа кое-чему нас учит», - подытожил российский руководитель.

На следующий день в сочинскую резиденцию Путина «Бочаров ручей» прилетел Реджеп Эрдоган. Переговоры начались с заминки - турецкая делегация не смогла сразу определиться с местами, на которые сядут ее представители. Российский лидер, глядя на это, пошутил: “Не хотят твои работать”. Эрдоган, назвав Путина «дорогим другом», начал с заявления о том, что совместные шаги России и Турции способны повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. «На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона”, — сказал он. Путин в свою очередь вновь поздравил турецкого коллегу с результатами конституционного референдума. «Мы исходим из того, что постепенно внутриполитическая ситуация в Турции восстанавливается, и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений», - отметил глава России. Вообще создалось впечатление, что переговоры с Эрдоганом были более предметными, нежели с Трампом и даже с Меркель. Ведь речь на них шла о совершенно конкретных вещах – снятии остающихся торговых ограничений, строительстве газопровода «Турецкий поток», продаже Анкаре российской пшеницы, современных комплексов СС-400 «Триумф» и в целом – о сотрудничестве в военно-технической сфере. И в этом контексте Путин заявил, что «российско-турецкие отношения восстанавливаются в полном объеме и приобретают особый статус». Так что вполне вероятно, вопрос о продаже грозных «Триумфов» будет решен положительно.