Принцесса Дина Майред: “Счастье не в материальных благах, а в том, чтобы делиться ими с другими”

Приезд в Ереван принцессы Иордании Дины МАЙРЕД можно считать одним из знаковых событий последних лет. И дело не столько в том, что Майред - гендиректор Фонда по борьбе с раком имени короля Хуссейна, новоизбранный председатель Союза по международному контролю рака (UICC) - приняла участие в «Конгрессе переживших онкологические заболевания», сколько в том, что именно такие люди с правильной системой морально-нравственных координат учат нас не озлобляться и оставаться людьми в любых ситуациях.

Невольно вспомнился прошлогодний визит Папы Римского - человека, излучавшего непередаваемую благость и любовь и сумевшего своими мудрыми проповедями и отношением растопить сердца скептиков и даже агностиков. Вот и Майред привезла в Ереван свет и надежду – надежду на исцеление, очищение, добро…



Ее Королевское Высочество принял президент РА Серж САРГСЯН. Глава государства высоко оценил участие принцессы Иордании в Конгрессе, отметив, что подобные мероприятия – лучший способ сломать стереотипы о раке и показать яркие примеры того, как люди пережили это тяжелое заболевание. Серж Саргсян выразил уверенность, что Дина Майред на своем личном опыте и как глава UICC сыграет важную роль в деле установления и развития сотрудничества с Арменией в сфере профилактики онкологии. На встрече президент Армении с теплотой вспомнил свой официальный визит в Иорданию в 2014 году, подчеркнув, что Армения заинтересована в активизации политического диалога с Иорданией и укреплении двусторонних отношений.

В свою очередь принцесса поблагодарила президента Саргсяна за прием, отметив, что “безмерно рада находиться в изумительной Армении, о которой много слышала”…

На Конгрессе, организованном Ереванским государственным медицинским университетом и Армянской ассоциацией гематологии и онкологии, очаровательная Дина Майред говорила о том, что “рак не заразен, заразна любовь”. Говорила о том, что “терпение и безграничная любовь - главные формулы победы над раком”. Во время визита в Гематологический центр принцесса рассказала свою историю. «Когда у моего сына в 1997 году был диагностирован рак, в Иордании не было хороших методов лечения и мы были вынуждены проходить курс за границей, - впоминает она. - Это было трудно. После выздоровления ребенка я присоединилась к кампании по борьбе с раком - так хотелось, чтобы все дети имели равные возможности для лечения. Мы все делали с нуля. И сегодня наш онкологический центр - один из немногих лицензированных в регионе - спасает тысячи жизней… Мы много говорим о том, каковы могут быть последствия рака. О том, что может сделать рак. Но что рак точно сделать не может, так это сломить дух и лишить надежды. Он не может разрушить мир или дружбу. Рак не может стереть воспоминания. Лечение рака обходится так дорого, что люди подумывают ограбить банк, продать дом, отдать все, что у них есть, лишь бы спасти близкого. И при этом лечение может длиться годами”.

По словам принцессы, больные ненавидят, когда их жалеют. “Они не любят, когда к ним относятся как к жертвам. Ведь эти люди хотят бороться, но не могут настроиться, потому что друзья или семья смотрят на них с жалостью и с беспокойством - будто они могут умереть в любой момент. Это очень тягостно”, – сказала Майред, подчеркнув, что именно поэтому многие пациенты пытаются свести общение с внешним миром к минимуму. Она напомнила о том, что после победы над болезнью пациентам бывает трудно вернуться к прежней жизни. Есть страны, где победившие рак люди подвергаются дискриминации: у них возникают проблемы на работе, они не могут создать семью. “Это ужасно, когда 20-летний молодой человек говорит, что впал в депрессию и лучше бы ему не жить. Это обычное явление в странах, где отношение общества гораздо злокачественнее, чем сама болезнь”, - сказала Майред. Тем не менее она уверена, все это можно преодолеть во имя главного – возможности “родиться заново”: ведь победившие болезнь люди становятся мудрее, переосмысливают жизненные ценности. “Счастье – это выбор. И счастье не в материальных благах, а в том, чтобы делиться ими с другими” - уверена Майред.



Принцесса определенно из тех, кто умеет делиться - эмоциями, переживаниями, опытом… Майред много знает о горе, видела смерть и страдания и, может быть, именно поэтому, посетив Мемориал в Цицернакаберде и почтив память жертв геноцида, она оставила в книге посетителей именно такую запись: “Как неполитический деятель, как борец за спасение жизней, здесь - в Музее геноцида, вспоминаю все варварства войны, где бы она ни происходила”. И в тот момент она не скрывала чувств, не пыталась казаться непоколебимой - Майред была самой собой…

Успела она посмотреть и Гарни, где сделала несколько селфи на фоне горы Арарат, не скрывая восторга от языческого храма. В Гегарде она бросила монетку в источник, загадав желание, а в Гарни попробовала традиционный армянский лаваш с сыром, послушала дудук. По ее словам, Иордания и Армения — очень хорошие друзья. “В Иордании есть армянская община, проживающая там на протяжении столетий, - поведала Майред. - У меня также есть друзья-армяне. Даже фотограф короля Хусейна — армянин. У нас есть армянский ресторан с фантастической едой, много армян среди великих ювелиров. Мы очень горды нашей армянской общиной, которая обогащает культуру. Когда меня пригласили сюда, я не могла упустить шанс наконец-то увидеть все своими глазами. Не могу передать вам, насколько я восхищена красотой Армении”…

Конечно, главная цель иорданской принцессы не красоты и достопримечательности: она приехала увидеть, как у нас лечат онкологию. “Я впечатлена Гематологическим центром, но он нуждается в некоторых новых технологиях и методах лечения, - считает она. – UICC - лучшая структура, которая может поделиться опытом и навыками. Она состоит из 1000 организаций в 150 странах мира. Основная миссия Союза – взаимная помощь и обмен опытом”.

По ее словам, в настоящее время есть многочисленные прекрасные программы, а новая инициатива UICC называется «Городской вызов раку»: в случае каких-либо онкологических проблем весь «город» подключается к борьбе. «Мы тоже небольшая страна, и у нас мало ресурсов. Проще сравнивать себя с аналогичной страной, чем, например, с европейской или любой другой развитой”, – сказала Майред. А еще принцесса настоятельно посоветовала правительству бросить все силы на борьбу с курением. “Призываю власти Армении и народ бросить курить и работать в направлении ужесточения табачного контроля, - призывает Ее Высочество. - Да, у вас есть все условия для создания медцентров, но это все обесценивается, если не работать над профилактикой. Курение серьезно увеличивает риск возникновения рака. Если не будут предприняты серьезные меры, то количество онкобольных будет расти в геометрической прогрессии. И тогда вам не хватит никаких министерств и клиник для борьбы с заболеванием”…