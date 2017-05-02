El Confidencial: Педро Аграмунт на протяжении многих лет был “послом” “Икорной дипломатии” Азербайджана

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), испанец Педро Аграмунт переживает не самые лучшие времена в своей карьере. После недавнего скандального визита Аграмунта в Сирию и его встречи с Башаром Асадом парламентарии ПАСЕ требуют отставки «посла» «Икорной дипломатии» Азербайджана. Об этом пишет сайт испанской газеты El Confidencial.





«Доклады, составленные Аграмунтом по Азербайджану, не соответствовали действительности»

Отмечается, что Педро Аграмунт является одним из тех европейских парламентариев, который хорошо знаком с Азербайджаном – страной, известной своей жесткой диктатурой. Международные наблюдатели, как, например, глава «Европейской инициативы стабильности» (ESI) Джеральд Кнаус, неоднократно отмечали, что доклады, составленные Аграмунтом по Азербайджану, не соответствовали действительности. Подтверждением является тот факт, что, когда в Азербайджане увеличилось число политзаключенных, доклады по этой стране стали более позитивными. Азербайджан стал членом Совета Европы в 2001 году. Отношения Аграмунта с этой страной начались два года спустя, когда он отправился в Баку как член Мониторингового комитета ПАСЕ на президентских выборах. В это время Ильхам Алиев сменил своего отца – Гейдара Алиева – на посту президента Азербайджана, однако международные организации поставили под сомнение результаты выборов.

Аграмунт вернулся в Азербайджан в 2005 году, когда в стране проводились парламентские выборы, которые также прошли с многочисленными нарушениями, в 2009 году, когда в стране состоялся Конституционный референдум, а также в 2013 году. В 2010 году Аграмунт добился того, что его назначили докладчиком Мониторингового комитета по Азербайджану, и после этого его доклады о политической системе страны всегда были позитивными. Ключевой момент для выявления благосклонности Аграмунта по отношению к алиевскому режиму наступил в 2012 году, когда он представил доклад по Азербайджану вместе с мальтийским парламентарием Джозефом Дебоно-Грехом. В докладе парламентарии хвалили «прогресс страны в области демократии».

В январе 2013 года в ПАСЕ прошло голосование по проекту резолюции о политзаключенных в Азербайджане. Во время голосования Аграмунт подчеркнул, что «в этой стране всего один политзаключенный, и правительство обещало, что выпустит его. Остальные не являются политзаключенными, так как замешаны в разных преступлениях – терроризме, убийстве».

В конечном итоге с помощью Аграмунта и итальянского парламентария Луки Волонте, который получил от азербайджанских властей 2,3 миллиона евро для лоббистских услуг, резолюция была отклонена. Педро Аграмунта также обвиняют в оказании лоббистских услуг Азербайджану в пользу строительства Южного газового коридора, предназначенного для поставки газа в Европу через Турцию.

Однако, как подчеркивается в материале, вовлеченность Аграмунта в «Икорную дипломатию» Азербайджана не помешала, чтобы он был избран председателем ПАСЕ в сентябре 2015 года. Его назначение было весьма спорным, и после этого его не перестали обвинять в коррупционных связах с Азербайджаном. В частности, по его инициативе было приостановлено расследование по делу дачи взяток некоторым европейским парламентариям, с помощью которых азербайджанские власти пытались улучшить свой имидж в глазах Европы.





Спикер Аграмунта обвинил в скандале Сороса, который “хочет развалить ПАСЕ”

Испанское издание El Confidencial ранее сообщило также о том, что пресс-секретарь президента ПАСЕ Педро Аграмунта обвинил в скандале, который разгорелся после поездки в Сирию, американского миллиардера Джорджа Сороса и “его организации”, которые, по его словам, хотят таким образом “развалить ПАСЕ”.

Как известно, 28 апреля Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие Педро Аграмунту, который ранее признал, что его поездка в Сирию была ошибкой и обвинил российскую прессу в манипуляциях. Однако его представитель, как сообщает испанское издание, назвал виновником скандала американского миллиардера Джорджа Сороса. “Виноват Сорос”, а те, кто обвиняет Аграмунта - “получают деньги от финансовой акулы”, - заявил спикер Аграмунта.

“Организация ESI (аналитический центр European Stability Initiative, который занимался расследованием коррупционных действий в ПАСЕ. - Ред.) и остальные организации Сороса хотят уничтожить ассамблею, которая не уступает давлению Сороса и Армении”, - заявил он.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и

Госдумы России во главе с председателем ассамблеи Педро Аграмунтом. Несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита. После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост. Кроме того, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, высказанные в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта. Речь идет о скандале под названием “Икорная дипломатия”, о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов ассамблеи во главе с Аграмунтом.

Отметим, что в опубликованном организацией «Европейская инициатива стабильности» (ESI) исследовании под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото» описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, замалчивая в своих докладах реальную ситуацию о нарушениях прав человека в этой стране.